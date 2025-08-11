Journalistes tués à Gaza : un conflit qui n’en finit plus

MONTRÉAL, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plusieurs journalistes, dont cinq employés de la chaîne d’information Al Jazeera, ont été tués dimanche dans la ville de Gaza après une frappe israélienne. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) joint sa voix à celle de Reporters sans frontières (RSF) qui a dénoncé vigoureusement l’attaque contre le média.

Selon RSF, près de 200 journalistes ont été tués depuis le début de ce conflit.

Les journalistes internationaux ne peuvent se rendre à Gaza : l’information qui nous provient est donc le résultat du travail des journalistes, photographes et vidéastes déjà sur place, sans lesquels nous ne pourrions être informés de ce qui se passe sur le terrain.

« Ces journalistes travaillent dans des conditions de plus en plus extrêmes et plusieurs d’entre eux ont payé de leur vie pour nous informer à l’autre bout du monde sur un conflit qui n’en finit plus », signale Éric-Pierre Champagne, président de la FPJQ.

Selon RSF, de plus en plus de journalistes dans le monde sont tués alors qu’ils couvrent différents conflits armés.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) est la plus importante association de journalistes au Canada. Elle défend la liberté de la presse et le droit du public à l’information. Elle représente quelque 1400 membres dans plus de 250 médias écrits et électroniques qui pratiquent tous les métiers de l’information : reporters, recherchistes, réalisateurs, animateurs, chroniqueurs, photographes et autres.