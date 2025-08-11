EL TODO INCLUIDO, REDEFINIDO UNA VEZ MÁS: BLUE DIAMOND RESORTS AHORA ES ROYALTON HOTELS & RESORTS

ST. MICHAEL, Barbados, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tras quince años redefiniendo la experiencia todo incluido, Blue Diamond Resorts da el siguiente paso en su evolución. A partir del 11 de agosto de 2025, la compañía adoptará oficialmente el nombre Royalton Hotels & Resorts, consolidando su identidad de marca bajo el nombre que ha definido la experiencia de sus huéspedes en todo el Caribe.

Este cambio representa una evolución natural para la compañía, cuyo éxito ha estado estrechamente ligado al crecimiento y reconocimiento de sus propiedades bajo la marca Royalton en siete de los destinos de playa más codiciados. Con un portafolio alineado y una identidad visual renovada, esta transición consolida el valor de marca y refuerza su liderazgo en el segmento todo incluido moderno, manteniendo la misma esencia y operaciones.

"Esto es más que un cambio de nombre. Es una alineación estratégica de nuestro portafolio que resalta la fortaleza y el reconocimiento de Royalton", afirmó Jordi Pelfort, Presidente de Royalton Hotels & Resorts.

Como parte de esta realineación, la marca solo para adultos anteriormente conocida como Hideaway at Royalton pasará a llamarse Royalton Hideaway, A Resort Within a Resort. Este nombre renovado reafirma su lugar dentro del ecosistema Royalton, manteniendo el concepto Togetherness y la experiencia elevada solo para adultos que sus huéspedes ya conocen.

Planet Hollywood Hotels & Resorts también evolucionará para convertirse en Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, reforzando la conexión entre su concepto cinematográfico para todas las edades y la fortaleza del nombre Royalton. Los huéspedes seguirán disfrutando de su icónico concepto Vacation Like a Star™, ahora bajo una identidad unificada.

Pelfort añadió: "Con todas las marcas ahora integradas a la familia Royalton, nuestra identidad nunca ha sido tan unificada ni tan sólida. Royalton ya no es solo una marca, es un nombre que los huéspedes recuerdan y en el que confían. Al celebrar 15 años de trayectoria, esta evolución marca un momento clave en nuestra historia. Blue Diamond Resorts siempre formará parte de nuestro ADN. Su misión, visión y espíritu siguen siendo la base de quienes somos."

Con esta transición, el portafolio de la compañía seguirá incluyendo marcas reconocidas como Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Royalton Vessence Resorts, las renovadas Royalton Hideaway Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, Mystique by Royalton y Grand Lido Negril.

Este anuncio llega en un año de expansión e innovación para la compañía, que incluye el lanzamiento de Royalton Vessence Resorts, el reciente anuncio de Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove y nuevos desarrollos en curso en el Caribe.

Para más información, visite www.royalton.com

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una compañía líder en hospitalidad todo incluido con un portafolio selecto de 24 resorts en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno ofreciendo una experiencia distintiva e inmersiva. Sus ocho marcas incluyen Royalton Luxury Resorts con su galardonado concepto All-In Luxury®, donde Todos son Familia, reconocido por su confort elevado y servicio atento a través de características exclusivas como All-In Connectivity™ y DreamBed™. Royalton Hideaway ofrece una escapada exclusiva solo para adultos diseñada en torno al concepto Togetherness, con gastronomía exclusiva y modernas habitaciones. Royalton Vessence Resorts introduce El Arte de Vacacionar con un enfoque de bienestar en el todo incluido, centrado en el equilibrio y la conexión consciente. Royalton CHIC Resorts con su concepto Party Your Way invita a vibrantes escapadas solo para adultos llenas de estilo y espontaneidad, mientras que Mystique by Royalton ofrece retiros boutique A Millas de lo Ordinario que celebran la belleza natural, la cultura local y la sofisticación relajada. En Jamaica, Grand Lido Negril presenta una experiencia única Completamente al Natural para huéspedes de 21 años en adelante, con lujo frente al mar en un ambiente exclusivo.

El portafolio también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton que invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de memorabilia icónica, así como Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db8b8d72-91a7-4d4b-827a-54b911585803/spa