Importantes cibles de forage identifiées près d'une mine à haute teneur en or-cuivre

FAITS SAILLANTS :

Cygnus a identifié de nombreuses cibles de forage près de l'ancienne mine à haute teneur Cedar Bay, qui a produit 400 000 onces d'or et 61 000 tonnes de cuivre à une teneur moyenne de 4 % ÉqCu 2 au sein du projet Chibougamau.

Les cibles ont été identifiées grâce à la révision en cours des données historiques et des journaux de forage à l'aide de la solution d'IA innovante et personnalisée de Cygnus.

Cette approche très fructueuse a déjà donné des résultats significatifs en termes d'or et de cuivre à Golden Eye, qui seront inclus dans la mise à jour imminente des ressources.

Cedar Bay a fermé en 1990, lorsque le prix du cuivre était seulement de 1 150 $US/t (0,52 $US/lb) et de 380 $US/once pour l'or, et se trouve à moins de 3 km de l'usine centrale de traitement de Cygnus.

Cygnus vise à accroître considérablement les ressources à haute teneur restantes non exploitées à Cedar Bay, qui s'élèvent actuellement à 130 000 tonnes à 8,9 % ÉqCu indiquées et à 230 000 tonnes à 8,5 % ÉqCu présumées. 1

La minéralisation est ouverte dans plusieurs directions, avec des intersections à haute teneur en dehors de la ressource actuelle, y compris : 3 3,4 m à 16,8 % ÉqCu (4,8 % Cu, 15,2 g/t Au et 23,3 g/t Ag) (CB-27-9) 2,9 m à 9,6 % ÉqCu (8,4 % Cu, 1,0 g/t Au et 43,0 g/t Ag) (CB-27-6)

À Corner Bay, les résultats finaux des forages intercalaires ont été reçus et seront intégrés à la mise à jour des ressources du mois prochain. Ceux-ci comprennent : 3,5 m à 4,9 % ÉqCu (4,2 % Cu, 0,5 g/t Au et 27,3 g/t Ag) (CB-25-123) 1,8 m à 7,7 % ÉqCu (6,3 % Cu, 0,9 g/t Au et 45,9 g/t Ag) (CB-25-125)





David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Ces dernières cibles, appuyées par les données de forage historiques, sont situées juste à côté d'une mine à haute teneur, ce qui les rend particulièrement intéressantes.



« Compte tenu de leur potentiel pour stimuler la croissance des ressources, nous mobilisons une autre foreuse dans le but de forer ces cibles dès que possible.



« Dans l'intervalle, nous intégrons les résultats finaux de Corner Bay dans notre modèle de ressources actualisé, qui devrait être publié le mois prochain. La mise à jour des ressources, combinée à un portefeuille de cibles et à la mise en service de plusieurs foreuses, nous permet d’optimiser notre capacité à créer une valeur significative pour nos actionnaires.



« La découverte de ces nouvelles cibles de croissance par le biais de notre stratégie de compilation renforce encore davantage le travail que nous accomplissons en coulisses et qui a déjà porté ses fruits à Golden Eye, six mois seulement après en avoir pris possession. Le camp de Chibougamau a produit avec succès d'importantes quantités d'or et de cuivre à haute teneur au cours de sa longue histoire, avec plusieurs mines qui n'ont pas fait l'objet d'études géologiques ou économiques depuis plus de 35 ans. »







TORONTO et PERTH, Australie, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer de nouvelles cibles prometteuses à proximité d'une ancienne mine à haute teneur au sein de son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec.

Cedar Bay est située dans le nord du camp de cuivre-or Chibougamau appartenant à la Société, lequel regroupe la grande majorité de la production historique de la région, avec plusieurs mines historiques et une production record de près de 1 Mt de cuivre et 3,5 M d'onces d'or.2

La mine Cedar Bay, qui a fermé en 1990, était historiquement l'un des gisements à plus haute teneur du camp, avec une production de 400 000 onces d'or et 61 000 tonnes de cuivre à une teneur moyenne de 4,0 % ÉqCu.2 Plusieurs facteurs ont contribué à sa fermeture prématurée, y compris la faiblesse des prix des métaux et le changement d'orientation de la société exploitante à l'époque.

Il est important de noter qu’une ressource à haute teneur non exploitée est toujours présente à Cedar Bay, composée de 130 000 tonnes à 8,9 % ÉqCu indiquées et de 230 000 tonnes à 8,5 % ÉqCu présumées.1 Cette ressource est ouverte dans plusieurs directions, offrant à Cygnus un potentiel de croissance significatif par le biais de forages d'exploration systématiques. Les intersections de forage en dehors de la ressource actuelle comprennent :3

3,4 m à 16,8 % ÉqCu (4,8 % Cu, 15,2 g/t Au et 23,3 g/t Ag) (CB-27-9)

(CB-27-9) 2,9 m à 9,6 % ÉqCu (8,4 % Cu, 1,0 g/t Au et 43,0 g/t Ag) (CB-27-6)

Cygnus connaît un succès tangible grâce à sa stratégie de compilation des données historiques. Cette approche peu coûteuse consiste à traiter plus de 100 000 documents numérisés, y compris des journaux de forage, dont certains n'ont pas été consultés depuis plus de 35 ans et n'ont jamais été traités par un logiciel 3D moderne. Le succès de cette stratégie a déjà été démontré lors des récents forages à Golden Eye, qui seront inclus dans la mise à jour des ressources du trimestre de septembre, et met en évidence le potentiel important d'expansion des ressources actuelles à Cedar Bay.

Compte tenu du potentiel des nouvelles cibles, une foreuse supplémentaire ciblera à la fois la minéralisation des filons connus en longueur et en profondeur, en utilisant les données récemment compilées et grâce à une meilleure compréhension géologique du gisement. Ce sera la première fois en plus de 35 ans que ces données seront compilées et utilisées pour le ciblage.

De plus, les résultats finaux des forages intercalaires à Corner Bay ont été reçus à temps pour la mise à jour des ressources prévue le mois prochain. Les résultats comprennent des intersections significatives de :

3,5 m à 4,9 % ÉqCu (4,2 % Cu, 0,5 g/t Au et 27,3 g/t Ag) (CB-25-123)

(CB-25-123) 1,8 m à 7,7 % ÉqCu (6,3 % Cu, 0,9 g/t Au et 45,9 g/t Ag) (CB-25-125)

Cygnus poursuit sa double stratégie de croissance et de conversion des ressources avec la poursuite des forages d'exploration et une mise à jour des ressources prévue plus tard dans le trimestre. En arrière-plan, l'équipe continue de traiter les données historiques et de générer des cibles de forage supplémentaires autour de la minéralisation connue à haute teneur en cuivre-or. Il s'agit d'une approche à faible risque qui joue un rôle important dans la mise en valeur de ce district historique.

La région de Chibougamau est dotée d'infrastructures bien établies, ce qui confère au projet une longueur d'avance considérable en tant qu'opportunité de développement pour le cuivre et l'or. Ces infrastructures comprennent une usine de traitement d'une capacité de 900 000 tpa, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une centrale hydroélectrique de 25 kV alimentant le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement de métaux de base dans un rayon de 250 km qui comprend plusieurs autres projets avancés de cuivre et d'or.

Figure 1 : Localisation de Cedar Bay dans le camp de Chibougamau Nord, qui affiche une production historique de près de 1 Mt de cuivre et 3,5 M d'onces d'or.2





Figure 2 : Section longitudinale composite traversant le camp de Chibougamau Nord illustrant Cedar Bay avec des intersections de 3,4 m à 16,8 % ÉqCu en dehors des ressources actuelles. Se référer aux communiqués de l’ASX datés du 15 octobre 2024, du 25 mars 2025 et du 8 mai 2025 pour les résultats de forage annoncés antérieurement.





La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus. David Southam

Ernest Mast

Médias : Président exécutif

Président et directeur général Paul Armstrong T : +61 8 6118 1627

T : +1 647 921 0501 Read Corporate C : info@cygnusmetals.com

C : info@cygnusmetals.com T : +61 8 9388 1474

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.

Notes de fin de document

L'estimation de la minéralisation au projet Chibougamau est une estimation étrangère préparée conformément aux normes de l'ICM. Une personne compétente n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation étrangère en tant que ressource minérale conformément au Code JORC, et il n'est pas certain qu'une évaluation ou des travaux d'exploration supplémentaires donneront lieu à une estimation pouvant faire l'objet d'une déclaration en vertu du Code JORC. Veuillez vous référer à l'annexe B pour un aperçu de l'estimation des ressources minérales étrangères. Les statistiques historiques de production pour la région de Chibougamau sont enregistrées dans Leclerc. F, Harris. L. B, Bedard. J. H, Van Breeman. O and Goulet. N. 2012, Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada. Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, v. 107, pp. 963-989. Veuillez vous référer au communiqué de presse de Cygnus publié sur l'ASX intitulé « Fusion dans le secteur du cuivre et levée de fonds » daté du 15 octobre 2024.



Personnes qualifiées et déclarations de conformité

Les informations scientifiques et techniques contenues dans la présente annonce ont été révisées et approuvées par M. Louis Beaupré, directeur de l’exploration au Québec de Cygnus, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les résultats d'exploration divulgués dans le présent communiqué sont également basés sur des informations et des documents justificatifs compilés par M. Beaupré et représentent fidèlement ces informations et documents. M. Beaupré détient des options dans Cygnus. M. Beaupré est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (P. Eng.), une organisation professionnelle d'outre-mer enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.

La Société a annoncé pour la première fois l'estimation étrangère de la minéralisation du projet Chibougamau le 15 octobre 2024. La Société confirme que les informations justificatives comprises dans le communiqué initial continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante, nonobstant le communiqué de clarification publié par Cygnus le 28 janvier 2025 (« clarification »). Cygnus confirme (nonobstant la clarification) qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent de manière importante les informations contenues dans le communiqué initial et que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques qui sous-tendent les estimations dans le communiqué initial continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. Cygnus confirme qu'elle n'est pas en possession de nouvelles informations ou données ayant un impact important sur la fiabilité des estimations ou sur la capacité de Cygnus à vérifier les estimations étrangères en tant que ressources minérales conformément au Code JORC. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport au communiqué initial.

Les informations contenues dans la présente annonce qui se rapportent à des résultats d'exploration précédemment publiés sur les projets de la Société ont été précédemment publiées par Cygnus dans des annonces de l'ASX, comme indiqué dans le texte et les notes de fin de document. Cygnus n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affecteraient de manière importante les informations contenues dans ces annonces. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière de manière importante par rapport aux annonces initiales.

Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour l'estimation étrangère figurent à l'annexe B du présent communiqué. Les équivalents en métal pour l'estimation étrangère de la minéralisation ont été calculés à un prix du cuivre de 8 750 $US/t, un prix de l'or de 2 350 $US/once, les équivalents cuivre étant calculés sur la base de la formule ÉqCu (%) = Cu(%) + (Au (g/t) x 0,77258). Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour les résultats d'exploration se trouvent dans l’annexe A du présent communiqué. Les équivalents en métal pour les résultats d'exploration ont été calculés à un prix du cuivre de 8 750 $US/t, un prix de l'or de 2 350 $US/once et un prix de l'argent de 25 $US/once. Les équivalents cuivre sont calculés selon la formule ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,77258)+(Ag(g/t) x 0,00822). Les équivalents or sont calculés selon la formule ÉqAu(g/t) = Au(g/t) +(Cu(%) x 1,29436)+(Ag(g/t) x 0,01064). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents en métal, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle des métaux précieux (or et argent) à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société est d'avis que tous les éléments des calculs d'équivalents en métal relatifs à l'estimation étrangère et aux résultats d'exploration ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

ANNEXE A – Intersections significatives provenant des forages intercalaires

Les coordonnées sont données en UTM NAD83 (zone 18). Les longueurs des intersections peuvent ne pas s'additionner en raison de l'arrondissement au niveau de précision approprié. Les intersections significatives rapportées sont supérieures à 1 % ÉqCu sur des largeurs supérieures à 1 m. L'épaisseur vraie est estimée à 80 % de la largeur en fond de trou.

Sondage X Y Z Azi. Pen. Prof. De (m) À (m) Intervalle (m) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) ÉqCu (%) CB-25-123 554619 5510023 394,0 96,5 -60 574,0 559,0 560,8 1,8 6,3 0,9 45,9 7,4 CB-25-124 554619 5510023 394,0 92,0 -66 679,0 667,1 669,8 2,6 1,5 0,1 6,8 1,6 CB-25-125 554619 5510023 394,0 84,0 -64 643,5 594,0 598,5 4,5 3,4 0,4 22,1 3,9 CB-25-127 555071 5509889 402,8 90,0 -60 300,0 267,1 269,4 2,3 2,7 0,5 10,4 3,2



ANNEXE B – Projet de cuivre-or Chibougamau – Divulgation des estimations des ressources minérales étrangères au 30 mars 2022

Gisement Catégorie Tonnes

(milliers) Teneur en Cu (%) Teneur en Au (g/t) Cu métal

(milliers de tonnes) Au métal (milliers d’onces) Teneur en ÉqCu (%) Corner Bay (2022)

Indiquées 2 700 2,7 0,3 71 22 2,9 Présumées 5 900 3,4 0,3 201 51 3,6 Devlin (2022)

Mesurées 120 2,7 0,3 3 1 2,9 Indiquées 660 2,1 0,2 14 4 2,3 Mesurées et indiquées 780 2,2 0,2 17 5 2,4 Présumées 480 1,8 0,2 9 3 2,0 Joe Mann (2022) Présumées 610 0,2 6,8 1 133 5,5 Cedar Bay (2018)

Indiquées 130 1,6 9,4 2 39 8,9 Présumées 230 2,1 8,3 5 61 8,5 Total

Mesurées et indiquées 3 600 2,5 0,6 90 66 3,0 Présumées 7 200 3,0 1,1 216 248 3,8



ANNEXE C – Tableau 1 de JORC 2012

Section 1 - Techniques d'échantillonnage et données

Critère Explication du Code JORC Commentaire Techniques

d’échantillonnage







Nature et qualité de l'échantillonnage (par exemple, coupure de canaux, échantillons aléatoires, ou outils de mesure spécialisés et normalisés appropriés aux minéraux étudiés, tels que les sondes gamma en forage ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme limitant le sens général de l'échantillonnage. Tous les forages réalisés par Cygnus Metals sur le projet Chibougamau ont été effectués sous la supervision d'un géologue professionnel enregistré en tant que personne qualifiée (PQ) qui est responsable de la planification, de l'exécution et de la supervision de toutes les activités d'exploration, ainsi que de la mise en œuvre de programmes d'assurance qualité et de la présentation de rapports.

Tous les forages rapportés par Cygnus sont de taille NQ (47,8 mm de diamètre). Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité de l'échantillon et l'étalonnage approprié de tous les outils ou systèmes de mesure utilisés. Tous les prélèvements d'échantillons, la diagraphie des carottes et les calculs de gravité spécifique ont été effectués par Cygnus Metals sous la supervision d'un géologue enregistré professionnellement qualifié.

Les carottes NQ ont été marquées pour être divisées pendant la diagraphie et sont sciées à l'aide d'une scie à carotte diamantée avec un gabarit monté pour s'assurer que la carotte est coupée dans le sens de la longueur en deux moitiés égales.

La moitié de la carotte coupée est placée dans des sacs en plastique individuels propres avec l'étiquette d'échantillon appropriée.

L'AQ/CQ est effectuée à l'interne par les géologues de Cygnus Metals, sous la supervision du géologue principal. Les échantillons de contrôle (blancs et standards – 4 % du total des échantillons et 2 % de duplicata de carottes prélevées sur des carottes divisées en deux) qui ont été insérés dans les lots d'échantillons sont vérifiés par rapport à leurs valeurs certifiées et sont considérés comme acceptés s'ils se situent à l'intérieur de 3 écarts types de la valeur certifiée. Les duplicata sont évalués les uns par rapport aux autres pour déterminer la distribution de la minéralisation (pépite). Si les échantillons de contrôle présentent des écarts importants, on demande que l'ensemble du lot soit analysé à nouveau. Les échantillons sont ensuite placés dans des sacs pour être expédiés au laboratoire situé à l'extérieur du site.

L'autre moitié de la carotte est conservée et incorporée à la carothèque sécurisée de Cygnus, située sur la propriété. Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants pour le rapport public.



Dans les cas où un travail conforme aux ‘normes de l'industrie’ a été effectué, cette explication serait relativement simple (par exemple, ‘un forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m dont 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g destinée à un test de pyroanalyse’). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent être requises, par exemple lorsqu'il s'agit d'or grossier qui pose des problèmes d'échantillonnage inhérents. Des matières premières ou des types de minéralisation inhabituels (par exemple des nodules sous-marins) peuvent justifier la divulgation d'informations détaillées. Des pratiques d'échantillonnage standard ont été utilisées, avec des longueurs d'échantillon allant de 0,3 m à 1,0 m et des contacts géologiques respectés. Des étiquettes d'échantillons ont été placées au début de chaque intervalle d'échantillonnage et les numéros d'étiquettes ont été enregistrés dans une base de données centralisée.

Les pratiques d'échantillonnage sont considérées comme appropriées à la géologie et au style de la minéralisation. Techniques de

forage Type de forage (par exemple, carotté, circulation inverse, marteau à trou ouvert, rotatif à air, tarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (par exemple, diamètre de la carotte, tube triple ou standard, profondeur des queues de diamant, trépan à échantillonnage de front de taille ou autre type, si la carotte est orientée et, le cas échéant, par quelle méthode, etc.) Les carottes ont été forées à l'aide de foreuses au diamant de surface avec des entrepreneurs reconnus par l'industrie, Miikan Drilling. Miikan est une coentreprise entre Chibougamau Diamond Drilling Ltd, la communauté des Premières Nations d'Oujé-Bougoumou et la communauté des Premières Nations de Mistissini, toutes deux situées sur le territoire de l'Eeyou Istchee.

Les forages ont été réalisés avec des carottes de taille NQ.

Des levés directionnels ont été effectués tous les 50 mètres. Récupération

d'échantillons de

forage Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottes et de copeaux et évaluation des résultats.



Mesures prises pour optimiser la récupération des échantillons et garantir leur représentativité.



Détermination de l'existence d'une relation entre la récupération de l'échantillon et la teneur, et de l'éventualité d'une distorsion de l'échantillon due à une perte/gain préférentiel de matériaux fins/grossiers. La récupération des carottes au diamant a été mesurée pour chaque passage et calculée en pourcentage de l'intervalle foré.

Dans l'ensemble, la récupération des carottes est excellente dans la région de Chibougamau. Par conséquent, aucun biais n'existe. Diagraphie







Déterminer si les échantillons de carottes et de copeaux ont fait l'objet d'une diagraphie géologique et géotechnique suffisamment détaillée pour permettre une estimation appropriée des ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques. Toutes les carottes ont fait l'objet d'un enregistrement géologique et géotechnique. La lithologie, les veines, les altérations et la minéralisation sont enregistrées dans plusieurs tableaux de la base de données des sondages. Déterminer si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographie de la carotte (ou canal, etc.). L'enregistrement géologique des carottes est de nature qualitative et descriptive. La longueur totale et le pourcentage des intersections pertinentes enregistrées. 100 % des carottes ont été enregistrées. Techniques de

sous-

échantillonnage et

préparation des

échantillons S'il s'agit d'une carotte, indiquer si elle a été coupée ou sciée et si elle a été prélevée au quart, à la moitié ou en totalité.



S'il s'agit d'un échantillon non carotté, il faut préciser s'il a été prélevé à l’aide d’un rifloir, d’un tube ou d’un séparateur rotatif, etc. et s'il a été prélevé humide ou sec.



Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et l'adéquation de la technique de préparation des échantillons.



Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes du sous-échantillonnage afin d'optimiser la représentativité des échantillons.



Mesures prises pour garantir que l'échantillonnage est représentatif du matériel in situ collecté, y compris, par exemple, les résultats des duplicata de terrain/deuxièmes moitiés d'échantillonnage.



Détermination de l'adéquation de la taille des échantillons à la taille des grains du matériau échantillonné. Le diamètre NQ de la carotte a été scié en deux en suivant une ligne de coupe d'échantillon déterminée par les géologues pendant la diagraphie et soumis à l'analyse sur des intervalles nominaux de 1 m ou définis par les limites géologiques déterminées par le géologue de la diagraphie.

Chaque échantillon de carotte se voit attribuer une étiquette avec un numéro d'identification unique. La longueur des échantillons est généralement d'un mètre, mais elle peut varier en fonction de la minéralogie et des limites de la zone.

Cette technique d'échantillonnage est la norme dans l'industrie et est jugée appropriée.

La taille des échantillons est jugée appropriée à la taille des grains des matériaux échantillonnés. Qualité des

données d'analyse

et des tests de

laboratoire







La nature, la qualité et l'adéquation des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et la détermination du caractère partiel ou total de la technique. La préparation des échantillons (demi-carottes de taille NQ) et l'analyse par pyroanalyse ont été effectuées par Bureau Veritas Commodities Canada Ltd (« BV ») à Timmins, en Ontario, et l'analyse multiéléments ICP-ES a été effectuée par BV à Vancouver, en C.-B.

Les échantillons ont été pesés, séchés, broyés à 70 % passant 2 mm, divisés en lots de 250 g et pulvérisés à 85 % passant 75 µm.

Les échantillons sont analysés par pyroanalyse pour l'or (Au) (50 g) et par digestion multiacide ICP-ES pour 23 éléments (y compris les éléments clés Ag, Cu, Mo).

Les échantillons contenant de l'or visible ou susceptibles de contenir des grains d'or sont analysés par pyroanalyse sur écran métallique.

Les échantillons titrant >10,0 g/t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Les échantillons titrant >10 % Cu sont réanalysés avec une fusion au peroxyde de sodium et une analyse ICP-ES avec une charge de 0,25 g. Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, y compris la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérivation, etc. Aucun utilisé. Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (par exemple, normes, blancs, duplicatas, contrôles de laboratoire externes) et si des niveaux acceptables d'exactitude (c'est-à-dire d'absence de biais) et de précision ont été établis. Chez Bureau Veritas, les procédures de CQ en laboratoire impliquent l'utilisation de matériaux de référence certifiés internes comme normes d'analyse, ainsi que des blancs, des duplicatas et des subdivisions. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse











La vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou du personnel alternatif de la société. La vérification de l'échantillonnage a été faite par Cygnus Metals et d'autres géologues consultants professionnels. L'utilisation de sondages jumelés. Aucun sondage n'est jumelé. Documentation des données primaires, procédures de saisie des données, vérification des données, protocoles de stockage des données (physiques et électroniques). Toutes les données de diagraphie ont été complétées, les carottes ont été marquées, les données de diagraphie et d'échantillonnage ont été saisies directement dans la base de données.

Les données enregistrées sont stockées directement sur le serveur du site. Discuter de tout ajustement des données d'analyse. Il n'y a pas eu d'ajustement des données d'analyse. Localisation des

points de données







Précision et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés au collet et en forage), les tranchées, les chantiers miniers et les autres emplacements utilisés pour l'estimation des ressources minérales. L'emplacement des trous de forage et les points de visée pour l'orientation des forages ont été indiqués sur le terrain à l'aide de piquets identifiés. Les piquets marquant l'emplacement des forages ont été plantés et localisés à l'aide d'un GPS Garmin modèle « GPSmap 62s » (précision de 4 m).

Les levés sont effectués à l'aide d'un appareil électronique Reflex EZ-Shot® à tir unique, avec des relevés effectués à intervalles d'environ tous les 30 m de forage, plus un relevé au fond du trou. Spécification du système de grille utilisé. Le système de grille utilisé est l'UTM NAD83 (zone 18). Qualité et pertinence du contrôle topographique. Un modèle numérique de terrain (MNT) a été utilisé pour déterminer avec précision la position verticale des sondages, ce qui est considéré comme un niveau adéquat de contrôle topographique. Espacement et

répartition des

données







Espacement des données pour la communication des résultats d’exploration. L'espacement des forages récents est considéré comme approprié pour ce type d'exploration. Déterminer si l'espacement et la distribution des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et de teneur approprié pour la (les) procédure(s) d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et les classifications appliquées. Aucune estimation des ressources n'a été réalisée. Déterminer si la composition de l'échantillon a été appliquée. Aucune composition d'échantillon n'a été appliquée. Orientation des

données par rapport

à la structure

géologique



Déterminer si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et dans quelle mesure cela est connu, compte tenu du type de gisement. Les forages récents sont orientés approximativement à angle droit par rapport à l'orientation interprétée actuelle de la minéralisation interprétée connue. Si l'on considère que la relation entre l'orientation du forage et l'orientation des principales structures minéralisées a introduit un biais au niveau de l'échantillonnage, il convient de l'évaluer et d'en faire état s'il est important. On considère qu'aucun biais n'a été introduit par l'orientation actuelle de l'échantillonnage. Sécurité des

échantillons Les mesures prises pour garantir la sécurité des échantillons. Les carottes ont été placées dans des boîtes en bois à proximité de la foreuse par l'entrepreneur de forage. Les carottes ont été recueillies quotidiennement par l'entrepreneur de forage et livrées aux installations de diagraphie des carottes en toute sécurité. L'accès aux installations de diagraphie des carottes est limité aux employés de Cygnus ou aux personnes désignées. Audits ou révisions Les résultats de tout audit ou révision des techniques d'échantillonnage et des données. Aucun audit ou révision des techniques d'échantillonnage ou des données n'a été entrepris, c'est pourquoi les informations sur les audits ou les révisions ne sont pas encore disponibles.



Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

(Les critères énumérés dans la section précédente s'appliquent également à cette section).

Critère Explication du Code JORC Commentaire Statut des

concessions

minières et du

régime foncier



Type, nom/numéro de référence, localisation et propriété, y compris les ententes ou les problèmes importants avec des tiers, tels que les coentreprises, les partenariats, les redevances dérogatoires, les participations autochtones, les sites historiques, les régions sauvages ou les parcs nationaux et les milieux environnementaux. Les données présentées dans ce communiqué proviennent du projet Chibougamau. Le projet Chibougamau comprend trois propriétés, soit : Copper Rand, 14 383 ha (15 concessions minières et 311 claims d'exploration). Comprend Cedar Bay, Golden Eye et Colline. Corner Bay – Devlin (1 permis d'exploitation minière, 134 claims d'exploration détenus à 100 % par CBAY et 17 claims détenus à 56,4 % par CBAY/43,6 % par Pan American Silver) Joe Mann (2 concessions minières, 82 claims détenus à 100 % par CBAY, et 68 claims et 1 concession minière détenus à 65 % par CBAY/35 % par SOQUEM)

CBAY Minerals Inc. (« CBAY »), une filiale à part entière de Cygnus, est propriétaire de tous les claims et baux, sauf indication contraire ci-dessus.

L'ensemble des propriétés constituant le projet est en règle selon le système de gestion des claims GESTIM du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du gouvernement du Québec. La sécurité du régime foncier détenu au moment de la déclaration, ainsi que tout obstacle connu pour obtenir une licence d'exploitation dans la région. Tous les titres de propriété sont en règle. Exploration

effectuée par

d'autres parties Reconnaissance et évaluation de l'exploration par d'autres parties. Le projet de cuivre-or Chibougamau, qui comprend Corner Bay, Devlin, Cedar Bay et Joe Mann, a fait l'objet de travaux d'exploration importants depuis le début des années 1900. L'évaluation économique préliminaire (telle que mentionnée dans le communiqué de la Société du 15 octobre 2024) fournit un historique détaillé des activités d'exploration entreprises par les explorateurs précédents.

Corner Bay a été identifiée pour la première fois en 1956 en tant que prospect. 1956 – 1972 Huit programmes de forage totalisant 1 463 m et divers levés géophysiques et électromagnétiques (EM). 1973 – 1981 Riocanex et Flanagan McAdam : levés géophysiques au sol et 43 forages au diamant. 1982 – 1984 Riocanex et Corner Bay Exploration : 38 forages et essais métallurgiques. 1988 – 1991 Corner Bay Exploration : forages au diamant, levés géophysiques et caractérisation géologique avec ERM initiale. 1992 – 1994 SOQUEM a signé une option et acquis une participation de 30 %, et a réalisé des forages au diamant. 1994 Explorations Cache Inc et Ressources MSV Inc : forages au diamant. 2004 – 2006 GéoNova et MSV : 98 forages au diamant et premier rapport technique sur le projet Corner Bay présentant une ERM. 2007 – 2009 Campbell : forages au diamant et échantillonnage en vrac. 2012 – 2019 CBAY / AmAuCu : forages au diamant et ERM.

Devlin a été identifié en 1972 par un levé aéroporté réalisé par le MERN. 1979 – 1981 Forages au diamant, levés géophysiques. 1981 Début du développement.

Joe Mann a été identifiée en 1950 et les activités minières ont commencé en 1956. La mine Joe Mann a été exploitée sous terre pendant trois périodes différentes, de 1956 à 2007. En juillet 2012, Ressources Jessie a acquis la propriété de la mine Joe Mann, mais n'a effectué que des travaux d'exploration en surface.

Cedar Bay a été découverte avant 1927 par Chibougamau McKenzie Mines Ltd. Depuis la découverte initiale jusqu'en 2013, diverses sociétés ont entrepris des programmes de forage en surface et souterrains ainsi que des levés géophysiques.

Colline a d'abord été découvert par cartographie et échantillonnage, puis foré dans les années 1950, avec des forages de suivi en 1955. Dans les années 1950, un puits a été creusé, mais le gisement n'a jamais été exploité. Le gisement a ensuite été testé par trois forages et six forages régionaux au cours de deux campagnes de forage en 1984 et 1986/87. L'exploration à Colline a été interrompue historiquement avec la découverte et l'accent mis sur d'autres gisements dans la région.

Golden Eye (anciennement connu sous le nom de Rampe Doré) a fait l'objet de plusieurs phases de forage entre 1984 et 1992. Au total, 47 sondages à partir de la surface sont rapportés pour cette période. Une double rampe d'environ 1 kilomètre a été excavée en 1991-92 jusqu'à une profondeur verticale de 160 mètres. Une campagne de forage souterrain de 46 sondages totalisant 10 200 mètres a testé le gîte principalement jusqu'à une profondeur de 240 mètres (seuls cinq sondages ont testé le gîte entre 300 et 600 mètres).

Géologie Type de gisement, cadre géologique et type de minéralisation. Corner Bay et Devlin sont situés à l'extrémité nord-est de la sous-province de l'Abitibi, dans la province du Supérieur du Bouclier canadien, et sont des exemples de gisements de cuivre-or de type Chibougamau. La sous-province de l'Abitibi est considérée comme l'une des ceintures de roches vertes les plus vastes et les mieux préservées au monde et abrite de nombreux gisements d'or et de métaux de base.

Le gisement Corner Bay est situé sur le flanc sud du complexe du lac Doré. Il est situé dans une zone de cisaillement orientée N 15°, plus ou moins continue avec un fort pendage de 75° à 85° vers l'ouest. L'anorthosite encaissante est cisaillée et séricitisée sur des largeurs de 2 à 25 mètres. Le gisement est recoupé par un dyke de diabase et est limité au nord par une structure de faille et au sud par la zone de déformation de LaChib.

Le gisement Corner Bay comprend trois principaux filons minéralisés (filon principal 1 et filon principal 2 subparallèles au-dessus du dyke, et filon principal en dessous du dyke) qui constituent l'essentiel du gisement. Le gisement Corner Bay a été tracé sur une longueur de plus de 1 100 m jusqu'à une profondeur de 1 350 m et demeure ouvert en profondeur.

La minéralisation est caractérisée par des veines et/ou des lentilles de sulfures massifs à semi-massifs associés à un matériau de quartz-calcite bréchique et localement massif. L'assemblage de sulfures est composé de chalcopyrite, de pyrite et de pyrrhotite avec des quantités moindres de molybdénite et de sphalérite. Des veines de quartz-chalcopyrite-pyrite remobilisées tardivement sont présentes dans un large halo autour des principales zones de minéralisation.

Devlin est un gisement plat contenant des filons riches en cuivre dans une brèche ignée polygénique située à moins de 100 m de la surface. Les corps tabulaires ont été modélisés comme quatre filons presque horizontaux : une zone inférieure plus continue et trois filons plus petits constituant la zone supérieure. La minéralisation se traduit par une zone de fracture souvent composée de deux ou plusieurs filons et filonnets de sulfure-quartz. L'épaisseur des zones minéralisées varie de 0,5 à 4,4 mètres. Elle a été diluée au cours de la modélisation pour tenir compte d'une hauteur d'exploitation minimale de 1,8 m.

Le gisement Joe Mann se caractérise par des filons de cisaillement d'orientation est-ouest qui s'étendent sur plus de 1 000 m verticalement et dont la minéralisation a été identifiée sur une longueur de 3 km. Ces zones de cisaillement font partie de la zone de déformation Opawica-Guercheville, un corridor de déformation majeur qui coupe les roches volcaniques mafiques de la formation Obatogamau dans la partie nord du segment de Caopatina. Le filon-couche de gabbro abrite la zone principale et la zone ouest de la mine, tandis que la zone sud se trouve dans la rhyolite. Ces trois zones de cisaillement ductiles-cassantes subverticales E-O (N275°/85°) sont subparallèles à la stratigraphie et les unes aux autres, avec une séparation de 140 à 170 m. Ces zones de cisaillement sont situées dans un ensemble stratigraphique composé de filons-couche de gabbro altérés en carbonate de fer et de magnésium (Fe-Mg) et en séricite, de basaltes cisaillés et de tufs intermédiaires à felsiques pénétrés par diverses intrusions felsiques. La minéralisation aurifère de Joe Mann est encaissée dans des filons de quartz-carbonate d'échelle décimétrique (Dion et Guha 1988). Les filons sont minéralisés en pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite disposées en lentilles et en filonnets parallèlement à la schistosité, avec parfois de l'or visible. Il existe d'autres structures minéralisées mineures, par exemple les zones nord et sud-sud, avec des prolongements verticaux et horizontaux limités.

Le gisement Cedar Bay se trouve dans une anorthosite gabbroïque cisaillée et altérée du DLC. Les méta-anorthosites sont généralement composées de 70 à 90 % de plagioclase, fortement altéré en épidote et albite. Le gisement Cedar Bay est généralement orienté vers le nord-ouest et présente un fort pendage vers le nord-est. Les veines de sulfures d'or-cuivre ont une largeur moyenne d'environ 1,5 m et une longueur de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres. Les lentilles de minéralisation individuelles présentent des anisotropies d'environ 3:1 en aval-pendage par rapport à l'orientation. Les veines sont composées de pyrite et de chalcopyrite avec un peu d'or et de sphalérite mineure. Les principaux minéraux d'altération sont la chlorite, le quartz et les carbonates. Localement, la pyrrhotite domine l'assemblage minéral des veines. La distribution de la pyrrhotite est très hétérogène au sein de la minéralisation. Informations

sur les

sondages Un sommaire de toutes les informations importantes pour la compréhension des résultats d'exploration, y compris une compilation des informations suivantes pour tous les sondages importants :



l'abscisse et l'ordonnée du collet du sondage

l'élévation ou le niveau réduit (niveau au-dessus du niveau de la mer en mètres) du collet du sondage

le pendage et l'azimut du sondage

la longueur du sondage et la profondeur d'interception

la longueur du trou. Si l'exclusion de ces informations est justifiée par le fait qu'elles ne sont pas importantes et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. Toutes les informations nécessaires sur les sondages sont présentées sous forme de tableaux dans d'autres parties du présent communiqué. Voir l’annexe A du présent document. Méthodes

d'agrégation

des données







Dans les rapports sur les résultats d'exploration, les techniques de pondération et de calcul de la moyenne, les troncatures des teneurs maximales et/ou minimales (par exemple, la coupure des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importantes et doivent être indiquées. Pour les résultats récents, les intersections des trous de forage sont rapportées au-dessus d'une teneur de coupure inférieure de 1 % ÉqCu sur des largeurs supérieures à 1 m. Lorsque les intersections agrégées comprennent de courtes longueurs de résultats à haute teneur et de plus longues longueurs de résultats à faible teneur, la procédure utilisée pour cette agrégation devrait être indiquée et quelques exemples typiques de ces agrégations devraient être montrés en détail. Un maximum de 1 m de déchets internes est autorisé. Les hypothèses utilisées pour tout rapport sur les valeurs d'équivalence en métal doivent être clairement indiquées. Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour les résultats d'exploration figurent dans l’annexe A du présent communiqué. Les équivalents en métal pour les résultats d’exploration ont été calculés à un prix du cuivre de 8 750 $US/t, un prix de l'or de 2 350 $US/once et un prix de l'argent de 25 $US/once. Les équivalents cuivre sont calculés selon la formule ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,77258) + (Ag(g/t) x 0,00822). Les équivalents or sont calculés selon la formule ÉqAu(g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,29436) + (Ag(g/t) x 0,01064). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents en métal, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle des métaux précieux (or et argent) à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et de travaux de tests métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs des équivalents en métal ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente. Relation entre

les largeurs de

minéralisation

et les

longueurs des

intersections Ces relations sont particulièrement importantes dans les rapports sur les résultats d'exploration.



Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle du sondage est connue, sa nature doit être indiquée.



Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs de sondage sont rapportées, il convient de le préciser clairement (par exemple, ‘longueur de sondage, épaisseur vraie non connue’). Toutes les intersections rapportées dans le corps du présent communiqué sont en fond de trou.

Pour les sondages récents, les trous sont forés aussi près que possible de l'orthogonale du plan des filons minéralisés.

L'épaisseur vraie est estimée à environ 80 % de l'intersection de forage en fond de trou. Diagrammes Des cartes et des sections appropriées (avec des échelles) ainsi que des tableaux des intersections doivent être inclus pour toute découverte significative faisant l'objet d'un rapport. Ces documents doivent comprendre, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des vues en coupe appropriées.









Voir la figure 3 Localisation des récents forages à Corner Bay : Présentation

équilibrée Lorsqu'il n'est pas possible d'établir un rapport complet de tous les résultats d'exploration, il convient d'établir un rapport représentatif des teneurs et/ou des largeurs faibles et élevées afin d'éviter que les résultats d'exploration n'induisent en erreur. Les résultats rapportés pour les forages intercalaires à Corner Bay comprennent 4 sondages totalisant 2 196,5 m. Tous les résultats supérieurs à 1 % ÉqCu sur une largeur supérieure à 1 m ont été rapportés. Autres

données

d'exploration

importantes D'autres données d'exploration, si elles sont significatives et importantes, doivent être signalées, y compris (mais sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats des levés géophysiques; les résultats des levés géochimiques; les échantillons en vrac – taille et méthode de traitement; les résultats des essais métallurgiques; la densité en vrac, les caractéristiques des eaux souterraines, géotechniques et de la roche; les substances délétères ou contaminantes potentielles. Il n'y a pas d'autres données d'exploration importantes. Autres travaux La nature et l'ampleur des travaux complémentaires prévus (par exemple, tests de prolongement latéral ou en profondeur, ou forages d'extension à grande échelle).



Des diagrammes mettant clairement en évidence les zones de prolongement possible, y compris les principales interprétations géologiques et les futures zones de forage, à condition que ces informations ne soient pas commercialement sensibles. La Société prévoit effectuer des tests de forage sur des minéralisations supplémentaires ainsi que des forages d'extension sur des filons existants. De plus amples informations sont présentées dans le présent rapport.

Les diagrammes figurant dans le présent communiqué montrent les zones de prolongement possible des ressources sur les filons existants. La Société continue d'identifier et d'évaluer de nombreuses autres zones cibles à l'intérieur des limites de la propriété pour y trouver des ressources supplémentaires.







Figure 3. Localisation des récents forages à Corner Bay

1 L'estimation de la minéralisation au projet Chibougamau est une estimation étrangère préparée conformément aux normes de l'ICM et n'est pas présentée conformément au Code JORC. Une personne compétente n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation étrangère comme une ressource minérale conformément au Code JORC, et il n'est pas certain qu'à la suite d'une évaluation et/ou de travaux d'exploration supplémentaires, l'estimation étrangère puisse être présentée comme une ressource minérale ou une réserve de minerai conformément au Code JORC.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd3c6b3c-224d-4396-96cb-d237e38f0458/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98e31a33-d5d1-4b68-b615-7c645848b997/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30a17106-ee20-4c4a-a5d8-c1eb291e8dea/fr