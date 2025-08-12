TextMagic AS-i 2025. aasta konsolideeritud 6 kuu auditeerimata vahearuanne

2025. a I poolaasta müügitulu oli 7 115 tuhat eurot (2024. a I pa: 7 809 tuhat eurot), langust põhjustas peamiselt Textmagic platvormi konkurentsivõime tõstmiseks rakendatud soodsam hinnakujundus. EBITDA näitaja oli 2 581 tuhat eurot (2024. a I pa: 3 149 tuhat eurot) ning ärikahjum oli 123 tuhat eurot (2024. a I pa: ärikasum 1 097 tuhat eurot). Kasumlikkust vähendas amortisatsioonikulu kasv 652 tuhande euro võrra, mis tuleneb eelmiste perioodide suuremast arendustegevuse mahust, eesmärgiga tõsta väärtuspakkumist.
Müügitulu on küll langenud, kuid alates märtsist oleme näinud Textmagic platvormil kasutusmahtude kasvu - 2025. a teises kvartalis saadeti 7% rohkem SMS-e kui aasta varem. USA turul on uute klientide registreerumine muutunud regulatsioonidest tulenevalt keerulisemaks, samas kui Suurbritannias ja Austraalias näeme uute kasutajate kasvutrendi.
Alates 2024. aastast on Textmagic platvormi arendustegevuse fookuses olnud toote väärtuspakkumise laiendamine läbi ärikommunikatsiooni toetavate funktsionaalsuste ja suhtluskanalite lisamise. 2025. a esimeses kvartalis kiire arendustempo aeglustus, sest arendustegevuse optimeerimise ja kuluefektiivsuse eesmärgil vähendati tiimi.
2025. aasta esimeses kvartalis lisandusid Textmagic platvormile uued suhtluskanalid, sealhulgas Business Instagram ja Facebook Messenger, mis võimaldavad kasutajatel hallata mitmesuguseid kliendipöördumisi ning infovahetusi ühes keskkonnas. Juunis lansseeriti e-maili kampaaniate saatmise funktsionaalsus, et pakkuda klientidele SMS-i kõrval ka terviklikumat lahendust turundus- ja kliendikommunikatsiooniks. E-maili funktsionaalsus avab uusi võimalusi kliendibaasi laiendamiseks.
Grupi auditeerimata põhinäitajad
|2025 I pa
|2024 I pa
|Müügitulu
|€7,12 M
|€7,81 M
|EBITDA
|€2,58 M
|€3,15 M
|Ärikasum (-kahjum)
|-€0,12 M
|€1,10 M
Ärikasum vähenes nii müügitulu languse kui ka immateriaalse põhivara kulumi suurenemise tõttu. Kulumi kasv tulenes viimastel aastatel suurenenud kapitaliseeritud arenduskuludest. Tööjõu- ja tegevuskulud seejuures 2025. a esimesel poolaastal võrreldes 2024. a sama perioodiga vähenesid. EBITDA marginaal oli 36% (2024. a I pa: 40%), mis kinnitab, et ettevõtte äritegevuse rahavoog on jätkuvalt tugev.
Textmagic platvormi müügitulemused
|2025 I pa
|2024 I pa
|Muutus
|Auditeerimata müügitulu (tuhandetes)
|€6 804
|€7 490
|-9 %
|Saadetud SMS-de arv (tuhat tk)
|125 913
|127 046
|-1 %
|Aktiivsete kasutajate arv*
|21 307
|23 499
|-9 %
|Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU, 6 kuud)**
|€319
|€319
|0 %
* Aktiivne kasutaja on iga unikaalne Textmagic SMS platvormi teenuseid kasutanud maksev klient vastava perioodi jooksul.
**ARPU arvutatakse jagades auditeerimata müügitulu aktiivsete kasutajate arvuga.
Olenemata kasutusmahtude taastumisest on müügitulu siiski langenud erinevate tegurite mõjul. Peamiselt mõjutab langust soodsamate pakettide ning tasuta kasutusvõimaluste lisamine. Jätkuvalt on oluliseks vähenemise põhjuseks USA regulatsioonid, mis piiravad registreerimata reklaamkampaaniate mass-sõnumite saatmist. Samuti on mõjutanud müügitulu negatiivselt valuutakursid ning klientide finantsolukord ja hinnatundlikkus.
TextMagic AS-i 2025. aasta konsolideeritud 6 kuu auditeerimata vahearuanne on lisatud börsiteate manusena PDF-formaadis.
Lisainfo:
Getter Grünmann
TextMagic AS finantsjuht
investor@textmagic.biz
https://investor.textmagic.com/
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE 2025. AASTA 6 KUU AUDITEERIMATA VAHEARUANNE
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|(tuhandetes eurodes)
| 30.06.
2025
| 31.12.
2024
| 30.06.
2024
| 31.12.
2023
|Põhivara
|Materiaalne põhivara
|483
|581
|102
|105
|Immateriaalne põhivara ja firmaväärtus
|31 941
|32 972
|32 921
|32 854
|Põhivara kokku
|32 424
|33 553
|33 023
|32 959
|Käibevara
|Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
|20
|22
|90
|24
|Ettemaksed
|184
|165
|200
|231
|Finantsinvesteeringud
|0
|0
|3 500
|2 500
|Raha ja raha ekvivalendid
|4 060
|3 432
|4 229
|3 900
|Käibevara kokku
|4 264
|3 619
|8 019
|6 655
|VARAD KOKKU
|36 688
|37 172
|41 042
|39 614
|Lühiajalised kohustised
|Maksukohustised
|215
|270
|411
|232
|Võlad tarnijatele ja muud kohustised
|734
|913
|882
|791
|Rendikohustised
|115
|107
|0
|0
|Lepingulised kohustised
|1 506
|1 669
|1 668
|1 659
|Muud eraldised
|338
|384
|679
|1 117
|Lühiajalised kohustised kokku
|2 908
|3 343
|3 640
|3 799
|Pikaajalised kohustised
|Rendikohustised
|250
|309
|0
|0
|Pikaajalised kohustised kokku
|250
|309
|0
|0
|Kohustised kokku
|3 158
|3 652
|3 640
|3 799
|Omakapital
|Aktsiakapital
|861
|850
|33 575
|850
|Ülekurss
|141
|141
|141
|51 242
|Reservkapital
|85
|85
|85
|85
|Vabatahtlik reservkapital
|27 710
|27 710
|0
|0
|Muud reservid
|376
|1 235
|2 360
|2 035
|Realiseerimata kursierinevused
|(27)
|(35)
|(13)
|(21)
|Jaotamata kasum / kahjum
|4 384
|3 534
|1 254
|(18 376)
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
|33 530
|33 520
|37 402
|35 815
|Omakapital kokku
|33 530
|33 520
|37 402
|35 815
|OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU
|36 688
|37 172
|41 042
|39 614
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE
|(tuhandetes eurodes)
|01.01.2025 - 30.06.2025
|01.01.2024 - 30.06.2024
|Müügitulu
|7 115
|7 809
|Muud äritulud
|63
|59
|Kaubad, toore, materjal ja teenused
|(2 544)
|(2 396)
|Mitmesugused tegevuskulud
|(715)
|(1 050)
|Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel
|1 311
|2 083
|Tööjõukulud
|(2 649)
|(3 346)
|Põhivara kulum ja väärtuse langus
|(2 704)
|(2 052)
|Muud ärikulud
|0
|(10)
|Ärikasum (kahjum)
|(123)
|1 097
|Finantstulu
|38
|152
|Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
|(85)
|1 249
|Tulumaks
|(8)
|(4)
|Aruandeperioodi kasum (kahjum)
|(93)
|1 245
|
Muu koondkasum
|
|Kirjed, mida võidakse klassifitseerida edaspidi ümber kasumiaruandesse
|Realiseerimata kursierinevused
|8
|8
|Aruandeperioodi muu koondkasum kokku
|(85)
|1 253
|Aruandeperioodi koondkasum
|(85)
|1 253
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
|(tuhandetes eurodes)
|01.01.2025 - 30.06.2025
|01.01.2024 - 30.06.2024
|Rahavood äritegevusest
|Aruandeperioodi kasum (kahjum)
|(93)
|1 245
|Korrigeerimised:
|Põhivarade kulum ja väärtuse langus
|2 704
|2 052
|Finantstulu
|(38)
|(152)
|Muud korrigeerimised
|84
|169
|Korrigeerimised kokku
|2 750
|2 069
|Muutused äritegevuse nõuetes
|2
|(66)
|Muutused lepingulistes kohustistes
|(163)
|9
|Muutused äritegevuse ettemaksetes
|(18)
|34
|Muutused äritegevuse kohustistes
|(280)
|(167)
|Rahavood äritegevusest kokku
|2 198
|3 124
|
Rahavood investeerimistegevusest
|Saadud intressid
|38
|152
|Tähtajalised deposiidid
|0
|(1 000)
|Materiaalsete põhivarade soetused
|(4)
|(30)
|Tarkvara arenduskulud
|(1 557)
|(1 925)
|Rahavood investeerimistegevusest kokku
|(1 523)
|(2 803)
|
Rahavood finantseerimistegevusest
|Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed
|(66)
|0
|Laekunud aktsiate emiteerimisest
|11
|0
|Rahavood finantseerimistegevusest kokku
|(55)
|0
|RAHAVOOD KOKKU
|620
|321
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
|3 432
|3 900
|Valuutakursside muutuste mõju
|8
|8
|Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
|4 060
|4 229
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
|(tuhandetes eurodes)
|TextMagic AS aktsionäridele kuuluv omakapital kokku
|Aktsiakapital
|Ülekurss
|Reservkapital
|Vabatahtlik reservkapital
|Muud reservid
|Valuutakursside ümberarvestuse reserv
|Jaotamata kasum
|Omakapital kokku
|Saldo seisuga 31.12.2023
|850
|51 242
|85
|0
|2 035
|(21)
|(18 376)
|35 815
|Aruandeperioodi kasum (kahjum)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 245
|1 245
|Muu koondkasum
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|0
|8
|Kahjumi katmine
|0
|(18 376)
|0
|0
|0
|0
|18 376
|0
|Muud muutused omakapitalis
|32 725
|(32 725)
|0
|0
|325
|0
|9
|334
|Saldo seisuga 30.06.2024
|33 575
|141
|85
|0
|2 360
|(13)
|1 254
|37 402
|Aruandeperioodi kasum (kahjum)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|808
|808
|Muu koondkasum
|0
|0
|0
|0
|0
|(22)
|0
|(22)
|Tehingud aktsionäridega
|(5 015)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|(5 015)
|Muud muutused omakapitalis
|(27 710)
|0
|0
|27 710
|(1 125)
|0
|1 472
|347
|Saldo seisuga 31.12.2024
|850
|141
|85
|27 710
|1 235
|(35)
|3 534
|33 520
|Aruandeperioodi kasum (kahjum)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|(93)
|(93)
|Muu koondkasum
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|0
|8
|Tehingud aktsionäridega
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Muud muutused omakapitalis
|0
|0
|0
|0
|(859)
|0
|943
|84
|Saldo seisuga 30.06.2025
|861
|141
|85
|27 710
|376
|(27)
|4 384
|33 530
Manus