Parandus: ASi Tallinna Sadam 2025 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

Parandus: Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruandesse on lisatud rida „Makstud tulumaks dividendidelt“ ja parandatud on rida „Äritegevusest laekunud raha“. Ülejäänud informatsioon on muutmata.

Tallinna Sadam teenis II kvartalis ligi 30 miljonit eurot müügitulu ja enam kui 3 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 58 miljonit eurot ja kasum ületas 10 miljonit eurot. II kvartalis suurenes investeeringute maht 8 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 12 miljonit eurot.

 

II kvartalis langes aasta võrdluses müügitulu –7% ja kasum –15%, samas korrigeeritud EBITDA kasvas +7%. Poolaasta kokkuvõttes müügitulu kahanes –2,9%, kasvasid korrigeeritud EBITDA +8% ja kasum +11%.

 

2025. aasta II kvartalis kasvasid reisijate arv +3,8% ja kaubamahud +8%, laevakülastuste arv tõusis +2,1% võrra. Laevanduses näitasid reisiparvlaevad stabiilsust – kuigi reiside arv vähenes –1,5%, kasvas reisijate arv +2,4% ja sõidukite arv +3,4%. Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 22% ajast, mis on –63% vähem kui eelneval aastal.

 

„Teist kvartalit iseloomustab põhiäri tegevusmahtude ja tulude kasv kõigis valdkondades, välja arvatud jäämurdja Botnica prahtimises, kus laeva kasutusmäär on langenud. Laevakülastuste puhul on eriti hea meel kruiisilaevade suurenenud visiitide üle, mis meie tulemusi oluliselt mõjutavad. Müügitulude mõningasest vähenemisest hoolimata on tõusujoonel korrigeeritud EBIDTA ja selle marginaal. Ühekordseid kasumit mõjutavaid tegureid arvestamata, oleme vähendanud tegevuskulusid ja tõstnud tegevuse kasumlikkust. Kasumit mõjutas kõige enam dividendi tulumaksumäära tõus,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.

 

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 

  II kv II kv +/– 6 kuud 6 kuud +/–
  2025 2024 % 2025 2024 %
Müügitulu 29,5 31,7 –6,8 57,9 59,6 –2,9
Korrigeeritud EBITDA 15,9 14,9 6,7 29,8 27,6 8,0
Korrigeeritud EBITDA marginaal 53,8% 47,0% 6,8 51,5% 46,3% 5,2
Ärikasum 10,0 8,9 12,3 18,3 15,9 14,8
Tulumaks –5,4 –3,1 73,3 –5,4 –3,1 73,3
Perioodi kasum 3,5 4,1 –15,2 10,3 9,3 10,7
Investeeringud 8,4 7,1 18,8 12,0 25,0 –52,0

 

 

  30.06.2025 31.12.2024 +/–
Varade maht 622,1 629,9 –1,2%
Intressi kandvad võlakohustused 183,8 184,8 –0,5%
Muud kohustused 69,6 67,4 3,3%
Omakapital 368,7 377,6 –2,4%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

 

 

Olulisemad sündmused II kvartalis:

  • Tütarettevõtte OÜ TS Laevad kokkulepe parvlaeva Regula 485 lisareisiks suvehooajal
  • Ringkonnakohtu otsus AS Tallinna Sadama endiste juhatuse liikmetega seotud kriminaalasjas

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2025. aasta 6 kuuga 1,7 mln eurot (–2,9%) 57,9 mln euroni. Müügitulu langus oli põhjustatud jäämurdja Botnica prahitasude (muud segment) vähenemisest. Müügitulud kasvasid reisi- ja kaubasadamate segmentides ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenuse osutamisest (reisiparvlaevade segment). II kvartalis vähenes müügitulu 2,1 mln eurot (–6,8%). Müügitulu liikide lõikes oli 6 kuu suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu vähenemine 3,5 mln eurot (–41,4%) tulenevalt prahipäevade arvu langusest 24% võrra. Tulude protsentuaalne langus kujunes prahipäevade vähenemisest suuremaks, kuna jäämurde perioodi järgselt ei teostatud teises kvartalis kõrgema prahitasumääraga projektipõhiseid töid. Laevatasutulud tõusid 1,1 mln euro võrra (+7,6%) 14,8 mln euroni. Laevatasutulude kasvu toetas reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu suurenemine ning tasumäärade tõus. Kaubatasu tulud kasvasid aastaga 0,5 mln euro võrra (+18,5%) 3,4 mln euroni tulenevalt kaubamahtude kasvust ja kogu 2025. aasta kohta oodatavast suuremast kaubatasutulust vedellasti osas, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldab täiendavat positiivset mõju 6 kuu tulemustele. Kasutusrendi tulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+4,2%) 7,1 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii kaubasadamate, reisiparvlaevade kui ka reisisadamate segmendis peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Tulu muudelt teenustelt langes 0,3 mln eurot (–18,1%), kuna eelmisel aastal kaasnes jäämurdja Botnica projektipõhiste töödega ka täiendav tulu lisateenuste eest. Elektrienergia müügist vähenes tulu 0,2 mln euro võrra (–6,4%) 2,2 mln euroni. Elektrienergia tulu langes kaubasadamate segmendis tingituna elektrienergia müügimahtude vähenemisest., Reisisadamate segmendis tulu elektrienergia müügist kasvas, olles põhjustatud nii müügimahtude suurenemisest kui kõrgemast elektrienergia börsihinnast tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,1 mln euro võrra (+2,3%) 5,4 mln euroni. Reisijatasu tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+0,8%) ja Vanasadamat külastavate regulaarliinil sõitvate reisilaevade reisijatele ja kruiisireisijatele rakendatava tasumäära  tõus. Tulu üleveoteenuse osutamisest  kasvas 0,1 mln euro võrra (+0,5%) 17,7 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kahanes 1,5%. Tulu kasvu mõjutas tasude indekseerimine Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega.

 

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA suurenes 6 kuuga 2,2 mln euro võrra (+8,0%) 29,8 mln euroni. Kasvasid kaubasadamate, reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA, mida toetas müügitulude suurenemine ning kulude langus kauba- ja reisisadamate segmendis. Reisparvlaevade segmendis kasvasid kulud kiiremini kui tulud, neist enim tööjõukulud. Languses oli muud segmendi korrigeeritud EBITDA, kuna müügitulude vähenemise mõju oli suurem kui kulude vähenemise mõju. II kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga kokku 1,0 mln eurot (+6,7%). Korrigeeritud EBITDA tõusis kauba- ja reisisadamate segmentides, kuid vähenes muud ja reisiparvlaevad segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 6 kuuga 46,3%-lt 51,5%-le ja II kvartalis 47,0%-lt 53,8%-le.

 

Kasum

Kasum enne tulumaksu suurenes 6 kuu võrdluses 3,3 mln eurot (+26,5%) 12,4 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem vaatamata finantskulude vähenemisele, kuna 2025. aasta II kvartalis välja makstud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. 6 kuu kasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,0 mln eurot (+10,7%). II kvartali kasum oli 3,5 mln eurot (–0,6 mln eurot; –15,2%), tulumaksueelne kasum oli 8,9 mln eurot (+1,7 mln eurot; +23,1%).

 

Investeeringud

2025. aasta esimesel poolaastal investeeris kontsern 12,0 mln eurot, mis oli 13,0 mln eurot vähem kui aasta varem. 2025. aasta 6 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korraliste dokitööga, infotehnoloogiaga, kaubasadamates kaide parendustega, reisiparvlaevadele seadmete soetamisega ja jäämurdja Botnica dokitööga. II kvartali investeeringute summaks kujunes 8,4 mln eurot (2024. aasta II kvartalis 7,1 mln eurot).

 

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

 

tuhandetes  eurodes 30.06.2025 31.12.2024
VARAD   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 40 098 17 213
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 0 22 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 7 762 12 512
Lepingulised varad 534 0
Varud 573 695
Muu käibevara kokku 48 967 52 420
Müügiootel põhivara 0 4 190
Käibevara kokku 48 967 56 610
Põhivara   
Investeeringud sidusettevõttesse 2 644 2 664
Kinnisvarainvesteeringud 14 069 14 069
Materiaalne põhivara 554 143 554 280
Immateriaalne põhivara 2 256 2 238
Põhivara kokku 573 112 573 251
Varad kokku 622 079 629 861
   
KOHUSTISED   
Lühiajalised kohustised   
Võlakohustised 11 512 12 185
Eraldised 1 047 1 771
Sihtfinantseerimine 20 286 22 146
Maksuvõlad 947 906
Võlad tarnijatele ja muud võlad 15 308 7 780
Lühiajalised kohustised kokku 49 100 44 788
Pikaajalised kohustised   
Võlakohustised 172 250 172 650
Sihtfinantseerimine 31 338 31 995
Muud  võlad 691 2 815
Pikaajalised kohustised kokku 204 279 207 460
Kohustised kokku 253 379 252 248
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 23 848 23 304
Jaotamata kasum 37 374 46 831
Omakapital kokku 368 700 377 613
Kohustised ja omakapital kokku 622 079 629 861

 

 

 

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes II kv 2025 II kv 2024 6 kuud
2025 		6 kuud
2024
Müügitulu 29 508 31 651 57 862 59 582
Muud tulud 1 333 412 1 680 767
Tegevuskulud –8 705 –10 269 –16 277 –19 300
Finantsvarade väärtuse langus 465 –286 252 –466
Tööjõukulud –6 471 –6 451 –12 959 –12 359
Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 072 –6 084 –12 140 –12 120
Muud kulud –30 –42 –132 –172
Ärikasum 10 028 8 931 18 286 15 932
Finantstulud ja -kulud       
Finantstulud 239 234 580 501
Finantskulud –1 457 –2 151 –3 145 –4 242
Finantstulud ja -kulud kokku –1 218 –1 917 –2 565 –3 741
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum (+)/ kahjum (–)
investeeringutelt sidusettevõttesse 		80 210 –20 225
Kasum enne tulumaksustamist 8 890 7 224 15 701 12 416
Tulumaksukulu –5 415 –3 125 –5 415 –3 125
Perioodi kasum 3 475 4 099 10 286 9 291
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist        
Tava ja lahjendatud puhaskasum
aktsia kohta (eurodes) 		3 475 4 099 10 286 9 291
Tulumaksukulu 0,01 0,02 0,04 0,04


 

 

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

 

tuhandetes eurodes 6 kuud
 2025 		6 kuud
 2024
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 67 465 64 749
Muude tulude eest laekunud raha 57 34
Maksed tarnijatele –22 410 –24 680
Maksed töötajatele ja töötajate eest –13 204 –11 384
Maksed muude kulude eest –200 –179
Makstud tulumaks dividendidelt –5 415 –3 325
Äritegevusest laekunud raha 26 393 25 215
Materiaalse põhivara soetamine –9 916 –22 559
Immateriaalse põhivara soetamine –249 –374
Materiaalse põhivara müük 4 885 17
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 2 665 0
Saadud intressid 614 483
Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus 22 000 0
Investeerimistegevuses kasutatud raha 19 999 –22 433
Saadud laenud 0 20 000
Saadud laenude tagasimaksed –783 –3 383
Makstud dividendid –19 199 –19 000
Makstud intressid –3 424 –4 229
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –1 –13
Finantseerimistegevuses kasutatud raha –23 407 –6 625
RAHAVOOG KOKKU 22 885 -3 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 213 29 733
Raha ja raha ekvivalentide muutus 22 885 –3 843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 40 098 25 890

 

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

 

Lisainfo:

Angelika Annus
Investorsuhete juht
Tel +372 5649 6230
angelika.annus@ts.ee

 

