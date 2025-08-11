COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 août au 8 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/04/2025
|FR0000062234
|52
|1445,6154
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/04/2025
|FR0000062234
|17
|1450,8235
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/04/2025
|FR0000062234
|6
|1453,3333
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/04/2025
|FR0000062234
|4
|1444,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/05/2025
|FR0000062234
|17
|1455,6471
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/05/2025
|FR0000062234
|6
|1454,6667
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/05/2025
|FR0000062234
|52
|1454,3077
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/05/2025
|FR0000062234
|5
|1456,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/06/2025
|FR0000062234
|17
|1454,8235
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/06/2025
|FR0000062234
|6
|1455,3333
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/06/2025
|FR0000062234
|5
|1455,2000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/06/2025
|FR0000062234
|30
|1455,4000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/07/2025
|FR0000062234
|47
|1472,0851
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/07/2025
|FR0000062234
|16
|1470,7500
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/07/2025
|FR0000062234
|6
|1474,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/07/2025
|FR0000062234
|6
|1472,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/08/2025
|FR0000062234
|14
|1469,7143
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/08/2025
|FR0000062234
|5
|1472,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/08/2025
|FR0000062234
|5
|1470,4000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/08/2025
|FR0000062234
|28
|1467,2857
|XPAR
|TOTAL
|344
|1458,9535
