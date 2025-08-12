LHV Groupi tulemused juulikuus 2025

Juulikuud iseloomustas tugev ärimahtude kasv. LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuvõrdluses 33 miljoni võrra ja ulatus 5,03 miljardi euroni. Deposiitide maht kasvas 260 miljoni võrra ja ulatus 7,62 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht suurenes 33 miljoni võrra 1,60 miljardi euroni. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti juulis 6,8 miljonit.

AS LHV Group teenis juulis konsolideeritud puhaskasumit 10,5 miljonit eurot. Tütarettevõtetest teenis AS LHV Pank 10,4 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 0,4 miljonit eurot, AS LHV Kindlustus 0,3 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,3 miljonit eurot. Aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli juulis 17,0%.

LHV Panga klientide arv kasvas juulikuus 2800 võrra ja ulatus kokku 476 tuhande kliendini. Laenumahud kasvasid 16 miljoni euro võrra ja laenuportfelli maht ulatus 4,45 miljardi euroni. Eraisikute laenuportfell kasvas 28 miljoni euro võrra, samal ajal kui ettevõtete laenuportfell langes 12 miljonit eurot. Kogu laenuportfelli kvaliteet püsib tugev. Hoiuste maht suurenes 227 miljoni euro võrra ja ulatus 6,79 miljardi euroni. Hoiuste intressid langevad laenude intressidest aeglasemalt, mistõttu on intressitulud plaanist maas. Rahvusvaheline juhtiv majandusajakiri Euromoney nimetas LHV Panga Eesti parimaks pangaks pälvides auhinna tugevate majandustulemuste, kiire kliendibaasi kasvu ning aktiivse uusmüügi eest.

Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank jätkas juulikuus ärimahtude kasvu. Laenumahud suurenesid 16 miljoni euro võrra ning laenuportfell ulatus juuli lõpu seisuga 586 miljoni euroni. Hoiused kasvasid kuises võrdluses 32 miljoni euro võrra ning hoiuste kogumaht ulatus kokku 1,05 miljardi euroni. Hoiused on jätkuvalt kaasatud peamiselt hoiuseplatvormide kaudu. Samal ajal jätkub ka jaepanganduse pakkumise edasiarendamine, kus viimase arenguna toodi turule Apple Pay lahendus.

LHV Kindlustus sõlmis juulis 3,5 miljoni euro eest uusi kindlustuslepinguid. Juuli lõpu seisuga on kehtivaid kindlustuslepinguid ligikaudu 284 000. Kahjujuhtumeid hüvitati 2,2 miljoni euro ulatuses ja registreeriti 10 000 uut kahjujuhtumit. Kindlustuse kasumlikkus püsib endiselt heal tasemel.

LHV Varahalduse fondid näitasid juulikuus head tootlust. Suuremad fondid L ja XL tõusid kuuga vastavalt 0,9% ja 1,0%. Mõlema tootlus on aasta algusest II samba turu selle aasta parim vastavalt 5,7% ja 8,4%. LHV Pensionifond Indeks tõusis kuuga 4,5% ja LHV Pensionifond Roheline 2,4%. LHV Varahalduse puhaskasum edestab fondide heast tootlusest tingituna finantsplaani, fondide maht ja klientide arv on napilt plaanist maas.

LHV Grupi finantsplaan jätkuvalt püsib. Netotulude lõikes ületab senise aasta tulemus finantsplaani 2,4 miljoni euroga ning puhaskasumi vaates samuti 2,4 miljoni euroga. Juuli lõpu seisuga ületab laenuportfell finantsplaani 62 miljoni euroga ning hoiuste maht 430 miljoni euroga.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 476 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





