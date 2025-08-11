Dynacor annonce ses résultats du deuxième trimestre 2025 et poursuit la mise en œuvre de son plan d’expansion à l’international

MONTRÉAL, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) (“Dynacor” ou la “Société”) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels1 pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2025, ainsi que la réalisation d’étapes clés de son plan d’expansion à l’international à 2030.

« Au deuxième trimestre de 2025, Dynacor a franchi d’importantes étapes qui nous positionnent favorablement pour l’avenir, » a déclaré Jean Martineau, président et chef de la direction. « Tout en poursuivant les travaux sur l’usine pilote au Sénégal, nous avons mené une vérification diligente positive pour l’usine Svetlana en Équateur et signé un protocole d’entente avec un partenaire au Ghana. L’acquisition de Svetlana constitue une étape particulièrement importante vers notre objectif 2030 d’atteindre 1 milliard $ de ventes. Parallèlement, nos activités ont connu un trimestre inhabituellement faible avec des contraintes externes impactant nos approvisionnements en minerai au cours des derniers mois. Compte tenu du ralentissement du trimestre et de facteurs externes additionnels qui se sont prolongés jusqu’à mi-juillet, nous avons mis à jour nos prévisions annuelles de production et de ventes. Nous observons déjà une amélioration au troisième trimestre et prévoyons une seconde moitié d’année plus solide pour Veta Dorada. »

Faits saillants de T2-2025

Résultats financiers : Ventes de 79,7 millions $, le deuxième trimestre le plus élevé en termes de ventes. BAIIA 2 de 5,7 millions $. Dépenses non récurrentes totalisant 1,4 million $, incluant 0,8 million $ en éléments hors trésorerie. Résultat net de 3,5 millions $. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 4,2 millions $. Marge brute monétaire de 332 $ par once d’or équivalente vendue 3 . Les résultats ont bénéficié de la variation favorable du dollar canadien ainsi que du sol péruvien par rapport au dollar américain.

Résultats opérationnels : L’approvisionnement en minerai a été inférieur aux niveaux historiques, notamment en raison d’un couvre-feu temporaire imposé par le gouvernement aux mineurs artisanaux dans le nord du Pérou, ainsi que d’opérations de maintenance planifiées. Traitement de 38 152 tonnes de minerai (419 tpj). Production de 24 955 onces d’or équivalentes.

Liquidités solides avec 58,4 millions $ en encaisse et placements à court terme, comparé à 25,8 millions $ au 31 décembre 2024.



Faits saillants de T2-2025 (suite)

Plans d’expansion à l’international : Sénégal : Des commandes ont été passées pour les principaux équipements et les travaux en vue de la construction de l’usine pilote de 50 tpj ont progressé. Ghana : Signature d’un protocole d’entente d’une durée de 12 mois pour une coentreprise avec le partenaire Ansong Askew Ltd. Équateur : Après la fin du trimestre, la vérification diligente a été complétée et une entente d’achat d’actions a été signée pour acquérir 100 % des actions de l’usine de traitement Svetlana et de ses actifs pour un montant de 9,75 millions $.

Versement d’un dividende mensuel représentant 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, soit un rendement de 3,2 % selon le cours actuel de l’action.

représentant 0,16 $ CA par action sur une base annuelle, soit un rendement de 3,2 % selon le cours actuel de l’action. Un total de 8 198 heures de formation en santé, sécurité et environnement a été dispensé à l’équipe de Veta Dorada.

Publication du rapport ESG 2024, le quatrième à être conforme aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI).



Perspectives 2025 vs. résultats réels

Pour 2025, la Société a mis à jour ses prévisions de production, reflétant la perturbation de son approvisionnement en minerai au deuxième trimestre en raison du couvre-feu imposé par le gouvernement aux mineurs artisanaux dans certaines régions du nord du Pérou, ainsi que l’incidence sur la production initiale du troisième trimestre des blocages routiers temporaires. En conséquence, les ventes de la Société pour 2025 devraient se situer dans le bas de la fourchette des prévisions initiales.

Prévisions 2025

initiales Prévisions 2025

mises à jour S1-2025 Ventes 345-375 millions $ 340-350 millions $ 159,7 millions $ Résultat net 14-17 millions $ Pas de changement 8,6 millions $ Production (onces d’or

équivalentes) 120-130 000 onces 105-110 000 onces 52 005 onces Investissements

(Pérou & Sénégal) 15 millions $ 12 millions $ 2,6 millions $ Investissements (Équateur) - 17 millions $¹ - Dépenses autres projets 3 millions $ Pas de changement 1 million $



¹ Comprend 9,75 millions $ pour l’acquisition de l’usine Svetlana en Équateur, déboursés après la fin du trimestre. L’acquisition de l’usine a été financée au moyen du produit de l’émission d’actions ordinaires au premier trimestre 2025.

Les prévisions sont basées sur les hypothèses suivantes :

(1) Pas d'augmentation de la capacité de traitement.

(2) Utilisation d'un prix moyen de l'or sur le marché compris entre 2 800 $ et 3 000 $ l’once, qui a été révisé pour s’établir désormais entre 3 200 $ et 3 400 $ l’once.

(3) La teneur du minerai fourni pourrait varier en fonction de l'évolution du prix de l'or.



Aperçu opérationnel

Pour les périodes de trois

mois closes les 30 juin, Pour les périodes de six

mois closes les 30 juin, 2025 2024 2025 2024 Volumes traités (en tonnes) 38 152 42 935 81 493 86 941 Tonnes par jour 419 472 450 478 Onces produites

(en onces d’or équivalentes) 24 955 28 364 52 005 60 133

Malgré un couvre-feu imposé dans certaines régions du nord du Pérou au cours du trimestre et des travaux d’entretien planifiés, la Société a traité plus de 38 000 tonnes en T2-2025, soit une moyenne de 419 tpj.

La production de T2-2025 comparée à celle de T2-2024 a été principalement affectée par des tonnages traités plus faibles, tandis que la production de T1-2025 a été principalement affectée par un approvisionnement en minerai à plus faible teneur en or.

Aperçu financier

Pour les périodes de trois

mois closes les 30 juin, Pour les périodes de six

mois closes les 30 juin, (en $'000) (non audité) 2025 2024 2025 2024 Ventes 79 706 67 431 159 674 135 164 Coût des ventes (72 560 ) (57 437 ) (143 552 ) (116 022 ) Marge brute d’opération 7 146 9 994 16 122 19 142 Frais généraux et d’administration (3 315 ) (2 127 ) (5 719 ) (3 831 ) Autres projets (517 ) (327 ) (991 ) (541 ) Résultat opérationnel 3 314 7 540 9 412 14 770 Produits nets de charges financières 302 186 512 357 Radiation d’actifs d’exploration et

d’évaluation (8 ) (18 ) (8 ) (18 ) Gains (pertes) de change 1 390 (125 ) 1 665 (184 ) Résultat avant impôts sur le résultat 4 998 7 583 11 581 14 925 Impôts exigibles (1 416 ) (2 841 ) (3 189 ) (5 418 ) Impôts différés (113 ) (241 ) 226 (225 ) Résultat net et global 3 469 4 501 8 618 9 282 Résultat par action De base $ 0,08 $ 0,12 $ 0,21 $ 0,25 Dilué $ 0,08 $ 0,12 $ 0,21 $ 0,25

Résultats trimestriels T2-2025

Un niveau d’inventaire plus élevé au début du T2-2024 a permis à la Société de profiter davantage des hausses de prix de l’or, tandis qu’un niveau d’inventaire plus faible au début du T2-2025 a réduit cet impact positif.

Les ventes totales se sont élevées à 79,7 millions $, contre 67,4 millions $ en 2024. L’augmentation de 12,3 millions $ s’explique par une hausse du prix moyen de l’or (+23,4 millions $), partiellement compensée par une baisse des quantités d’onces d’or vendues (-11,1 millions $) en raison de la teneur plus faible du minerai traité.

Résultats trimestriels T2-2025 (suite)

La marge brute d'opération en T2-2025 a atteint 7,1 millions $ (9,0 % des ventes), contre 10,0 millions $ (14,8 % des ventes) en T2-2024. Tant le niveau que l’évolution du prix de l’or ont eu un impact sur notre marge brute d’exploitation. La marge brute d’exploitation du T2-2025 a également été affectée par des dépenses non récurrentes, incluant des frais de réorganisation et de rationalisation des actifs.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 3,3 millions $ en T2-2025, contre 2,1 millions $ en T2-2024. L’augmentation s’explique principalement par l’expansion de l’équipe de direction et la hausse des salaires visant à renforcer les capacités et les processus de gestion dans le contexte de son expansion à l’international, ainsi que par des dépenses non récurrentes liées aux assemblées spéciales et annuelles des actionnaires tenues au T2-2025.

Les autres projets représentent les dépenses engagées par la Société pour dupliquer son modèle d'affaires unique dans la même juridiction ou d'autres juridictions.

Le gain de change est principalement attribuable à la variation du dollar canadien par rapport au dollar américain au cours de la période.

Une provision d'impôt de 1,5 million $ a également été comptabilisée en T2-2025. La baisse en pourcentage du résultat net avant impôts s'explique principalement par les effets sur la charge d’impôts courante et différée des fluctuations entre le sol péruvien et le dollar américain qui est la monnaie fonctionnelle de la Société, ainsi qu’une charge d’impôt différée non récurrente. Les fluctuations futures affecteront positivement ou négativement l'impôt différé à la fin de chaque période.



Résultats cumulés au T2-2025

Au cours de la période de six mois close le 30 juin 2025, le prix de l’or est passé d’environ 2 700 $/once en janvier à environ 3 400 $/once en juin, ce qui a eu un impact sur les résultats financiers de la Société pour la période.

Les ventes totales pour la période de six mois close le 30 juin 2025 se sont élevées à 159,7 millions $, contre 135,2 millions $ pour la même période en 2024. L’augmentation de 24,5 millions $ s’explique par une hausse du prix moyen de l’or (+45,6 millions $), partiellement compensée par une baisse des quantités d’onces d’or vendues (-21,1 millions $).



Aperçu des flux de trésorerie, fonds de roulement et liquidités

(En '000 $) (non audité) Pour les périodes de trois

mois closes les 30 juin, Pour les périodes de six

mois closes les 30 juin, 2025 2024 2025 2024 Activités opérationnelles Résultat net, après ajustement des éléments sans impact sur la trésorerie 4 156 5 815 9 955 11 466 Variation des éléments du fonds de roulement (2 849 ) 3 863 6 837 7 803 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 307 9 678 16 792 19 269 Activités d’investissement Variation des placements à court terme 3 000 - 3 000 - Acquisitions d’immobilisations, nettes des cessions et autres (818 ) (1 582 ) (2 122 ) (2 300 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 2 182 (1 582 ) 878 (2 300 ) Activités de financement Émission d’actions ordinaires - - 20 433 - Rachats d’actions ordinaires (1 162 ) (143 ) (1 162 ) (2 895 ) Dividendes payés (1 209 ) (938 ) (2 324 ) (1 907 ) Autres 18 69 74 124 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (2 353 ) (1 012 ) 17 021 (4 678 ) Variation de l'encaisse au cours de la

période 1 136 7 084 34 691 12 291 Effet des fluctuations de taux de change

sur l'encaisse 954 (25 ) 878 (38 ) Encaisse à l’ouverture de la période 53 298 27 675 19 819 22 481 Encaisse à la clôture de la période 55 388 34 734 55 388 34 734



Activités d’investissement

En T2-2025, Dynacor a investi 1,3 million $ en immobilisations, dont 0,8 million $ au Pérou, principalement pour maintenir ou améliorer l’efficacité de l’usine. Le 0,5 million $ restant a été investi dans la construction de l’usine pilote de traitement de minerai au Sénégal.

La Société utilisera le produit de l’émission d’actions ordinaires du T1-2025 pour financer la construction de l’usine pilote au Sénégal ainsi que l’acquisition et la mise à nouveau de l’usine en Équateur.

Fonds de roulement et liquidités

Au 30 juin 2025, le fonds de roulement de la Société s’élevait à 84,7 millions $, incluant 58,4 millions $ en encaisse et placements à court terme (58,9 millions $, incluant 25,8 millions $ en encaisse et placements à court terme au 31 décembre 2024)



État de la situation financière

Au 30 juin 2025, l'actif total s'élevait à 146,4 millions $ (125,3 millions $ au 31 décembre 2024). Les principales variations depuis la fin de l’exercice 2024 résultent de l’augmentation significative de la trésorerie suite à l’émission d’actions ordinaires en février 2025 ; de la diminution des comptes clients liée au moment des exportations et à la collecte des taxes sur les ventes ; ainsi que de la baisse des stocks de minerai, attribuable au niveau de minerai approvisionné comparé au volume traité.

(en '000 $) (non audité) Au 30 juin, Au 31 décembre, 2025 2024 Encaisse 55 388 19 819 Placements à court terme 2 998 5 999 Comptes recevables 17 952 23 747 Stocks 23 210 29 376 Frais payés d’avance 1 161 361 Impôt à recevoir 445 - Immobilisations corporelles 25 997 26 160 Actifs au titre de la prospection et de l’évaluation 18 575 18 570 Actifs au titre des droits d’utilisation 662 1 070 Autres actifs à long terme - 159 Total des actifs 146 388 125 261 Créditeurs et frais courus 16 395 18 185 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 3 681 3 732 Impôt à payer - 2 125 Passifs d’impôts différés 339 565 Obligations locatives 696 1 108 Rémunération à base d’actions 392 389 Capitaux propres 124 885 99 157 Total des passifs et des capitaux propres 146 388 125 261



À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

