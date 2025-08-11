Fnac Darty : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 au 8 août 2025

Ivry-sur-Seine, le 11 août 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres
du 4 au 8 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 4 au 8 août 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif et son avenant publiés les 11 juin 2025 et 23 juillet 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteurCode Identifiant de l'émetteur (LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsCode identifiant marché
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3504/08/2025FR00114769282 38129,6277XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3504/08/2025FR0011476928 36329,6094AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3504/08/2025FR0011476928 83429,6134CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3504/08/2025FR0011476928 35629,6254TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3505/08/2025FR0011476928 61930,0033CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3505/08/2025FR00114769281 17730,0238XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3505/08/2025FR0011476928 6930,0000TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3505/08/2025FR0011476928 10230,0000AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3506/08/2025FR00114769283 32130,1635XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3506/08/2025FR0011476928 68730,1229CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3506/08/2025FR0011476928 23230,1371AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3506/08/2025FR0011476928 19430,1500TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3507/08/2025FR00114769288 35029,7920XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3507/08/2025FR00114769283 97329,7050CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3507/08/2025FR00114769281 26629,7146AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3507/08/2025FR0011476928 78229,7244TQEX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/08/2025FR00114769283 14429,5148XPAR
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/08/2025FR0011476928 60929,6503AQEU
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/08/2025FR00114769281 24729,6407CEUX
GROUPE FNAC96950091FL62XSLPHO3508/08/2025FR0011476928 16929,6432TQEX
   TOTAL29 87529,7825 

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

