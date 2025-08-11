Tabnine optimise les systèmes IA pour améliorer leur efficacité et leur ingéniosité grâce aux modèles NVIDIA Nemotron

TEL AVIV, Israël, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine, pionnier en matière de développement de logiciels alimentés par lʼIA, a annoncé aujourdʼhui la prise en charge des nouveaux modèles de raisonnement NVIDIA Nemotron, Tabnine continuant ainsi à fournir les meilleurs modèles à ses clients tout en répondant aux besoins des entreprises en matière de précision, dʼefficacité et de contrôle.

Les nouveaux modèles de raisonnement Nemotron permettent aux applications dʼentreprise plus ingénieuses, évolutives et rentables de rejoindre la palette grandissante de modèles pris en charge par Tabnine. Nemotron offre une option hautement performante pour les équipes qui développent des logiciels innovants dans des environnements sécurisés, autohébergés ou hybrides.

Conçue à partir dʼensembles de données ouverts et commercialement viables, et optimisée pour l’architecture NVIDIA Blackwell, la gamme de modèles Nemotron, intégrant notamment NVIDIA Llama Nemotron Super 1.5 et NVIDIA Nemotron Nano 2, permet aux entreprises de créer des systèmes dʼIA agentique fiables, dotés de puissantes capacités de raisonnement et dʼune performance de calcul efficace. Tabnine intègre ces modèles dans sa plateforme de développement IA destinée aux entreprises afin de permettre à ses clients dʼaccéder à des modèles de raisonnement hautement performants pour créer des modèles IA plus ingénieux et leur offrir davantage de contrôle, de performance et dʼefficacité tout au long du cycle de développement logiciel.

« Le raisonnement est la prochaine étape en matière de productivité des développeurs, et les modèles NVIDIA Nemotron nous permettent de franchir ce cap », a déclaré Dror Weiss, PDG et cofondateur de Tabnine. « En associant lʼenvironnement IA sécurisé et perfectionné de Tabnine aux performances de pointe de Nemotron, nous permettons aux entreprises de créer et de déployer plus rapidement des systèmes intelligents, sans compromettre la confidentialité, le contrôle ou la précision. »

Des modèles adaptés aux entreprises, prêts pour une utilisation à grande échelle dans le monde réel

Les modèles Nemotron sont conçus pour une inférence à haut débit et un déploiement fluide sous forme de conteneurs NVIDIA NIM microservice, ce qui confère à Tabnine la flexibilité nécessaire pour servir un plus large éventail de clientèle professionnelle, des équipes cloud natives aux environnements sur site isolés. Avec jusquʼà 250 utilisateurs simultanés pris en charge sur un seul GPU NVIDIA H100 et une génération de tokens plus rapide pour un coût total de possession réduit, Nemotron améliore considérablement le retour sur investissement des entreprises spécialisées dans lʼIA.

« Les entreprises ne se contentent plus dʼexpérimenter les dispositifs IA. Elles les déploient désormais dans leurs processus de travail concrets. Nemotron nous permet de répondre à cette demande grâce à ses capacités de raisonnement évolutives », a ajouté M. Weiss. « Tabnine est ravi de poursuivre sa collaboration étroite avec NVIDIA afin de proposer les modèles les plus performants à ses clients, en particulier ceux qui opèrent dans des environnements sécurisés et autohébergés. »

Des modèles ouverts, axés sur le contrôle

Fidèle à lʼengagement de Tabnine en faveur dʼune IA personnalisable et axée sur la confidentialité, lʼintégration avec Nemotron complète lʼapproche de la plateforme de lʼentreprise : poids des modèles entièrement ouverts, données dʼentraînement transparentes et options de déploiement destinées aux entreprises. La plateforme NVIDIA NeMo facilite la création, le déploiement et lʼamélioration continue des dispositifs, ce qui permet aux clients de Tabnine de bénéficier dʼun cycle de vie complet afin dʼadopter lʼIA en toute sécurité.

Cette collaboration sʼinscrit dans la continuité du partenariat de longue date entre Tabnine et NVIDIA. Tabnine a annoncé lʼannée dernière la prise en charge de NVIDIA NIM, permettant ainsi à ses clients de bénéficier dʼun déploiement conteneurisé sur des infrastructures cloud, hybrides et sécurisées. Lʼannonce dʼaujourdʼhui ajoute à ce fondement un raisonnement de premier ordre et souligne lʼengagement commun des deux entreprises en faveur dʼune IA orientée entreprise.

Pour plus dʼinformations relatives à la plateforme IA destinée aux entreprises de Tabnine, veuillez consulter le site www.tabnine.com.

À propos de Tabnine

Tabnine contribue à accélérer et à sécuriser le développement logiciel des développeurs et entreprises en ayant recours à lʼIA générative. Avec plus dʼun million dʼutilisateurs mensuels et un déploiement dans des milliers dʼentreprises, lʼassistant de codage IA privé, ouvert et sécurisé de Tabnine sʼintègre harmonieusement à chaque étape du cycle de vie du développement. Tabnine bénéficie de la confiance des équipes dʼingénieurs de premier plan contribuant à accélérer le déploiement, à améliorer la qualité de codage et à garantir un contrôle optimal sur le plan dʼadoption de lʼIA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.tabnine.com.

Contact

press@tabnine.com