Picus Security 發現 46% 企業密碼容易被破解，比 2024 年增加 2 倍

超過 1.6 億次真實環境模擬攻擊顯示，有效憑證易被竊取，幾乎無從攔截

 | Source: Picus Security Picus Security

三藩市, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖安全驗證公司 Picus Security 今日發表《Blue Report™ 2025》，報告數據來自逾 1.6 億次真實生產環境的模擬攻擊。 報告至今已是第三年發表，透過實證數據評量安全防護對抗現今威脅的成效，而今年發現的數據為歷年來最堪憂慮。

隨著網絡攻擊日益增多和愈趨複雜，防禦有效程度卻逆向下滑。 今年數據透露嚴峻局面：在 46% 的環境中至少有一個密碼雜湊遭破解，而資料竊取攻擊的攔截率卻停留於 3%，較 2024 年的 9% 大幅下降。 整體趨勢表明，只要一組憑證失守，攻擊者即可迅速橫向滲透，並竊取大量資料。 資訊竊取惡意程式盛行率增長三倍，加上攻擊者愈發慣用合法登入憑證突破防線，機構面對持續及近乎不可見威脅的風險正急升。

Picus Security 共同創辦人兼 Picus Labs 副總裁 Süleyman Ozarslan 博士表示：「我們必須假設攻擊者已經入侵來運作。 『假設已遭入侵』的思維模式可推動機構更迅速偵測有效憑證遭異常使用、迅速圍堵威脅並限制橫向滲透——這方面要求持續驗證身分管控和加強行為偵測。」

重點調查結果：

  • 近半環境密碼防線失守：在 46% 受測環境中至少有一組密碼雜湊遭破解（與 2024 年的 25% 相比大幅上升），反映密碼強度不足或政策過時的問題仍普遍存在。
  • 竊取憑證幾乎無從阻擋：使用有效憑證的攻擊成功率高達 98%，使有效合法帳戶 (MITRE ATT&CK T1078) 等技術成為最可靠的隱蔽防禦規避手段。
  • 資料外洩防護形同虛設：資料竊取攔截率只有 3%（較 2024 年暴跌三倍），而勒索軟件及資訊竊取者正加強發動雙重勒索攻擊。
  • 勒索軟件仍是首要威脅。 BlackByte 變種仍然最難抵禦，防護有效率只有 26%。 BabLock 及 Maori 分別以 34% 及 41% 緊隨其後。
  • 早期偵測存在一大盲點。 系統網絡配置偵測及流程偵測等探測技術的防護有效率低於 12%，顯示偵測機制存在缺口。

《Blue Report 2025》也顯示防護效能由 2024 年 69% 下滑至 2025 年 62%，抹煞去年取得的進展。 儘管日誌記錄範圍穩站於 54%，但只有 14% 攻擊事件觸發警報，意味著大部分惡意活動仍未被察覺。 偵測規則配置失誤、日誌缺口及系統整合缺陷持續削弱安全營運的可見程度。 從性能下滑可見，當缺乏持續監督及安全控制驗證，防禦系統就會急速衰退。

研究方法
《Blue Report》透過實證顯示安全管控機制在實際環境的成效。 研究數據來自 Picus Security 客戶在 2025 年 1 月至 6 月期間執行的數百萬次模擬攻擊。 模擬測試透過 Picus 安全驗證平台在實際生產環境中安全執行，並由 Picus Labs 及 Picus Data Science 團隊作出精密分析。 報告亦列載針對不同生態系統及行業的研究結果及建議，協助公司減少風險暴露，並加強對威脅的應變能力。

如要閱讀完整報告內容及建議方案，請下載《Blue Report 2025》

關於 Picus Security
Picus Security 是頂尖的安全驗證公司，根據業務背景為機構提供清晰的網絡風險圖景。 Picus 通過關聯、優先排序和驗證各個孤立發現中的漏洞改變安全實踐，讓團隊可以專注於關鍵的差距和高度的修復。 Picus 使安全團隊可以迅速採取行動，一鍵即可執行緩解措施，以更輕鬆地防範更多威脅。 提供對抗性暴露驗證，結合違規與模擬攻擊自動化滲透測試協同運作實現更佳效果，Picus 以威脅為中心的技術屢獲殊榮，使團隊能精準找出值得使用的修復方案。

XLinkedIn 上關注 Picus Security。

媒體聯絡人
Jennifer Tanner
Look Left Marketing
picus@lookleftmarketing.com

可瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的圖片：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3399fa33-7e80-494c-8d70-150c14da6698
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/387b8fcd-aac8-4593-be9d-79985703484a
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a94c5fa9-32ce-499c-b863-3a0e8497a6ea


Recommended Reading