Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Tecan meldet solide Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 – Highlights

Umsatz von CHF 439.5 Mio. (H1 2024: CHF 467.2 Mio.) Umsatzentwicklung von -3.7% in Lokalwährungen bzw. -5.9% in Schweizer Franken im Rahmen der Erwartungen Geschäftssegment Life Sciences Business kehrt zum Wachstum zurück; Partnering Business mit erwartetem Rückgang Auftragseingang im zweiten Quartal wieder mit Wachstum sowohl auf Konzern- als auch auf Segmentebene; Book-to-Bill-Verhältnis im ersten Halbjahr über 1



Bereinigtes EBITDA von CHF 65.7 Mio. (H1 2024: CHF 67.9 Mio.) Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich trotz des geringeren Umsatzes und der negativen Währungseffekte von 40 Basispunkten auf 15.0% (H1 2024: 14.5%)

Bereinigter Reingewinn von CHF 33.7 Mio. (H1 2024: CHF 36.5 Mio.)

Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit steigt um 38% gegenüber dem Vorjahr; Cash Conversion über 100%

Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Aktienrückkaufprogramm wird gestartet



Operative Leistungen im ersten Halbjahr 2025

Betriebliche Widerstandsfähigkeit gestärkt durch weitere Kostensenkungen und

Standortkonsolidierung Fortlaufende Innovation mit wichtigen Produkteinführungen im Life Sciences Business Vielversprechende neue Partnerschaften und Fertigungsverträge im Partnering Business









Männedorf, Schweiz, 12. August 2025 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 bekannt und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr 2025.

Monica Manotas, CEO von Tecan seit 1. August 2025, kommentierte: «Die Resultate von Tecan für das erste Halbjahr sind solide, insbesondere angesichts der anhaltenden Unsicherheiten und des schwierigen Marktumfelds. Ich möchte unseren Teams für die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit danken, die es ermöglicht haben, unsere strategischen Initiativen konsequent voranzutreiben. Auch wenn wir in einigen Märkten weiterhin Gegenwind verspüren, bleiben wir für den weiteren Jahresverlauf vorsichtig optimistisch. Unsere oberste Priorität ist es, Tecan noch schneller zu einem nachhaltigen Wachstum zurückzuführen, das den Markt übertrifft – basierend auf unserer starken Innovationspipeline, operativen Verbesserungen und engen Kundenbeziehungen. Ich freue mich sehr darauf, Tecan zu führen und auf diesem starken Fundament aufzubauen.»

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025

Der Auftragseingang für die ersten sechs Monate belief sich auf CHF 458.3 Mio. (H1 2024: CHF 472.2 Mio.), was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Rückgang von 2.9% bzw. von 0.7% in Lokalwährungen entspricht. Der Auftragseingang verbesserte sich im zweiten Quartal sequenziell und wuchs in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich, nachdem er im ersten Quartal im mittleren einstelligen Bereich zurückgegangen war. Damit überstiegen die Aufträge im ersten Halbjahr den Umsatz, und das Book-to-Bill-Verhältnis kehrte auf ein Niveau von über 1 zurück.

Im Einklang mit den Erwartungen sank der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 5.9% in Schweizer Franken und um 3.7% in Lokalwährungen auf CHF 439.5 Mio. (H1 2024: CHF 467.2 Mio. bzw. CHF 456.1 Mio. in Lokalwährungen). Auch der Umsatz verbesserte sich in Lokalwährungen sequenziell: Die negative Entwicklung schwächte sich von einem Rückgang im mittleren einstelligen Bereich im ersten Quartal auf einen Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich im zweiten Quartal ab. Auf Segmentebene kehrte das Life Sciences Business im ersten Halbjahr 2025 auf den Wachstumspfad zurück, während das Partnering Business wie erwartet einen Rückgang verzeichnete.

Das bereinigte EBITDA1 (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen) belief sich auf CHF 65.7 Mio. (H1 2024: CHF 67.9 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich trotz geringerer Umsätze und negativer Währungseffekte von 40 Basispunkten um 50 Basispunkte auf 15.0% (H1 2024: 14.5 %). Die Rentabilität wurde durch ein umfassendes Kostensenkungsprogramm und weitere Optimierungen der globalen operativen Präsenz unterstützt. Das ausgewiesene EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 54.9 Mio., dies gegenüber CHF 59.9 Mio. im Vorjahreszeitraum, was einer ausgewiesenen Marge von 12.5% entspricht (H1 2024: 12.8%).

Der bereinigte Reingewinn2 erreichte CHF 33.7 Mio. (H1 2024: CHF 36.5 Mio.), der bereinigte Gewinn pro Aktie2 CHF 2.66 (H1 2024: CHF 2.86). Der ausgewiesene Reingewinn belief sich auf CHF 17.9 Mio. (H1 2024: CHF 22.5 Mio.), was einem unverwässerten Gewinn pro Aktie von CHF 1.41 (H1 2024: CHF 1.76) entspricht. Neben dem geringeren Betriebsgewinn belastete ein tieferes Finanzergebnis den Reingewinn. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf negative Wechselkurseffekte und die Umrechnung von in US-Dollar denominierten Vermögenswerten in Schweizer Franken zurückzuführen. Darüber hinaus trug auch eine höhere effektive Steuerquote, die in erster Linie mit der Schweizer Steuerreform zusammenhängt, zum Rückgang des Reingewinns gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 bei.

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit stieg im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 60.0 Mio. (H1 2024: CHF 43.4 Mio.). Die Cash Conversion verbesserte sich auf 109.2% des ausgewiesenen EBITDA (H1 2024: 72.5%). Dank des soliden Cashflow-Managements stieg die Nettoliquidität von Tecan (flüssige Mittel plus kurzfristige Festgelder abzüglich Bankverbindlichkeiten, Darlehen und der ausstehenden Anleihe) per 30. Juni 2025 auf CHF 140.3 Mio. (30. Juni 2024: CHF 87.6 Mio.).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Der Umsatz im Life Sciences Business belief sich auf CHF 185.7 Mio. (H1 2024: CHF 187.5 Mio.), was einem Rückgang von 1.0% in Schweizer Franken, jedoch einem Anstieg von 1.6% in Lokalwährungen gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 entspricht. Das Segment verzeichnete eine sequenzielle Verbesserung: Nach einem ersten Quartal leicht unter Vorjahresniveau stieg der Umsatz im zweiten Quartal in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres. Der Umsatzanstieg in der klinischen Diagnostik, insbesondere bei Genomtests, und die Erholung des Umsatzes mit Verbrauchsmaterialien unterstützten das Wachstum im ersten Halbjahr weiterhin.

Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze aus Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 62.1% des Segmentumsatzes (H1 2024: 59.4%).

Die Auftragsentwicklung im Geschäftssegment Life Sciences Business verbesserte sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten sequenziell und erreichte ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen; im ersten Quartal waren die Aufträge im mittleren einstelligen Bereich zurückgegangen. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag im ersten Halbjahr 2025 über 1.

Im Segment Life Sciences Business belief sich das ausgewiesene Betriebsergebnis (EBIT) auf CHF 9.6 Mio. (H1 2024: CHF 12.6 Mio.), wobei die Betriebsrendite auf 5.1% des Umsatzes zurückging (H1 2024: 6.6%). Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf Währungsbelastungen, ausserordentliche Kosten und die Auswirkungen von Zöllen zurückzuführen. Mit Preiserhöhungen und Massnahmen zur Kostenreduktion konnten diese negativen Effekte teilweise kompensiert werden. Das bereinigte EBITDA3 des Segments belief sich auf CHF 26.4 Mio. gegenüber CHF 29.0 Mio. im Vorjahreszeitraum, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 14.0% entspricht (H1 2024: 15.2%).

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Segment Partnering Business erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von CHF 253.8 Mio. (H1 2024: CHF 279.6 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang von 9.2% in Schweizer Franken bzw. 7.1% in Lokalwährungen und damit den Erwartungen. Innerhalb des Segments verzeichneten die In-vitro-Diagnostik-Systeme der Synergence®-Produktlinie im ersten Halbjahr ein sehr solides Wachstum, das sich im zweiten Quartal beschleunigte. Die Umsätze mit OEM-Komponenten von Cavro® waren hingegen rückläufig, da Kunden aus den Bereichen Life Science und Diagnostik ihre Lagerbestände weiter abbauten. Im Berichtszeitraum zeigten sich jedoch Anzeichen einer Erholung mit einem deutlichen Anstieg der Aufträge. Wie erwartet ging der Umsatz in der Paramit®-Produktlinie etwas stärker zurück als im Segment insgesamt, doch erhöhten sich im zweiten Quartal die Aufträge.

Die Auftragsentwicklung im Partnering Business drehte im zweiten Quartal ins Positive, mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag im ersten Halbjahr 2025 ebenfalls über 1, was die robuste Nachfrage und den soliden Auftragsbestand widerspiegelt.

Im Partnering Business belief sich das ausgewiesene Betriebsergebnis (EBIT) auf CHF 21.1 Mio. (H1 2024: CHF 22.5 Mio.), wobei sich die Betriebsrendite auf 8.3% des Umsatzes erhöhte (H1 2024: 8.0%). Diese positive Entwicklung ist auf einen günstigeren Produktmix, aber auch auf spürbare Effekte aus der Optimierung der globalen Organisationsstruktur und aus Produktionsverlagerungen zurückzuführen, die eine höhere Kosteneffizienz bewirkten. Diese positiven Effekte trugen dazu bei, die Auswirkungen des Umsatzrückgangs und die daraus resultierenden negativen Skaleneffekte sowie – in geringerem Mass – auch die negativen Wechselkurseffekte und die Zölle abzufedern. Das bereinigte EBITDA3 des Segments erhöhte sich von CHF 44.5 Mio. im Vorjahreszeitraum auf CHF 46.9 Mio., womit die bereinigte EBITDA-Marge auf 18.4% stieg (H1 2024: 15.9%).

Operative Highlights im ersten Halbjahr 2025

Weitere Stärkung der betrieblichen Widerstandsfähigkeit

Im ersten Halbjahr 2025 hat Tecan die betriebliche Widerstandsfähigkeit durch das umfassende Kostensenkungsprogramm und die fortlaufende Optimierung der globalen Organisationsstruktur weiter gestärkt. Das Unternehmen hat bereits deutliche Vorteile aus diesen Initiativen realisiert, insbesondere durch die Schliessung von zwei Standorten in Kalifornien sowie die Verlagerung der Produktion nach Morgan Hill (Kalifornien) und Penang (Malaysia). Diese Massnahmen trugen zu einer verbesserten Rentabilität bei.

Aufbauend auf diesen Standortkonsolidierungen hat Tecan die Forschung und Entwicklung sowie das Produktmanagement für Cavro-OEM-Komponenten an andere Standorte verlagert und kann nun die bestehende Expertise und Infrastruktur besser nutzen. Die Vorbereitungen für die Verlagerung der Produktion weiterer Cavro-Produktlinien nach Penang schritten ebenfalls voran.

Parallel dazu konzentrierte sich Tecan weiterhin auf die Optimierung der Lieferkette und die verstärkte vertikale Integration der Fertigung, um die Fähigkeiten der gesamten Gruppe noch besser zu nutzen und Kostensynergien zu realisieren.

Innovationen und Produkteinführungen im Life Sciences Business

Tecan trieb im ersten Halbjahr 2025 die Innovation im Life Sciences Business voran, mit folgenden Highlights unter den neuen Produkteinführungen und Partnerschaften:

Ein wichtiges Highlight im zweiten Quartal war der Start der Vermarktung und des Verkaufs von Veya™, einer Multi-Omics-Liquid-Handling-Workstation, die eine mühelose Automatisierung, die Vereinfachung komplexer Laborabläufe und eine höhere Produktivität ermöglicht. Die Plattform stiess bereits auf grosses Interesse und fand positive Resonanz sowohl bei Konferenzteilnehmern als auch auf dem breiteren Markt.

Um der wachsenden Nachfrage nach komplexeren Arbeitsabläufen gerecht zu werden, hat Tecan FlowPilot eingeführt, eine leistungsstarke Planungssoftware, die speziell für Roboterarm-zentrierte Arbeitszellen entwickelt wurde. FlowPilot unterstützt eine Vielzahl von Hochdurchsatz- und integrierten Anwendungen in der Life-Science-Forschung.

Im zweiten Quartal hat Tecan ausserdem die Zusammenarbeit mit HP ausgeweitet, um den Duo Digital Dispenser™ auf den Markt zu bringen. Diese innovative Lösung kombiniert die Dispensierung von Einzelzellen und Reagenzien in einem System. Sie nutzt dabei die Tintenstrahltechnologie von HP und das umfassende Anwendungs-Know-how von Tecan.

Vielversprechende neue Partnerschaften und Kooperationen im Partnering Business

Das Partnering Business von Tecan stellte erneut die Stärke seiner Kundenbeziehungen und die Tiefe der Projektpipeline in den Produktlinien Synergence, Cavro und Paramit unter Beweis. Durch die Nutzung von Synergien und gemeinsamen Verkaufsaktivitäten zu diesen OEM-Angeboten konnte Tecan die eigene Pipeline weiter ausbauen und neue Fertigungspartnerschaften in wichtigen Segmenten wie Life Science, Labordiagnostik und MedTech sichern.

Wie im Update für das erste Quartal im Mai angekündigt, hat Tecan einen Fertigungsauftrag für ein bedeutendes Diagnostiksystem eines weltweit führenden Diagnostikunternehmens erhalten. Der Auftrag wird über das Paramit-Angebot ausgeliefert und basiert auf einer langjährigen Synergence-Zusammenarbeit. Das System ist bereits kommerziell verfügbar, und die Übertragung der Fertigungs- und Engineering-Aktivitäten verlief im zweiten Quartal planmässig. Die ersten Instrumente wurden gebaut, der Start der Serienproduktion wird noch vor Jahresende erwartet.

Darüber hinaus ging Tecan eine neue Zusammenarbeit mit einem innovativen MedTech-Unternehmen ein, das auf die Gesundheit von Frauen spezialisiert ist. Bei der Vorbereitung der Produktionsbereitschaft und der Verlagerung der Fertigung an den Standort Penang (Malaysia) erzielte Tecan bedeutende Fortschritte, sodass die ersten Auslieferungen noch vor Jahresende erwartet werden.

Im zweiten Halbjahr 2025 wird ein wichtiger Synergence-Partner eine neue Generation von Diagnostikinstrumenten am Markt einführen. Sie zielt auf neue Segmente ab und erweitert den adressierbaren Markt. In den letzten zwei Jahren hat Tecan diesen Partner durch die Überarbeitung und Weiterentwicklung eines bestehenden Instruments unterstützt. Die Auslieferung der neuen Instrumente begann Ende des ersten Halbjahres 2025.

Start eines Aktienrückkaufprogramms

Tecan gab heute zudem den Start eines Aktienrückkaufprogramms bekannt, was das Vertrauen des Unternehmens in seine langfristigen Wachstumsaussichten und die starke Finanzlage unterstreicht. Im Rahmen dieses Programms beabsichtigt Tecan, eigene Namenaktien im Wert von bis zu CHF 120 Mio. über die ordentliche Handelslinie der SIX Swiss Exchange zurückzukaufen. Basierend auf dem Schlusskurs der Tecan-Namenaktie am 8. August 2025 entspricht dies maximal 770,218 Namenaktien oder 6.01% des derzeit im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals. Im Rahmen dieses Rückkaufs wird Tecan in keinem Fall mehr als 10% des Aktienkapitals zurückkaufen.

Die zurückgekauften Aktien werden für allgemeine Geschäftszwecke verwendet – einschliesslich für Treasury-Zwecke und zur Finanzierung möglicher Akquisitionen. Der Aktienrückkauf hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit von Tecan, in organisches Wachstum und M&A zu investieren. Tecan ist weiterhin bestrebt, in das Wachstum des Unternehmens zu investieren und M&A als Schwerpunkt der Kapitalallokationsstrategie beizubehalten, während das starke Investment-Grade-Rating beibehalten werden soll.

Der Rückkauf soll am 13. August 2025 beginnen und spätestens am 12. August 2027 abgeschlossen sein. Das Aktienrückkaufprogramm kann jederzeit ausgesetzt oder eingestellt werden.

Ausblick für das Gesamtjahr 2025

Basierend auf dem Geschäftsgang im ersten Halbjahr und den aktuellen Annahmen für den Rest des Jahres bestätigt Tecan heute die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025. Die wesentlichen Annahmen, die der Prognose für 2025 zugrunde liegen, bleiben weitgehend unverändert gegenüber den am 12. März 2025 veröffentlichten Annahmen. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass der Umsatz in Lokalwährungen für das Gesamtjahr in der Bandbreite von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis zu einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen wird.

Tecan bekräftigt die Prognose für eine bereinigte EBITDA-Marge von 17.5% bis 18.5% des Umsatzes für das Gesamtjahr 2025, basierend auf einer Ausgangslage, die vergleichbar ist mit derjenigen zum Zeitpunkt der ursprünglichen Prognose vom 12. März 2025. Diese Prognose basiert auf den damals angenommenen durchschnittlichen Wechselkursen4 und berücksichtigt keine Auswirkungen von US-Zöllen.

Sollten die am 31. Juli 2025 angekündigten höheren reziproken Zölle ab dem 7. August 2025 bis zum Jahresende in Kraft bleiben und keine günstigere Handelsvereinbarung erzielt werden, würden sich die geschätzten Bruttoauswirkungen auf das EBITDA für 2025 im niedrigen zweistelligen Millionenbereich in Schweizer Franken bewegen (niedriger Zehner-Millionenbereich). Tecan hat bereits eine Reihe von Massnahmen zur Mitigation der Auswirkungen eingeleitet, die einen negativen Effekt in Höhe von niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbeträgen in Schweizer Franken pro Jahr auffangen dürften. Das Unternehmen setzt weitere Massnahmen um, um die Nettoauswirkungen dieser Zölle weiter zu reduzieren.

Tecan bestätigt zudem den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen davon ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich zu verbessern.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 kann auf der Website des Unternehmens www.tecan.com unter Investor Relations abgerufen werden.

Tecan wird heute um 08:30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien durchführen, um die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 zu diskutieren. Die Präsentation wird auch als Live-Audio-Webcast übertragen, den Interessierte unter www.tecan.com verfolgen können. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Wichtiger kommender Termin

Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2025 wird am 13. Oktober 2025 veröffentlicht.





1 Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten (CHF 10.8 Mio.) aus.

2 Die Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro Aktie schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten (CHF 10.8 Mio.) und die kumulierten Abschreibungen auf erworbenen immateriellen Vermögenswerten (CHF 9.1 Mio.) aus und wurde mit dem ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 22.5% berechnet.

3 Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das Geschäftssegment Life Sciences Business schliesst Sonderaufwendungen sowie Akquisitions- und Integrationskosten (CHF 5.4 Mio.) aus. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das Geschäftssegment Partnering Business schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten (CHF 5.5 Mio.) aus.

4 Die Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2025 von einem Euro zu CHF 0.95 und einem US-Dollar zu CHF 0.90.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren − von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

