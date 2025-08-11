SixSense 獲得 850 萬美元資金以推動 AI 驅動的半導體製造

新加坡, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SixSense，一家半導體製造領域的 AI 先驅，宣佈了新的資金將由 Peak XV 的 Surge（前身為 Sequoia India & SEA） 領投，參與者包括 Alpha Intelligence Capital, Febe 等。

SixSense 由工程師 Akanksha Jagwani 和 Avni Agarwal 創立，解决了半導體產業眾多的挑戰之一：將原始生產數據——從缺陷圖像到機台信號——轉化為及時智能，幫助工廠防止質量問題，提升生產產能，並從同一生產線上生產更多合格的晶片。

隨著 AI、5G、物聯網和電動車的需求激增，晶片製造商正競相建造更小、更複雜的晶片——導致大量減少錯誤的空間。「製造單一個晶片是現代製造業中最艱鉅的任務之一它發生在比醫院手術室乾淨千倍的無塵室中，並仰賴數百台機台和數千個超敏感步驟之間的精確協調，」SixSense 的聯合創始人兼 CEO, Akanksha Jagwani 說。「想像一下，試圖用微觀的樂高積木建造一座摩天大樓，其中肉眼無法察覺一塊磚的微小位移，將可能會使整個結構坍塌。這就是晶片工廠每天面臨的挑戰。」在問題演變為昂貴的缺陷或延誤之前，及早發現失敗的跡象是一個重大挑戰，而這正是 AI 變得至關重要的地方。

從數據到智能

SixSense AI 為工程師提供他們需要的早期警告，以便解決問題。他們的平台分析大量的生產數據，以檢測、分類和預測失敗模式——幫助工廠從被動檢查轉向主動控制。

使用 SixSense，製造商可以：

捕捉人類經常忽略的稀有、微小和關鍵缺陷

避免過度拒絕合格晶片——提高可用產出（即良率）

預測製程漂移，避免導致更大故障



「與傳統的 AI 工具不同，SixSense 是硬體無關的、可解釋的，並且是為工程師而非數據科學家而建，」聯合創始人兼 CTO, Avni Agarwal 說。「製程工程師可以使用他們自己的晶圓廠數據微調模型，在兩天內部署它們，並信賴結果——所有這些都不需要編寫一行代碼。這就是使該平台既強大又實用的原因。」

一個具備全球吸引力的成熟平台

SixSense 已經為領先的半導體製造商如 GlobalFoundries 和 JCET 提供檢查線的支持。他們的客戶已經通過 SixSense 系統處理了 1 億個晶片 ，並通常看到以下好處：

生產週期快 30%

良率提高 1%–2% ，通過回收那些本會被錯誤拒絕的晶片

，通過回收那些本會被錯誤拒絕的晶片 錯誤減少最多 20%，且手動工作量減少超過 90%



該平台與主要檢測設備供應商緊密整合，這些供應商共同覆蓋了超過 60% 的市場。

下一步計劃

有了這筆新資金，SixSense 將：

進軍馬來西亞 、 台灣 和 美國的晶片製造中心 與更多以 AI 優先的檢測設備製造商合作 ，以 實現更深入的生產現場 AI 整合 投資於下一代研發 ——從孤立的檢測工具轉向 生產線層級智能 ，讓多台機台通過 AI 相互溝通，以實時改善工廠的整體決策



、 和

「我們從製程中的一步開始——缺陷審查——並迅速意識到客戶需要更多，」Akanksha 說。「現在我們正在為整個生產線建立智能層。這是每個現代晶圓廠所需的基礎。」

關於 SixSense：SixSense 是一個由 AI 驅動的平台，通過將原始生產數據轉化為及時工廠智能，改變半導體製造，幫助工廠防止質量問題、提高生產吞吐量並生產更多良品晶片。由工程師 Akanksha Jagwani 和 Avni Agarwal 創立，該公司幫助晶片製造商及早檢測缺陷、提高良率，並防止在日益複雜的製造線上出現昂貴的生產問題。與傳統的 AI 工具不同，SixSense 是硬體無關的、可解釋的，並為製程工程師而建——使快速部署成為可能，無需編碼。在 Peak XV 的 Surge、Alpha Intelligence Capital 和 Febe 的支持下，SixSense 正在從單一檢測點到 AI 驅動的生產線層級控制，建立每個現代晶圓廠所需的智能層。

如需更多資訊或有任何疑問，請聯繫 We. Corporate Advisors: WECAD-PeakXV@wecommunications.com