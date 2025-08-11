CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S32-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 11 août 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 04/08/2025 FR0000044323 32 112,53 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 05/08/2025 FR0000044323 50 113,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 06/08/2025 FR0000044323 51 111,76 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 07/08/2025 FR0000044323 56 113,50 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 08/08/2025 FR0000044323 61 115,27 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur





Code Identi

fiant





Nom du PSI





Code Identi

fiant PSI





jour/heure de la transaction





Code identifiant de l'instrument financier





Prix unitaire (unité)





Devise





Quantité achetée





Code iden

tifiant marché





Numéro de référence de la transaction





Objectif

du

rachat





Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 4/8/25 9:02 FR0000044323 112 EUR 15 XPAR OD_8f0cfTf-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 4/8/25 14:59 FR0000044323 113 EUR 17 XPAR OD_8f24XMH-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 5/8/25 8:07 FR0000044323 113 EUR 50 XPAR OD_8f6FNdn-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 6/8/25 7:02 FR0000044323 112 EUR 20 XPAR OD_8fBpUK4-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 6/8/25 7:38 FR0000044323 111,6 EUR 30 XPAR OD_8fBygWW-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 6/8/25 9:36 FR0000044323 112 EUR 1 XPAR OD_8fCSEDM-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 7/8/25 7:49 FR0000044323 113,6 EUR 1 XPAR OD_8fHrkyx-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 7/8/25 9:29 FR0000044323 113,5 EUR 55 XPAR OD_8fIGztW-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 8/8/25 11:47 FR0000044323 113,8 EUR 20 XPAR OD_8fOgGCX-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 8/8/25 13:49 FR0000044323 115,98 EUR 9 XPAR OD_8fPB2UN-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 8/8/25 13:49 FR0000044323 115,98 EUR 32 XPAR OD_8fPB2UN-00 Annulat

ion

