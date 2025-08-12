TextMagic AS-i 2025. aasta konsolideeritud 6 kuu auditeerimata vahearuanne

2025. a I poolaasta müügitulu oli 7 115 tuhat eurot (2024. a I pa: 7 809 tuhat eurot), langust põhjustas peamiselt Textmagic platvormi konkurentsivõime tõstmiseks rakendatud soodsam hinnakujundus. EBITDA näitaja oli 2 581 tuhat eurot (2024. a I pa: 3 149 tuhat eurot) ning ärikahjum oli 123 tuhat eurot (2024. a I pa: ärikasum 1 097 tuhat eurot). Kasumlikkust vähendas amortisatsioonikulu kasv 652 tuhande euro võrra, mis tuleneb eelmiste perioodide suuremast arendustegevuse mahust, eesmärgiga tõsta väärtuspakkumist.

Müügitulu on küll langenud, kuid alates märtsist oleme näinud Textmagic platvormil kasutusmahtude kasvu - 2025. a teises kvartalis saadeti 7% rohkem SMS-e kui aasta varem. USA turul on uute klientide registreerumine muutunud regulatsioonidest tulenevalt keerulisemaks, samas kui Suurbritannias ja Austraalias näeme uute kasutajate kasvutrendi.

Alates 2024. aastast on Textmagic platvormi arendustegevuse fookuses olnud toote väärtuspakkumise laiendamine läbi ärikommunikatsiooni toetavate funktsionaalsuste ja suhtluskanalite lisamise. 2025. a esimeses kvartalis kiire arendustempo aeglustus, sest arendustegevuse optimeerimise ja kuluefektiivsuse eesmärgil vähendati tiimi.

2025. aasta esimeses kvartalis lisandusid Textmagic platvormile uued suhtluskanalid, sealhulgas Business Instagram ja Facebook Messenger, mis võimaldavad kasutajatel hallata mitmesuguseid kliendipöördumisi ning infovahetusi ühes keskkonnas. Juunis lansseeriti e-maili kampaaniate saatmise funktsionaalsus, et pakkuda klientidele SMS-i kõrval ka terviklikumat lahendust turundus- ja kliendikommunikatsiooniks. E-maili funktsionaalsus avab uusi võimalusi kliendibaasi laiendamiseks.

Grupi auditeerimata põhinäitajad

2025 I pa 2024 I pa Müügitulu €7,12 M €7,81 M EBITDA €2,58 M €3,15 M Ärikasum (-kahjum) -€0,12 M €1,10 M

Ärikasum vähenes nii müügitulu languse kui ka immateriaalse põhivara kulumi suurenemise tõttu. Kulumi kasv tulenes viimastel aastatel suurenenud kapitaliseeritud arenduskuludest. Tööjõu- ja tegevuskulud seejuures 2025. a esimesel poolaastal võrreldes 2024. a sama perioodiga vähenesid. EBITDA marginaal oli 36% (2024. a I pa: 40%), mis kinnitab, et ettevõtte äritegevuse rahavoog on jätkuvalt tugev.

Textmagic platvormi müügitulemused

2025 I pa 2024 I pa Muutus Auditeerimata müügitulu (tuhandetes) €6 804 €7 490 -9 % Saadetud SMS-de arv (tuhat tk) 125 913 127 046 -1 % Aktiivsete kasutajate arv* 21 307 23 499 -9 % Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU, 6 kuud)** €319 €319 0 %

* Aktiivne kasutaja on iga unikaalne Textmagic SMS platvormi teenuseid kasutanud maksev klient vastava perioodi jooksul.

**ARPU arvutatakse jagades auditeerimata müügitulu aktiivsete kasutajate arvuga.

Olenemata kasutusmahtude taastumisest on müügitulu siiski langenud erinevate tegurite mõjul. Peamiselt mõjutab langust soodsamate pakettide ning tasuta kasutusvõimaluste lisamine. Jätkuvalt on oluliseks vähenemise põhjuseks USA regulatsioonid, mis piiravad registreerimata reklaamkampaaniate mass-sõnumite saatmist. Samuti on mõjutanud müügitulu negatiivselt valuutakursid ning klientide finantsolukord ja hinnatundlikkus.

TextMagic AS-i 2025. aasta konsolideeritud 6 kuu auditeerimata vahearuanne on lisatud börsiteate manusena PDF-formaadis.

Lisainfo:

Getter Grünmann

TextMagic AS finantsjuht

investor@textmagic.biz

https://investor.textmagic.com/

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE 2025. AASTA 6 KUU AUDITEERIMATA VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhandetes eurodes) 30.06.



2025 31.12.



2024 30.06.



2024 31.12.



2023 Põhivara Materiaalne põhivara 483 581 102 105 Immateriaalne põhivara ja firmaväärtus 31 941 32 972 32 921 32 854 Põhivara kokku 32 424 33 553 33 023 32 959 Käibevara Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 20 22 90 24 Ettemaksed 184 165 200 231 Finantsinvesteeringud 0 0 3 500 2 500 Raha ja raha ekvivalendid 4 060 3 432 4 229 3 900 Käibevara kokku 4 264 3 619 8 019 6 655 VARAD KOKKU 36 688 37 172 41 042 39 614 Lühiajalised kohustised Maksukohustised 215 270 411 232 Võlad tarnijatele ja muud kohustised 734 913 882 791 Rendikohustised 115 107 0 0 Lepingulised kohustised 1 506 1 669 1 668 1 659 Muud eraldised 338 384 679 1 117 Lühiajalised kohustised kokku 2 908 3 343 3 640 3 799 Pikaajalised kohustised Rendikohustised 250 309 0 0 Pikaajalised kohustised kokku 250 309 0 0 Kohustised kokku 3 158 3 652 3 640 3 799 Omakapital Aktsiakapital 861 850 33 575 850 Ülekurss 141 141 141 51 242 Reservkapital 85 85 85 85 Vabatahtlik reservkapital 27 710 27 710 0 0 Muud reservid 376 1 235 2 360 2 035 Realiseerimata kursierinevused (27) (35) (13) (21) Jaotamata kasum / kahjum 4 384 3 534 1 254 (18 376) Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 33 530 33 520 37 402 35 815 Omakapital kokku 33 530 33 520 37 402 35 815 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 36 688 37 172 41 042 39 614

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

(tuhandetes eurodes) 01.01.2025 - 30.06.2025 01.01.2024 - 30.06.2024 Müügitulu 7 115 7 809 Muud äritulud 63 59 Kaubad, toore, materjal ja teenused (2 544) (2 396) Mitmesugused tegevuskulud (715) (1 050) Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel 1 311 2 083 Tööjõukulud (2 649) (3 346) Põhivara kulum ja väärtuse langus (2 704) (2 052) Muud ärikulud 0 (10) Ärikasum (kahjum) (123) 1 097 Finantstulu 38 152 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist (85) 1 249 Tulumaks (8) (4) Aruandeperioodi kasum (kahjum) (93) 1 245



Muu koondkasum



Kirjed, mida võidakse klassifitseerida edaspidi ümber kasumiaruandesse Realiseerimata kursierinevused 8 8 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku (85) 1 253 Aruandeperioodi koondkasum (85) 1 253

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhandetes eurodes) 01.01.2025 - 30.06.2025 01.01.2024 - 30.06.2024 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi kasum (kahjum) (93) 1 245 Korrigeerimised: Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 704 2 052 Finantstulu (38) (152) Muud korrigeerimised 84 169 Korrigeerimised kokku 2 750 2 069 Muutused äritegevuse nõuetes 2 (66) Muutused lepingulistes kohustistes (163) 9 Muutused äritegevuse ettemaksetes (18) 34 Muutused äritegevuse kohustistes (280) (167) Rahavood äritegevusest kokku 2 198 3 124



Rahavood investeerimistegevusest Saadud intressid 38 152 Tähtajalised deposiidid 0 (1 000) Materiaalsete põhivarade soetused (4) (30) Tarkvara arenduskulud (1 557) (1 925) Rahavood investeerimistegevusest kokku (1 523) (2 803)

Rahavood finantseerimistegevusest Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (66) 0 Laekunud aktsiate emiteerimisest 11 0 Rahavood finantseerimistegevusest kokku (55) 0 RAHAVOOD KOKKU 620 321 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 432 3 900 Valuutakursside muutuste mõju 8 8 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 060 4 229

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(tuhandetes eurodes) TextMagic AS aktsionäridele kuuluv omakapital kokku Aktsiakapital Ülekurss Reservkapital Vabatahtlik reservkapital Muud reservid Valuutakursside ümberarvestuse reserv Jaotamata kasum Omakapital kokku Saldo seisuga 31.12.2023 850 51 242 85 0 2 035 (21) (18 376) 35 815 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 0 1 245 1 245 Muu koondkasum 0 0 0 0 0 8 0 8 Kahjumi katmine 0 (18 376) 0 0 0 0 18 376 0 Muud muutused omakapitalis 32 725 (32 725) 0 0 325 0 9 334 Saldo seisuga 30.06.2024 33 575 141 85 0 2 360 (13) 1 254 37 402 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 0 808 808 Muu koondkasum 0 0 0 0 0 (22) 0 (22) Tehingud aktsionäridega (5 015) 0 0 0 0 0 0 (5 015) Muud muutused omakapitalis (27 710) 0 0 27 710 (1 125) 0 1 472 347 Saldo seisuga 31.12.2024 850 141 85 27 710 1 235 (35) 3 534 33 520 Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 0 (93) (93) Muu koondkasum 0 0 0 0 0 8 0 8 Tehingud aktsionäridega 11 0 0 0 0 0 0 11 Muud muutused omakapitalis 0 0 0 0 (859) 0 943 84 Saldo seisuga 30.06.2025 861 141 85 27 710 376 (27) 4 384 33 530

