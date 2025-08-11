WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées au 8 août 2025

RACHAT D’ACTIONS – 11 AOUT 2025
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 4 et 8 août 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code LEI
|Jour de la transaction
|Code ISIN
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)
|Marché
|WENDEL
|969500M98ZMIZYJD5O34
|04/08/2025
|FR0000121204
|2 922
|81,6165
|Euronext
|05/08/2025
|4 528
|82,1299
|06/08/2025
|4 319
|82,7862
|07/08/2025
|2 226
|83,5267
|08/08/2025
|2 900
|83,0959
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com
Annexe
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant PSI
|Jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:27:15
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:27:15
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|73
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:27:56
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:32:45
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:32:45
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:32:45
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|60
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:32:46
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:42:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:42:00
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:46:26
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:50:16
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:51:23
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:51:23
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:59:33
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T11:59:50
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T12:12:58
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T12:12:58
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T12:14:02
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T12:22:13
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T12:47:56
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T12:47:56
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T12:47:56
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T12:57:12
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T12:57:12
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T13:37:15
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T13:37:15
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T13:38:00
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T13:40:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T13:52:52
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T13:56:26
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:02:29
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:12:41
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:18:45
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:23:02
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:23:02
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:23:02
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:30:19
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:50:58
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:50:58
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:50:58
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:50:58
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:50:58
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:52:11
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:53:00
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:53:00
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:53:43
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T14:53:43
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:08:10
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:09:08
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:12:57
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:31:32
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:31:34
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:37:35
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:37:36
|FR0000121204
|81,25
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:37:36
|FR0000121204
|81,25
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:38:01
|FR0000121204
|81,25
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:41:25
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:45:34
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:45:34
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:45:34
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:50:07
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:52:53
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T15:56:24
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:02:06
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:02:06
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:02:06
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:03:03
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:06:03
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:07:40
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:12:12
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:12:14
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:16:30
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:19:07
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:19:07
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:19:07
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:26:13
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:26:13
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:26:13
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:26:34
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:26:55
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:26:56
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:27:17
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:27:20
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:33:52
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:33:52
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:34:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:34:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:35:11
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:37:14
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:37:14
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:37:14
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:42:04
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:42:04
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:51:03
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:51:03
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T16:56:20
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:08:28
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:08:28
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:08:28
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:08:54
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:08:55
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:08:55
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:09:28
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:15:44
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:17:52
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:18:27
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:18:28
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|04/08/2025T17:22:03
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:01:00
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:02:48
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:03:23
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:03:42
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:03:42
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:05:13
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:05:13
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:06:52
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:09:53
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:17:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:23:30
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:23:45
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:52:20
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T09:57:21
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T10:07:46
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T10:21:46
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T10:22:03
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T10:39:19
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T10:49:25
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T10:50:26
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T10:58:42
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T10:58:42
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T11:07:47
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T11:16:23
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T11:24:27
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T11:24:27
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T11:41:30
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T11:41:33
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T11:45:09
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T11:45:09
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:17:06
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:17:06
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:17:20
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:36:10
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:36:10
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:36:29
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:37:01
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:37:46
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:38:01
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:38:01
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:40:52
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:44:10
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:44:10
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:44:10
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T12:44:10
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:00:56
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:02:54
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:04:56
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:05:04
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:19:42
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:19:42
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:22:23
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:22:23
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:23:09
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:47:01
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:47:01
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T13:52:43
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T14:19:18
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T14:24:43
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T14:26:40
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:04:57
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:18:45
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:23:40
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:23:40
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:23:40
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:23:40
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:23:40
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:23:40
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:23:40
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:35:37
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:35:41
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:35:41
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:38:57
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:45:54
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|200
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:45:54
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:45:58
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:45:59
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:45:59
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:46:34
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:50:17
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:54:01
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:54:01
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:54:01
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:54:01
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:55:29
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:55:47
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:55:49
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:56:19
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:56:22
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|62
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:56:25
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:57:25
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:57:27
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:59:52
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:59:55
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:59:55
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T15:59:57
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:00:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:06:01
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:06:01
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:06:01
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:06:01
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:06:44
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:06:56
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:07:23
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:12:43
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:14:13
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:19:18
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:19:20
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:22:02
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:22:46
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:22:46
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:24:45
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:25:27
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:28:56
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:31:52
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:31:52
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:33:21
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:33:26
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:33:51
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:33:51
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:37:43
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:37:44
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:42:33
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:43:49
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:43:49
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:48:39
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:49:30
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:55:14
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T16:55:47
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:02:23
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|68
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:05:47
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:05:47
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:05:47
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:06:19
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:07:05
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|91
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:07:37
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:08:11
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:08:23
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:09:18
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:09:22
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:09:41
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:14:16
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:14:16
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:15:29
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:15:29
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:23:19
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:23:29
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:23:29
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|77
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:24:23
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|126
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:24:23
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|68
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:25
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:27
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:25:36
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|05/08/2025T17:27:31
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:01:04
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|87
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:05:48
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:05:48
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:16:45
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:18:09
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:19:34
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:24:20
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:24:33
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:31:07
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:32:40
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:32:40
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:32:40
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:58:22
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|84
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T09:58:36
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:14:27
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|85
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:18:32
|FR0000121204
|83,05
|EUR
|65
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:18:32
|FR0000121204
|83,05
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:18:32
|FR0000121204
|83,05
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:19:36
|FR0000121204
|83,05
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:19:36
|FR0000121204
|83,05
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:30:20
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|63
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:30:20
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:30:20
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:30:20
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:40:20
|FR0000121204
|83,05
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:52:38
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:53:31
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T10:53:31
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T11:01:40
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T11:05:19
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T11:13:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T11:24:26
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T11:24:26
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T12:26:06
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T12:26:06
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T12:56:46
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T12:56:46
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T12:56:46
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T12:56:46
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T12:56:46
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:23:40
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:24:24
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:28:06
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:28:06
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:35:12
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:35:12
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:35:12
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:35:12
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:36:24
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:36:24
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T13:59:57
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:04:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:22:17
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:43:36
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:46:02
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:48:33
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:48:33
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:48:33
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:48:33
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:48:33
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T14:48:33
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:16:36
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:18:52
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:18:58
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:19:24
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:19:53
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:21:41
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:27:15
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:27:15
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:27:15
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:27:15
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:27:15
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:30:11
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:30:14
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:34:18
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:36:57
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|74
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:50:23
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:52:20
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:57:03
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:57:15
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T15:59:16
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:11:03
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:11:03
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:14:01
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:14:01
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:14:03
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:14:03
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:15:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:23:22
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|86
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:23:22
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:23:22
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:23:22
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:23:22
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:23:22
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:26:20
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|83
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:30:05
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:31:28
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|98
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:33:30
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:33:30
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:34:12
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:34:12
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:34:12
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|84
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:35:56
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:37:21
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:37:37
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:39:40
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:51:25
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:51:44
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:51:44
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T16:51:44
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:09:55
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:11:34
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:18:49
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:19:01
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:21:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:21:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:23:20
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:23:20
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:23:20
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:24:45
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:26:28
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:26:28
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:26:41
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:26:41
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:26:41
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:26:41
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:28:30
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:28:36
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|06/08/2025T17:28:42
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|07/08/2025T09:01:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|07/08/2025T09:05:03
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|07/08/2025T09:10:34
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|104
|XPAR
|WENDEL
|585
|07/08/2025T09:17:28
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|07/08/2025T09:17:28
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|64
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:17:56+83:00
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:23:50+83:00
|FR0000121204
|83,25
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:30:00+83:00
|FR0000121204
|83,25
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:31:42+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:31:42+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:31:44+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:31:44+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:32:00+83:00
|FR0000121204
|83,35
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:44:25+83:00
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:47:44+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T09:55:26+83:00
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T10:00:58+83:00
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T10:01:04+83:00
|FR0000121204
|83,35
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T10:01:56+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T10:12:33+83:00
|FR0000121204
|83,25
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T10:31:16+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T10:38:01+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T11:23:10+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T11:57:01+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|159
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T12:00:52+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T12:22:36+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T13:00:02+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T13:26:55+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T13:26:55+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T13:26:55+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T13:29:18+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T13:57:48+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T14:09:00+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T14:09:47+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T14:09:47+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T14:30:00+84:00
|FR0000121204
|83,55
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T14:54:32+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T15:03:12+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T15:19:18+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T15:26:23+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T15:26:23+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T15:50:50+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T15:50:50+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T15:50:50+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T15:50:50+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:05:51+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:05:51+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:10:23+84:00
|FR0000121204
|83,75
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:15:26+84:00
|FR0000121204
|83,85
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:25:58+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:46:25+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:46:32+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:48:00+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:48:34+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:58:39+84:00
|FR0000121204
|83,85
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:58:39+84:00
|FR0000121204
|83,85
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T16:58:39+84:00
|FR0000121204
|83,85
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T17:02:54+84:00
|FR0000121204
|83,70
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T17:10:20+84:00
|FR0000121204
|83,85
|EUR
|103
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T17:13:20+84:00
|FR0000121204
|83,85
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T17:18:30+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-07T17:18:30+84:00
|FR0000121204
|83,90
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T09:01:29+84:00
|FR0000121204
|83,80
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T09:12:52+84:00
|FR0000121204
|83,65
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T09:23:25+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T09:40:31+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T09:42:31+84:00
|FR0000121204
|83,50
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T09:56:16+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T09:56:16+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T09:56:16+83:00
|FR0000121204
|83,45
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:06:32+83:00
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:06:33+83:00
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:17:00+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:17:00+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|82
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:17:00+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:17:00+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:17:05+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:17:05+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:17:05+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:27:52+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:27:52+83:00
|FR0000121204
|83,40
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:29:35+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:31:00+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T10:31:00+83:00
|FR0000121204
|83,30
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T11:26:23+83:00
|FR0000121204
|83,25
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T11:35:39+83:00
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T11:52:59+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:14:20+83:00
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:14:20+83:00
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:36:59+83:00
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|121
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:37:22+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:37:22+83:00
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|79
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:40:00+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:40:00+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:42:23+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|181
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:43:27+83:00
|FR0000121204
|83,05
|EUR
|100
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:44:27+83:00
|FR0000121204
|83,05
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:44:27+83:00
|FR0000121204
|83,05
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T12:53:15+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T13:25:27+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|86
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T13:26:30+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T13:26:30+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T13:37:31+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T13:52:24+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T13:52:24+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:10:00+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:10:00+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:10:00+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:10:00+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:19:30+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:40:49+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:44:49+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:45:06+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:45:06+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:52:02+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:52:02+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T14:57:25+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T15:20:12+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T15:20:12+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T15:48:37+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:08:49+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:08:49+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:09:15+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:10:00+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:10:15+83:00
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:15:13+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:15:13+83:00
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:26:56+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:30:47+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:31:42+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:31:42+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:31:56+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:51:42+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:51:42+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:51:42+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:51:42+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:55:56+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:55:56+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T16:55:56+83:00
|FR0000121204
|82,95
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T17:05:03+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T17:05:03+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T17:15:00+83:00
|FR0000121204
|83,25
|EUR
|77
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-08-08T17:15:00+83:00
|FR0000121204
|83,25
|EUR
|2
|XPAR
Pièce jointe