Partenaires Ninepoint LP annonce les résultats du vote sur la modification de l’objectif de placement et d’autres éléments du Fond ressources Ninepoint

TORONTO, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (Partenaires Ninepoint) a annoncé aujourd’hui les résultats du vote à l’issue de l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds ressources Ninepoint (le Fonds).

Le vote sur la question suivante a eu lieu lors d’une assemblée extraordinaire du Fonds tenue le 11 août 2025. Le vote pouvait être exercé par Internet, par téléphone, par la poste ou encore par procuration. Les résultats des votes des porteurs de parts sont présentés ci-dessous.

Fonds Questions soumises au vote Résultat Fonds ressources Ninepoint Modification apportée à l’objectif de placement, mise à jour correspondante de l’indice de référence et réinitialisation de la prime de performance Approuvée



À la suite de ce vote, les mesures suivantes seront prises le 2 septembre 2025 ou aux alentours de cette date : (i) l’objectif de placement du Fonds est modifié pour axer principalement les placements du Fonds sur les actions mondiales et les titres apparentés de sociétés qui participent directement ou indirectement au secteur des métaux et de l’exploitation minière; (ii) les stratégies de placement du Fonds sont rajustées en conséquence pour mettre en œuvre le changement d’objectif de placement; (iii) le nom du Fonds devient « Fonds d’évolution minière Ninepoint »; (iv) sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation des valeurs mobilières, les titres des séries P, PF, Q et QF du Fonds seront admissibles à un appel public à l’épargne; (v) les frais de gestion des titres des séries A, F et D du Fonds sont réduits; (vi) l’indice de référence utilisé par le Fonds aux fins du calcul de sa cote de risque et de la prime d’encouragement payable par le Fonds est modifié; et (vii) le calcul de la prime d’encouragement du Fonds est réinitialisé.

Pour plus de renseignements sur les changements proposés et annoncés le 18 juin 2025, veuillez consulter : Partenaires Ninepoint LP annonce sa proposition de modifier le nom, l’objectif de placement, les stratégies de placement ainsi que d’autres éléments du Fonds ressources Ninepoint



À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le présent placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à invest@ninepoint.com.

Questions relatives aux ventes :

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com

Demandes de renseignements des médias :

Longacre Square Partners

Andy Radia/Liz Shoemaker

Ninepoint@longacresquare.com

646 386-0091