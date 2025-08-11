Tudo Incluído, Redefinido Novamente: Blue Diamond Resorts Passa a Ser Royalton Hotels & Resorts

ST. MICHAEL, Barbados, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após quinze anos redefinindo a experiência com tudo incluído, o Blue Diamond Resorts está dando o próximo passo na sua evolução. A partir de 11 de agosto de 2025, a empresa fará a transição oficial para Royalton Hotels & Resorts, consolidando a identidade da sua marca sob o nome que definiu sua experiência de hóspede em todo o Caribe.

Essa mudança marca uma evolução natural para a empresa, cujo sucesso está intimamente ligado ao crescimento e reconhecimento das propriedades da sua marca Royalton em sete dos principais destinos ensolarados. Com um portfólio alinhado e identidade visual renovada, a transição consolida o brand equity e reforça a liderança da empresa no moderno espaço all-inclusive, mantendo a mesma essência e atuação.

“Isso é mais do que uma mudança de nome. É um alinhamento estratégico do nosso portfólio de marcas que destaca a força e o reconhecimento da Royalton”, disse Jordi Pelfort, Presidente da Royalton Hotels & Resorts.

Como parte do realinhamento da marca, a marca somente para adultos, anteriormente conhecida como Hideaway at Royalton, agora será chamada de Royalton Hideaway, A Resort Within a Resort. O novo nome reforça seu lugar dentro do ecossistema da Royalton, além de continuar a oferecer o mesmo conceito de Togetherness e experiência elevada apenas para adultos que os hóspedes esperam.

O Planet Hollywood Hotels & Resorts também passará a ser Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, reforçando a conexão entre o seu conceito cinematográfico para todas as idades e a força do nome Royalton. Os hóspedes podem continuar a desfrutar da sua experiência exclusiva Vacation Like a Star™, agora com uma identidade unificada.

Pelfort acrescentou: “Com todas as marcas agora parte da família Royalton, nossa identidade nunca foi tão unificada ou mais poderosa. A Royalton não é mais apenas uma marca. É um nome familiar que os hóspedes lembram e confiam. Ao comemorarmos 15 anos de excelência, essa evolução é um momento marcante da nossa história. Blue Diamond Resorts sempre fará parte do nosso DNA. Sua missão, visão e espírito permanecem no centro de quem somos.”

Com essa transição, o portfólio da empresa continuará a incluir marcas bem conhecidas, como Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Royalton Vessence Resorts, Royalton Hideaway Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, Mystique by Royalton e Grand Lido Negril.

Este acontecimento dá seguimento a um ano de expansão e inovação da empresa, incluindo o lançamento do Royalton Vessence Resorts, o recente lançamento do Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove e os novos empreendimentos de resorts em andamento no Caribe.

Para mais informações, visite www.royalton.com

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade com tudo incluído, com um portfólio com curadoria de 24 resorts em sete dos destinos mais procurados do Caribe, cada um oferecendo uma experiência de assinatura distinta e imersiva. Suas oito marcas incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família, conhecido pelo elevado conforto e serviço atencioso através de recursos exclusivos como All-In Connectivity™ e DreamBed™. O Royalton Hideaway oferece um refúgio exclusivo para adultos, projetado em torno do Togetherness, com refeições exclusivas e acomodações modernas. O Royalton Vessence Resorts oferece The Art of Vacation através de uma abordagem de bem-estar para viagens com tudo incluído, centrada no equilíbrio e na conexão consciente. O Royalton CHIC Resorts convida os hóspedes para o Party Your Way com escapadelas vibrantes e exclusivas para adultos, cheias de estilo e espontaneidade, enquanto o Mystique by Royalton oferece retiros boutique Miles from Ordinary que celebram a beleza natural, a cultura local e a sofisticação descontraída. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece uma experiência única Au Naturel para hóspedes com 21 anos ou mais, com luxo isolado à beira-mar.

O portfólio também inclui o Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, onde os hóspedes podem Vacation Like A Star™ em ambientes repletos de entretenimento cercados por memorabília icônica, e o Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, onde os hóspedes podem Dodge the Paparazzi em escapadelas glamourosas, apenas para adultos, definidas pela privacidade e exclusividade.

