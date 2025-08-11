Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 au 8 août 2025

Ivry-sur-Seine, le 11 août 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres

du 4 au 8 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 4 au 8 août 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Code identifiant marché GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 04/08/2025 FR0011476928 2 381 29,6277 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 04/08/2025 FR0011476928 363 29,6094 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 04/08/2025 FR0011476928 834 29,6134 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 04/08/2025 FR0011476928 356 29,6254 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 05/08/2025 FR0011476928 619 30,0033 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 05/08/2025 FR0011476928 1 177 30,0238 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 05/08/2025 FR0011476928 69 30,0000 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 05/08/2025 FR0011476928 102 30,0000 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 06/08/2025 FR0011476928 3 321 30,1635 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 06/08/2025 FR0011476928 687 30,1229 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 06/08/2025 FR0011476928 232 30,1371 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 06/08/2025 FR0011476928 194 30,1500 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 07/08/2025 FR0011476928 8 350 29,7920 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 07/08/2025 FR0011476928 3 973 29,7050 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 07/08/2025 FR0011476928 1 266 29,7146 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 07/08/2025 FR0011476928 782 29,7244 TQEX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/08/2025 FR0011476928 3 144 29,5148 XPAR GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/08/2025 FR0011476928 609 29,6503 AQEU GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/08/2025 FR0011476928 1 247 29,6407 CEUX GROUPE FNAC 96950091FL62XSLPHO35 08/08/2025 FR0011476928 169 29,6432 TQEX TOTAL 29 875 29,7825

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

Pièce jointe