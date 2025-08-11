Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2025 08 04 - 2025 08 08

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31

Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE

SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE

Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.

Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.

Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 28 Mars 2025

Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées du 04/08/2025 au 08/08/2025

Présentation agrégée par Jour et par Marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2025-08-04 FR0000045544 65 96,000000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2025-08-05 FR0000045544 25 97,396000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2025-08-06 FR0000045544 69 98,173043 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2025-08-07 FR0000045544 81 98,000000 XPAR Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 2025-08-08 FR0000045544 80 97,800000 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-04T07:46:40Z FR0000045544 96 EUR 65,000000 XPAR OD_8f0Jajs-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-05T09:02:48Z FR0000045544 97,39 EUR 10,000000 XPAR OD_8f6THn2-01 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-05T09:02:48Z FR0000045544 97,4 EUR 15,000000 XPAR OD_8f6THn3-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-06T09:48:33Z FR0000045544 97,8 EUR 5,000000 XPAR OD_8fCVKNM-02 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-06T09:49:31Z FR0000045544 97,8 EUR 6,000000 XPAR OD_8fCVZP4-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-06T12:00:32Z FR0000045544 97,8 EUR 32,000000 XPAR OD_8fD2YbI-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-06T15:17:20Z FR0000045544 98,79 EUR 20,000000 XPAR OD_8fDq6Md-01 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-06T15:17:20Z FR0000045544 98,79 EUR 6,000000 XPAR OD_8fDq6Me-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-07T08:18:52Z FR0000045544 98 EUR 81,000000 XPAR OD_8fHzHFc-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-08T07:00:25Z FR0000045544 98 EUR 1,000000 XPAR OD_8fNW38u-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-08T08:37:06Z FR0000045544 98 EUR 39,000000 XPAR OD_8fNuOGG-00 Annulation Credit Agricole Toulouse 31 969500VME9AAR39CTQ60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2025-08-08T09:08:28Z FR0000045544 97,6 EUR 40,000000 XPAR OD_8fO2Hx3-00 Annulation









