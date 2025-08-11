Importantes cibles de forage identifiées près d'une mine à haute teneur en or-cuivre

FAITS SAILLANTS :
- Cygnus a identifié de nombreuses cibles de forage près de l'ancienne mine à haute teneur Cedar Bay, qui a produit 400 000 onces d'or et 61 000 tonnes de cuivre à une teneur moyenne de 4 % ÉqCu2 au sein du projet Chibougamau.
- Les cibles ont été identifiées grâce à la révision en cours des données historiques et des journaux de forage à l'aide de la solution d'IA innovante et personnalisée de Cygnus.
- Cette approche très fructueuse a déjà donné des résultats significatifs en termes d'or et de cuivre à Golden Eye, qui seront inclus dans la mise à jour imminente des ressources.
- Cedar Bay a fermé en 1990, lorsque le prix du cuivre était seulement de 1 150 $US/t (0,52 $US/lb) et de 380 $US/once pour l'or, et se trouve à moins de 3 km de l'usine centrale de traitement de Cygnus.
- Cygnus vise à accroître considérablement les ressources à haute teneur restantes non exploitées à Cedar Bay, qui s'élèvent actuellement à 130 000 tonnes à 8,9 % ÉqCu indiquées et à 230 000 tonnes à 8,5 % ÉqCu présumées.1
- La minéralisation est ouverte dans plusieurs directions, avec des intersections à haute teneur en dehors de la ressource actuelle, y compris :3
- 3,4 m à 16,8 % ÉqCu (4,8 % Cu, 15,2 g/t Au et 23,3 g/t Ag) (CB-27-9)
- 2,9 m à 9,6 % ÉqCu (8,4 % Cu, 1,0 g/t Au et 43,0 g/t Ag) (CB-27-6)
- À Corner Bay, les résultats finaux des forages intercalaires ont été reçus et seront intégrés à la mise à jour des ressources du mois prochain. Ceux-ci comprennent :
- 3,5 m à 4,9 % ÉqCu (4,2 % Cu, 0,5 g/t Au et 27,3 g/t Ag) (CB-25-123)
- 1,8 m à 7,7 % ÉqCu (6,3 % Cu, 0,9 g/t Au et 45,9 g/t Ag) (CB-25-125)
|David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Ces dernières cibles, appuyées par les données de forage historiques, sont situées juste à côté d'une mine à haute teneur, ce qui les rend particulièrement intéressantes.
« Compte tenu de leur potentiel pour stimuler la croissance des ressources, nous mobilisons une autre foreuse dans le but de forer ces cibles dès que possible.
« Dans l'intervalle, nous intégrons les résultats finaux de Corner Bay dans notre modèle de ressources actualisé, qui devrait être publié le mois prochain. La mise à jour des ressources, combinée à un portefeuille de cibles et à la mise en service de plusieurs foreuses, nous permet d’optimiser notre capacité à créer une valeur significative pour nos actionnaires.
« La découverte de ces nouvelles cibles de croissance par le biais de notre stratégie de compilation renforce encore davantage le travail que nous accomplissons en coulisses et qui a déjà porté ses fruits à Golden Eye, six mois seulement après en avoir pris possession. Le camp de Chibougamau a produit avec succès d'importantes quantités d'or et de cuivre à haute teneur au cours de sa longue histoire, avec plusieurs mines qui n'ont pas fait l'objet d'études géologiques ou économiques depuis plus de 35 ans. »
TORONTO et PERTH, Australie, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer de nouvelles cibles prometteuses à proximité d'une ancienne mine à haute teneur au sein de son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec.
Cedar Bay est située dans le nord du camp de cuivre-or Chibougamau appartenant à la Société, lequel regroupe la grande majorité de la production historique de la région, avec plusieurs mines historiques et une production record de près de 1 Mt de cuivre et 3,5 M d'onces d'or.2
La mine Cedar Bay, qui a fermé en 1990, était historiquement l'un des gisements à plus haute teneur du camp, avec une production de 400 000 onces d'or et 61 000 tonnes de cuivre à une teneur moyenne de 4,0 % ÉqCu.2 Plusieurs facteurs ont contribué à sa fermeture prématurée, y compris la faiblesse des prix des métaux et le changement d'orientation de la société exploitante à l'époque.
Il est important de noter qu’une ressource à haute teneur non exploitée est toujours présente à Cedar Bay, composée de 130 000 tonnes à 8,9 % ÉqCu indiquées et de 230 000 tonnes à 8,5 % ÉqCu présumées.1 Cette ressource est ouverte dans plusieurs directions, offrant à Cygnus un potentiel de croissance significatif par le biais de forages d'exploration systématiques. Les intersections de forage en dehors de la ressource actuelle comprennent :3
- 3,4 m à 16,8 % ÉqCu (4,8 % Cu, 15,2 g/t Au et 23,3 g/t Ag) (CB-27-9)
- 2,9 m à 9,6 % ÉqCu (8,4 % Cu, 1,0 g/t Au et 43,0 g/t Ag) (CB-27-6)
Cygnus connaît un succès tangible grâce à sa stratégie de compilation des données historiques. Cette approche peu coûteuse consiste à traiter plus de 100 000 documents numérisés, y compris des journaux de forage, dont certains n'ont pas été consultés depuis plus de 35 ans et n'ont jamais été traités par un logiciel 3D moderne. Le succès de cette stratégie a déjà été démontré lors des récents forages à Golden Eye, qui seront inclus dans la mise à jour des ressources du trimestre de septembre, et met en évidence le potentiel important d'expansion des ressources actuelles à Cedar Bay.
Compte tenu du potentiel des nouvelles cibles, une foreuse supplémentaire ciblera à la fois la minéralisation des filons connus en longueur et en profondeur, en utilisant les données récemment compilées et grâce à une meilleure compréhension géologique du gisement. Ce sera la première fois en plus de 35 ans que ces données seront compilées et utilisées pour le ciblage.
De plus, les résultats finaux des forages intercalaires à Corner Bay ont été reçus à temps pour la mise à jour des ressources prévue le mois prochain. Les résultats comprennent des intersections significatives de :
- 3,5 m à 4,9 % ÉqCu (4,2 % Cu, 0,5 g/t Au et 27,3 g/t Ag) (CB-25-123)
- 1,8 m à 7,7 % ÉqCu (6,3 % Cu, 0,9 g/t Au et 45,9 g/t Ag) (CB-25-125)
Cygnus poursuit sa double stratégie de croissance et de conversion des ressources avec la poursuite des forages d'exploration et une mise à jour des ressources prévue plus tard dans le trimestre. En arrière-plan, l'équipe continue de traiter les données historiques et de générer des cibles de forage supplémentaires autour de la minéralisation connue à haute teneur en cuivre-or. Il s'agit d'une approche à faible risque qui joue un rôle important dans la mise en valeur de ce district historique.
La région de Chibougamau est dotée d'infrastructures bien établies, ce qui confère au projet une longueur d'avance considérable en tant qu'opportunité de développement pour le cuivre et l'or. Ces infrastructures comprennent une usine de traitement d'une capacité de 900 000 tpa, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une centrale hydroélectrique de 25 kV alimentant le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement de métaux de base dans un rayon de 250 km qui comprend plusieurs autres projets avancés de cuivre et d'or.
Figure 1 : Localisation de Cedar Bay dans le camp de Chibougamau Nord, qui affiche une production historique de près de 1 Mt de cuivre et 3,5 M d'onces d'or.2
Figure 2 : Section longitudinale composite traversant le camp de Chibougamau Nord illustrant Cedar Bay avec des intersections de 3,4 m à 16,8 % ÉqCu en dehors des ressources actuelles. Se référer aux communiqués de l’ASX datés du 15 octobre 2024, du 25 mars 2025 et du 8 mai 2025 pour les résultats de forage annoncés antérieurement.
|La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.
À propos de Cygnus Metals
Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.
Notes de fin de document
- L'estimation de la minéralisation au projet Chibougamau est une estimation étrangère préparée conformément aux normes de l'ICM. Une personne compétente n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation étrangère en tant que ressource minérale conformément au Code JORC, et il n'est pas certain qu'une évaluation ou des travaux d'exploration supplémentaires donneront lieu à une estimation pouvant faire l'objet d'une déclaration en vertu du Code JORC. Veuillez vous référer à l'annexe B pour un aperçu de l'estimation des ressources minérales étrangères.
- Les statistiques historiques de production pour la région de Chibougamau sont enregistrées dans Leclerc. F, Harris. L. B, Bedard. J. H, Van Breeman. O and Goulet. N. 2012, Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada. Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, v. 107, pp. 963-989.
- Veuillez vous référer au communiqué de presse de Cygnus publié sur l'ASX intitulé « Fusion dans le secteur du cuivre et levée de fonds » daté du 15 octobre 2024.
Personnes qualifiées et déclarations de conformité
Les informations scientifiques et techniques contenues dans la présente annonce ont été révisées et approuvées par M. Louis Beaupré, directeur de l’exploration au Québec de Cygnus, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les résultats d'exploration divulgués dans le présent communiqué sont également basés sur des informations et des documents justificatifs compilés par M. Beaupré et représentent fidèlement ces informations et documents. M. Beaupré détient des options dans Cygnus. M. Beaupré est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (P. Eng.), une organisation professionnelle d'outre-mer enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.
La Société a annoncé pour la première fois l'estimation étrangère de la minéralisation du projet Chibougamau le 15 octobre 2024. La Société confirme que les informations justificatives comprises dans le communiqué initial continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante, nonobstant le communiqué de clarification publié par Cygnus le 28 janvier 2025 (« clarification »). Cygnus confirme (nonobstant la clarification) qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent de manière importante les informations contenues dans le communiqué initial et que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques qui sous-tendent les estimations dans le communiqué initial continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. Cygnus confirme qu'elle n'est pas en possession de nouvelles informations ou données ayant un impact important sur la fiabilité des estimations ou sur la capacité de Cygnus à vérifier les estimations étrangères en tant que ressources minérales conformément au Code JORC. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport au communiqué initial.
Les informations contenues dans la présente annonce qui se rapportent à des résultats d'exploration précédemment publiés sur les projets de la Société ont été précédemment publiées par Cygnus dans des annonces de l'ASX, comme indiqué dans le texte et les notes de fin de document. Cygnus n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affecteraient de manière importante les informations contenues dans ces annonces. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière de manière importante par rapport aux annonces initiales.
Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour l'estimation étrangère figurent à l'annexe B du présent communiqué. Les équivalents en métal pour l'estimation étrangère de la minéralisation ont été calculés à un prix du cuivre de 8 750 $US/t, un prix de l'or de 2 350 $US/once, les équivalents cuivre étant calculés sur la base de la formule ÉqCu (%) = Cu(%) + (Au (g/t) x 0,77258). Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour les résultats d'exploration se trouvent dans l’annexe A du présent communiqué. Les équivalents en métal pour les résultats d'exploration ont été calculés à un prix du cuivre de 8 750 $US/t, un prix de l'or de 2 350 $US/once et un prix de l'argent de 25 $US/once. Les équivalents cuivre sont calculés selon la formule ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,77258)+(Ag(g/t) x 0,00822). Les équivalents or sont calculés selon la formule ÉqAu(g/t) = Au(g/t) +(Cu(%) x 1,29436)+(Ag(g/t) x 0,01064). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents en métal, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle des métaux précieux (or et argent) à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société est d'avis que tous les éléments des calculs d'équivalents en métal relatifs à l'estimation étrangère et aux résultats d'exploration ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
ANNEXE A – Intersections significatives provenant des forages intercalaires
Les coordonnées sont données en UTM NAD83 (zone 18). Les longueurs des intersections peuvent ne pas s'additionner en raison de l'arrondissement au niveau de précision approprié. Les intersections significatives rapportées sont supérieures à 1 % ÉqCu sur des largeurs supérieures à 1 m. L'épaisseur vraie est estimée à 80 % de la largeur en fond de trou.
|Sondage
|X
|Y
|Z
|Azi.
|Pen.
|Prof.
|De (m)
|À (m)
|Intervalle (m)
|Cu (%)
|Au (g/t)
|Ag (g/t)
|ÉqCu (%)
|CB-25-123
|554619
|5510023
|394,0
|96,5
|-60
|574,0
|559,0
|560,8
|1,8
|6,3
|0,9
|45,9
|7,4
|CB-25-124
|554619
|5510023
|394,0
|92,0
|-66
|679,0
|667,1
|669,8
|2,6
|1,5
|0,1
|6,8
|1,6
|CB-25-125
|554619
|5510023
|394,0
|84,0
|-64
|643,5
|594,0
|598,5
|4,5
|3,4
|0,4
|22,1
|3,9
|CB-25-127
|555071
|5509889
|402,8
|90,0
|-60
|300,0
|267,1
|269,4
|2,3
|2,7
|0,5
|10,4
|3,2
ANNEXE B – Projet de cuivre-or Chibougamau – Divulgation des estimations des ressources minérales étrangères au 30 mars 2022
|Gisement
|Catégorie
|Tonnes
(milliers)
|Teneur en Cu (%)
|Teneur en Au (g/t)
|Cu métal
(milliers de tonnes)
|Au métal (milliers d’onces)
|Teneur en ÉqCu (%)
|Corner Bay (2022)
|Indiquées
|2 700
|2,7
|0,3
|71
|22
|2,9
|Présumées
|5 900
|3,4
|0,3
|201
|51
|3,6
|Devlin (2022)
|Mesurées
|120
|2,7
|0,3
|3
|1
|2,9
|Indiquées
|660
|2,1
|0,2
|14
|4
|2,3
|Mesurées et indiquées
|780
|2,2
|0,2
|17
|5
|2,4
|Présumées
|480
|1,8
|0,2
|9
|3
|2,0
|Joe Mann (2022)
|Présumées
|610
|0,2
|6,8
|1
|133
|5,5
|Cedar Bay (2018)
|Indiquées
|130
|1,6
|9,4
|2
|39
|8,9
|Présumées
|230
|2,1
|8,3
|5
|61
|8,5
|Total
|Mesurées et indiquées
|3 600
|2,5
|0,6
|90
|66
|3,0
|Présumées
|7 200
|3,0
|1,1
|216
|248
|3,8
ANNEXE C – Tableau 1 de JORC 2012
Section 1 - Techniques d'échantillonnage et données
|Critère
|Explication du Code JORC
|Commentaire
|Techniques
d’échantillonnage
|Nature et qualité de l'échantillonnage (par exemple, coupure de canaux, échantillons aléatoires, ou outils de mesure spécialisés et normalisés appropriés aux minéraux étudiés, tels que les sondes gamma en forage ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme limitant le sens général de l'échantillonnage.
|
|Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité de l'échantillon et l'étalonnage approprié de tous les outils ou systèmes de mesure utilisés.
|
|Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants pour le rapport public.
Dans les cas où un travail conforme aux ‘normes de l'industrie’ a été effectué, cette explication serait relativement simple (par exemple, ‘un forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m dont 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g destinée à un test de pyroanalyse’). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent être requises, par exemple lorsqu'il s'agit d'or grossier qui pose des problèmes d'échantillonnage inhérents. Des matières premières ou des types de minéralisation inhabituels (par exemple des nodules sous-marins) peuvent justifier la divulgation d'informations détaillées.
|
|Techniques de
forage
|Type de forage (par exemple, carotté, circulation inverse, marteau à trou ouvert, rotatif à air, tarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (par exemple, diamètre de la carotte, tube triple ou standard, profondeur des queues de diamant, trépan à échantillonnage de front de taille ou autre type, si la carotte est orientée et, le cas échéant, par quelle méthode, etc.)
|
|Récupération
d'échantillons de
forage
|Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottes et de copeaux et évaluation des résultats.
Mesures prises pour optimiser la récupération des échantillons et garantir leur représentativité.
Détermination de l'existence d'une relation entre la récupération de l'échantillon et la teneur, et de l'éventualité d'une distorsion de l'échantillon due à une perte/gain préférentiel de matériaux fins/grossiers.
|
|Diagraphie
|Déterminer si les échantillons de carottes et de copeaux ont fait l'objet d'une diagraphie géologique et géotechnique suffisamment détaillée pour permettre une estimation appropriée des ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques.
|
|Déterminer si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographie de la carotte (ou canal, etc.).
|
|La longueur totale et le pourcentage des intersections pertinentes enregistrées.
|
|Techniques de
sous-
échantillonnage et
préparation des
échantillons
|S'il s'agit d'une carotte, indiquer si elle a été coupée ou sciée et si elle a été prélevée au quart, à la moitié ou en totalité.
S'il s'agit d'un échantillon non carotté, il faut préciser s'il a été prélevé à l’aide d’un rifloir, d’un tube ou d’un séparateur rotatif, etc. et s'il a été prélevé humide ou sec.
Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et l'adéquation de la technique de préparation des échantillons.
Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes du sous-échantillonnage afin d'optimiser la représentativité des échantillons.
Mesures prises pour garantir que l'échantillonnage est représentatif du matériel in situ collecté, y compris, par exemple, les résultats des duplicata de terrain/deuxièmes moitiés d'échantillonnage.
Détermination de l'adéquation de la taille des échantillons à la taille des grains du matériau échantillonné.
|
|Qualité des
données d'analyse
et des tests de
laboratoire
|La nature, la qualité et l'adéquation des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et la détermination du caractère partiel ou total de la technique.
|
|Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, y compris la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérivation, etc.
|
|Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (par exemple, normes, blancs, duplicatas, contrôles de laboratoire externes) et si des niveaux acceptables d'exactitude (c'est-à-dire d'absence de biais) et de précision ont été établis.
|
|Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse
|La vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou du personnel alternatif de la société.
|
|L'utilisation de sondages jumelés.
|
|Documentation des données primaires, procédures de saisie des données, vérification des données, protocoles de stockage des données (physiques et électroniques).
|
|Discuter de tout ajustement des données d'analyse.
|
|Localisation des
points de données
|Précision et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés au collet et en forage), les tranchées, les chantiers miniers et les autres emplacements utilisés pour l'estimation des ressources minérales.
|
|Spécification du système de grille utilisé.
|
|Qualité et pertinence du contrôle topographique.
|
|Espacement et
répartition des
données
|Espacement des données pour la communication des résultats d’exploration.
|
|Déterminer si l'espacement et la distribution des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et de teneur approprié pour la (les) procédure(s) d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et les classifications appliquées.
|
|Déterminer si la composition de l'échantillon a été appliquée.
|
|Orientation des
données par rapport
à la structure
géologique
|Déterminer si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et dans quelle mesure cela est connu, compte tenu du type de gisement.
|
|Si l'on considère que la relation entre l'orientation du forage et l'orientation des principales structures minéralisées a introduit un biais au niveau de l'échantillonnage, il convient de l'évaluer et d'en faire état s'il est important.
|
|Sécurité des
échantillons
|Les mesures prises pour garantir la sécurité des échantillons.
|
|Audits ou révisions
|Les résultats de tout audit ou révision des techniques d'échantillonnage et des données.
|
Section 2 - Présentation des résultats d'exploration
(Les critères énumérés dans la section précédente s'appliquent également à cette section).
|Critère
|Explication du Code JORC
|Commentaire
|Statut des
concessions
minières et du
régime foncier
|Type, nom/numéro de référence, localisation et propriété, y compris les ententes ou les problèmes importants avec des tiers, tels que les coentreprises, les partenariats, les redevances dérogatoires, les participations autochtones, les sites historiques, les régions sauvages ou les parcs nationaux et les milieux environnementaux.
|
|La sécurité du régime foncier détenu au moment de la déclaration, ainsi que tout obstacle connu pour obtenir une licence d'exploitation dans la région.
|
|Exploration
effectuée par
d'autres parties
|Reconnaissance et évaluation de l'exploration par d'autres parties.
|
|Géologie
|Type de gisement, cadre géologique et type de minéralisation.
|
|Informations
sur les
sondages
|Un sommaire de toutes les informations importantes pour la compréhension des résultats d'exploration, y compris une compilation des informations suivantes pour tous les sondages importants :
|
|Méthodes
d'agrégation
des données
|Dans les rapports sur les résultats d'exploration, les techniques de pondération et de calcul de la moyenne, les troncatures des teneurs maximales et/ou minimales (par exemple, la coupure des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importantes et doivent être indiquées.
|
|Lorsque les intersections agrégées comprennent de courtes longueurs de résultats à haute teneur et de plus longues longueurs de résultats à faible teneur, la procédure utilisée pour cette agrégation devrait être indiquée et quelques exemples typiques de ces agrégations devraient être montrés en détail.
|
|Les hypothèses utilisées pour tout rapport sur les valeurs d'équivalence en métal doivent être clairement indiquées.
|
|Relation entre
les largeurs de
minéralisation
et les
longueurs des
intersections
|Ces relations sont particulièrement importantes dans les rapports sur les résultats d'exploration.
Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle du sondage est connue, sa nature doit être indiquée.
Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs de sondage sont rapportées, il convient de le préciser clairement (par exemple, ‘longueur de sondage, épaisseur vraie non connue’).
|
|Diagrammes
|Des cartes et des sections appropriées (avec des échelles) ainsi que des tableaux des intersections doivent être inclus pour toute découverte significative faisant l'objet d'un rapport. Ces documents doivent comprendre, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des vues en coupe appropriées.
|
|Présentation
équilibrée
|Lorsqu'il n'est pas possible d'établir un rapport complet de tous les résultats d'exploration, il convient d'établir un rapport représentatif des teneurs et/ou des largeurs faibles et élevées afin d'éviter que les résultats d'exploration n'induisent en erreur.
|
|Autres
données
d'exploration
importantes
|D'autres données d'exploration, si elles sont significatives et importantes, doivent être signalées, y compris (mais sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats des levés géophysiques; les résultats des levés géochimiques; les échantillons en vrac – taille et méthode de traitement; les résultats des essais métallurgiques; la densité en vrac, les caractéristiques des eaux souterraines, géotechniques et de la roche; les substances délétères ou contaminantes potentielles.
|
|Autres travaux
|La nature et l'ampleur des travaux complémentaires prévus (par exemple, tests de prolongement latéral ou en profondeur, ou forages d'extension à grande échelle).
Des diagrammes mettant clairement en évidence les zones de prolongement possible, y compris les principales interprétations géologiques et les futures zones de forage, à condition que ces informations ne soient pas commercialement sensibles.
|
Figure 3. Localisation des récents forages à Corner Bay
1 L'estimation de la minéralisation au projet Chibougamau est une estimation étrangère préparée conformément aux normes de l'ICM et n'est pas présentée conformément au Code JORC. Une personne compétente n'a pas effectué suffisamment de travaux pour classer l'estimation étrangère comme une ressource minérale conformément au Code JORC, et il n'est pas certain qu'à la suite d'une évaluation et/ou de travaux d'exploration supplémentaires, l'estimation étrangère puisse être présentée comme une ressource minérale ou une réserve de minerai conformément au Code JORC.
