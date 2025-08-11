Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 août au 8 août 2025

 | Source: COMPAGNIE DE L’ODET COMPAGNIE DE L’ODET

COMPAGNIE DE L'ODET

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 août au 8 août 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/04/2025FR0000062234 521445,6154XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/04/2025FR0000062234 171450,8235CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/04/2025FR0000062234 61453,3333AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/04/2025FR0000062234 41444,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/05/2025FR0000062234 171455,6471CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/05/2025FR0000062234 61454,6667AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/05/2025FR0000062234 521454,3077XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/05/2025FR0000062234 51456,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/06/2025FR0000062234 171454,8235CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/06/2025FR0000062234 61455,3333AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/06/2025FR0000062234 51455,2000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/06/2025FR0000062234 301455,4000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/07/2025FR0000062234 471472,0851XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/07/2025FR0000062234 161470,7500CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/07/2025FR0000062234 61474,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/07/2025FR0000062234 61472,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/08/2025FR0000062234 141469,7143CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/08/2025FR0000062234 51472,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/08/2025FR0000062234 51470,4000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/08/2025FR0000062234 281467,2857XPAR
   TOTAL 3441458,9535 

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 4 août au 8 août 2025

