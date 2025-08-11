Parandus: ASi Tallinna Sadam 2025 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

Parandus: Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruandesse on lisatud rida „Makstud tulumaks dividendidelt“ ja parandatud on rida „Äritegevusest laekunud raha“. Ülejäänud informatsioon on muutmata.

Tallinna Sadam teenis II kvartalis ligi 30 miljonit eurot müügitulu ja enam kui 3 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 58 miljonit eurot ja kasum ületas 10 miljonit eurot. II kvartalis suurenes investeeringute maht 8 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 12 miljonit eurot.

II kvartalis langes aasta võrdluses müügitulu –7% ja kasum –15%, samas korrigeeritud EBITDA kasvas +7%. Poolaasta kokkuvõttes müügitulu kahanes –2,9%, kasvasid korrigeeritud EBITDA +8% ja kasum +11%.

2025. aasta II kvartalis kasvasid reisijate arv +3,8% ja kaubamahud +8%, laevakülastuste arv tõusis +2,1% võrra. Laevanduses näitasid reisiparvlaevad stabiilsust – kuigi reiside arv vähenes –1,5%, kasvas reisijate arv +2,4% ja sõidukite arv +3,4%. Jäälõhkuja Botnica oli prahitud 22% ajast, mis on –63% vähem kui eelneval aastal.

„Teist kvartalit iseloomustab põhiäri tegevusmahtude ja tulude kasv kõigis valdkondades, välja arvatud jäämurdja Botnica prahtimises, kus laeva kasutusmäär on langenud. Laevakülastuste puhul on eriti hea meel kruiisilaevade suurenenud visiitide üle, mis meie tulemusi oluliselt mõjutavad. Müügitulude mõningasest vähenemisest hoolimata on tõusujoonel korrigeeritud EBIDTA ja selle marginaal. Ühekordseid kasumit mõjutavaid tegureid arvestamata, oleme vähendanud tegevuskulusid ja tõstnud tegevuse kasumlikkust. Kasumit mõjutas kõige enam dividendi tulumaksumäära tõus,“ kommenteeris tulemusi juhatuse esimees Valdo Kalm.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

II kv II kv +/– 6 kuud 6 kuud +/– 2025 2024 % 2025 2024 % Müügitulu 29,5 31,7 –6,8 57,9 59,6 –2,9 Korrigeeritud EBITDA 15,9 14,9 6,7 29,8 27,6 8,0 Korrigeeritud EBITDA marginaal 53,8% 47,0% 6,8 51,5% 46,3% 5,2 Ärikasum 10,0 8,9 12,3 18,3 15,9 14,8 Tulumaks –5,4 –3,1 73,3 –5,4 –3,1 73,3 Perioodi kasum 3,5 4,1 –15,2 10,3 9,3 10,7 Investeeringud 8,4 7,1 18,8 12,0 25,0 –52,0

30.06.2025 31.12.2024 +/– Varade maht 622,1 629,9 –1,2% Intressi kandvad võlakohustused 183,8 184,8 –0,5% Muud kohustused 69,6 67,4 3,3% Omakapital 368,7 377,6 –2,4% Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused II kvartalis:

Tütarettevõtte OÜ TS Laevad kokkulepe parvlaeva Regula 485 lisareisiks suvehooajal

Ringkonnakohtu otsus AS Tallinna Sadama endiste juhatuse liikmetega seotud kriminaalasjas

Müügitulu

Müügitulu vähenes 2025. aasta 6 kuuga 1,7 mln eurot (–2,9%) 57,9 mln euroni. Müügitulu langus oli põhjustatud jäämurdja Botnica prahitasude (muud segment) vähenemisest. Müügitulud kasvasid reisi- ja kaubasadamate segmentides ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenuse osutamisest (reisiparvlaevade segment). II kvartalis vähenes müügitulu 2,1 mln eurot (–6,8%). Müügitulu liikide lõikes oli 6 kuu suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu vähenemine 3,5 mln eurot (–41,4%) tulenevalt prahipäevade arvu langusest 24% võrra. Tulude protsentuaalne langus kujunes prahipäevade vähenemisest suuremaks, kuna jäämurde perioodi järgselt ei teostatud teises kvartalis kõrgema prahitasumääraga projektipõhiseid töid. Laevatasutulud tõusid 1,1 mln euro võrra (+7,6%) 14,8 mln euroni. Laevatasutulude kasvu toetas reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu suurenemine ning tasumäärade tõus. Kaubatasu tulud kasvasid aastaga 0,5 mln euro võrra (+18,5%) 3,4 mln euroni tulenevalt kaubamahtude kasvust ja kogu 2025. aasta kohta oodatavast suuremast kaubatasutulust vedellasti osas, mis vastavalt standardile IFRS 15 avaldab täiendavat positiivset mõju 6 kuu tulemustele. Kasutusrendi tulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+4,2%) 7,1 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii kaubasadamate, reisiparvlaevade kui ka reisisadamate segmendis peamiselt tasumäärade indekseerimise tõttu. Tulu muudelt teenustelt langes 0,3 mln eurot (–18,1%), kuna eelmisel aastal kaasnes jäämurdja Botnica projektipõhiste töödega ka täiendav tulu lisateenuste eest. Elektrienergia müügist vähenes tulu 0,2 mln euro võrra (–6,4%) 2,2 mln euroni. Elektrienergia tulu langes kaubasadamate segmendis tingituna elektrienergia müügimahtude vähenemisest., Reisisadamate segmendis tulu elektrienergia müügist kasvas, olles põhjustatud nii müügimahtude suurenemisest kui kõrgemast elektrienergia börsihinnast tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,1 mln euro võrra (+2,3%) 5,4 mln euroni. Reisijatasu tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+0,8%) ja Vanasadamat külastavate regulaarliinil sõitvate reisilaevade reisijatele ja kruiisireisijatele rakendatava tasumäära tõus. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,1 mln euro võrra (+0,5%) 17,7 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kahanes 1,5%. Tulu kasvu mõjutas tasude indekseerimine Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA suurenes 6 kuuga 2,2 mln euro võrra (+8,0%) 29,8 mln euroni. Kasvasid kaubasadamate, reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA, mida toetas müügitulude suurenemine ning kulude langus kauba- ja reisisadamate segmendis. Reisparvlaevade segmendis kasvasid kulud kiiremini kui tulud, neist enim tööjõukulud. Languses oli muud segmendi korrigeeritud EBITDA, kuna müügitulude vähenemise mõju oli suurem kui kulude vähenemise mõju. II kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga kokku 1,0 mln eurot (+6,7%). Korrigeeritud EBITDA tõusis kauba- ja reisisadamate segmentides, kuid vähenes muud ja reisiparvlaevad segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 6 kuuga 46,3%-lt 51,5%-le ja II kvartalis 47,0%-lt 53,8%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu suurenes 6 kuu võrdluses 3,3 mln eurot (+26,5%) 12,4 mln euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem vaatamata finantskulude vähenemisele, kuna 2025. aasta II kvartalis välja makstud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 5,4 mln eurot, mis oli 2,3 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid 2025. aastast dividendide maksumäär suurenes ja soodusmäär regulaarsete dividendide maksmisel kaotati. 6 kuu kasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,0 mln eurot (+10,7%). II kvartali kasum oli 3,5 mln eurot (–0,6 mln eurot; –15,2%), tulumaksueelne kasum oli 8,9 mln eurot (+1,7 mln eurot; +23,1%).

Investeeringud

2025. aasta esimesel poolaastal investeeris kontsern 12,0 mln eurot, mis oli 13,0 mln eurot vähem kui aasta varem. 2025. aasta 6 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korraliste dokitööga, infotehnoloogiaga, kaubasadamates kaide parendustega, reisiparvlaevadele seadmete soetamisega ja jäämurdja Botnica dokitööga. II kvartali investeeringute summaks kujunes 8,4 mln eurot (2024. aasta II kvartalis 7,1 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 30.06.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 40 098 17 213 Üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 0 22 000 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 7 762 12 512 Lepingulised varad 534 0 Varud 573 695 Muu käibevara kokku 48 967 52 420 Müügiootel põhivara 0 4 190 Käibevara kokku 48 967 56 610 Põhivara Investeeringud sidusettevõttesse 2 644 2 664 Kinnisvarainvesteeringud 14 069 14 069 Materiaalne põhivara 554 143 554 280 Immateriaalne põhivara 2 256 2 238 Põhivara kokku 573 112 573 251 Varad kokku 622 079 629 861 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised 11 512 12 185 Eraldised 1 047 1 771 Sihtfinantseerimine 20 286 22 146 Maksuvõlad 947 906 Võlad tarnijatele ja muud võlad 15 308 7 780 Lühiajalised kohustised kokku 49 100 44 788 Pikaajalised kohustised Võlakohustised 172 250 172 650 Sihtfinantseerimine 31 338 31 995 Muud võlad 691 2 815 Pikaajalised kohustised kokku 204 279 207 460 Kohustised kokku 253 379 252 248 OMAKAPITAL Aktsiakapital 263 000 263 000 Ülekurss 44 478 44 478 Kohustuslik reservkapital 23 848 23 304 Jaotamata kasum 37 374 46 831 Omakapital kokku 368 700 377 613 Kohustised ja omakapital kokku 622 079 629 861

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes II kv 2025 II kv 2024 6 kuud

2025 6 kuud

2024 Müügitulu 29 508 31 651 57 862 59 582 Muud tulud 1 333 412 1 680 767 Tegevuskulud –8 705 –10 269 –16 277 –19 300 Finantsvarade väärtuse langus 465 –286 252 –466 Tööjõukulud –6 471 –6 451 –12 959 –12 359 Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 072 –6 084 –12 140 –12 120 Muud kulud –30 –42 –132 –172 Ärikasum 10 028 8 931 18 286 15 932 Finantstulud ja -kulud Finantstulud 239 234 580 501 Finantskulud –1 457 –2 151 –3 145 –4 242 Finantstulud ja -kulud kokku –1 218 –1 917 –2 565 –3 741 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud

kasum (+)/ kahjum (–)

investeeringutelt sidusettevõttesse 80 210 –20 225 Kasum enne tulumaksustamist 8 890 7 224 15 701 12 416 Tulumaksukulu –5 415 –3 125 –5 415 –3 125 Perioodi kasum 3 475 4 099 10 286 9 291 Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist Tava ja lahjendatud puhaskasum

aktsia kohta (eurodes) 3 475 4 099 10 286 9 291 Tulumaksukulu 0,01 0,02 0,04 0,04





Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes 6 kuud

2025 6 kuud

2024 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 67 465 64 749 Muude tulude eest laekunud raha 57 34 Maksed tarnijatele –22 410 –24 680 Maksed töötajatele ja töötajate eest –13 204 –11 384 Maksed muude kulude eest –200 –179 Makstud tulumaks dividendidelt –5 415 –3 325 Äritegevusest laekunud raha 26 393 25 215 Materiaalse põhivara soetamine –9 916 –22 559 Immateriaalse põhivara soetamine –249 –374 Materiaalse põhivara müük 4 885 17 Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 2 665 0 Saadud intressid 614 483 Üle 3-kuulise tähtajaga deposiitide netomuutus 22 000 0 Investeerimistegevuses kasutatud raha 19 999 –22 433 Saadud laenud 0 20 000 Saadud laenude tagasimaksed –783 –3 383 Makstud dividendid –19 199 –19 000 Makstud intressid –3 424 –4 229 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –1 –13 Finantseerimistegevuses kasutatud raha –23 407 –6 625 RAHAVOOG KOKKU 22 885 -3 843 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 17 213 29 733 Raha ja raha ekvivalentide muutus 22 885 –3 843 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 40 098 25 890

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

