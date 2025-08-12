TextMagic AS-i 2025. aasta konsolideeritud 6 kuu auditeerimata vahearuanne

 TextMagic AS

2025. a I poolaasta müügitulu oli 7 115 tuhat eurot (2024. a I pa: 7 809 tuhat eurot), langust põhjustas peamiselt Textmagic platvormi konkurentsivõime tõstmiseks rakendatud soodsam hinnakujundus. EBITDA näitaja oli 2 581 tuhat eurot (2024. a I pa: 3 149 tuhat eurot) ning ärikahjum oli 123 tuhat eurot (2024. a I pa: ärikasum 1 097 tuhat eurot). Kasumlikkust vähendas amortisatsioonikulu kasv 652 tuhande euro võrra, mis tuleneb eelmiste perioodide suuremast arendustegevuse mahust, eesmärgiga tõsta väärtuspakkumist.

Müügitulu on küll langenud, kuid alates märtsist oleme näinud Textmagic platvormil kasutusmahtude kasvu - 2025. a teises kvartalis saadeti  7% rohkem SMS-e kui aasta varem. USA turul on uute klientide registreerumine muutunud regulatsioonidest tulenevalt keerulisemaks, samas kui Suurbritannias ja Austraalias näeme uute kasutajate kasvutrendi.

Alates 2024. aastast on Textmagic platvormi arendustegevuse fookuses olnud toote väärtuspakkumise laiendamine läbi ärikommunikatsiooni toetavate funktsionaalsuste ja suhtluskanalite lisamise. 2025. a esimeses kvartalis kiire arendustempo aeglustus, sest arendustegevuse optimeerimise ja kuluefektiivsuse eesmärgil vähendati tiimi.

2025. aasta esimeses kvartalis lisandusid Textmagic platvormile uued suhtluskanalid, sealhulgas Business Instagram ja Facebook Messenger, mis võimaldavad kasutajatel hallata mitmesuguseid kliendipöördumisi ning infovahetusi ühes keskkonnas.  Juunis lansseeriti e-maili kampaaniate saatmise funktsionaalsus, et pakkuda klientidele SMS-i kõrval ka terviklikumat lahendust turundus- ja kliendikommunikatsiooniks. E-maili funktsionaalsus avab uusi võimalusi kliendibaasi laiendamiseks.

Grupi auditeerimata põhinäitajad

  2025 I pa 2024 I pa
Müügitulu €7,12 M €7,81 M
EBITDA €2,58 M €3,15 M
Ärikasum (-kahjum) -€0,12 M €1,10 M

Ärikasum vähenes nii müügitulu languse kui ka immateriaalse põhivara kulumi suurenemise tõttu. Kulumi kasv tulenes viimastel aastatel suurenenud kapitaliseeritud arenduskuludest. Tööjõu- ja tegevuskulud seejuures 2025. a esimesel poolaastal võrreldes 2024. a sama perioodiga vähenesid. EBITDA marginaal oli 36% (2024. a I pa: 40%), mis kinnitab, et ettevõtte äritegevuse rahavoog on jätkuvalt tugev.

Textmagic platvormi müügitulemused

  2025 I pa 2024 I pa Muutus
Auditeerimata müügitulu (tuhandetes) €6 804 €7 490 -9 %
Saadetud SMS-de arv (tuhat tk) 125 913 127 046 -1 %
Aktiivsete kasutajate arv* 21 307 23 499 -9 %
Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU, 6 kuud)** €319 €319 0 %

* Aktiivne kasutaja on iga unikaalne Textmagic SMS platvormi teenuseid kasutanud maksev klient vastava perioodi jooksul.
**ARPU arvutatakse jagades auditeerimata müügitulu aktiivsete kasutajate arvuga.

Olenemata kasutusmahtude taastumisest on müügitulu siiski langenud erinevate tegurite mõjul. Peamiselt mõjutab langust soodsamate pakettide ning tasuta kasutusvõimaluste lisamine. Jätkuvalt on oluliseks vähenemise põhjuseks USA regulatsioonid, mis piiravad registreerimata reklaamkampaaniate mass-sõnumite saatmist. Samuti on mõjutanud müügitulu negatiivselt valuutakursid ning klientide finantsolukord ja hinnatundlikkus.

TextMagic AS-i 2025. aasta konsolideeritud 6 kuu auditeerimata vahearuanne on lisatud börsiteate manusena PDF-formaadis.

 Lisainfo:
         Getter Grünmann
         TextMagic AS finantsjuht
         investor@textmagic.biz
         https://investor.textmagic.com/

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE 2025. AASTA 6 KUU AUDITEERIMATA VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhandetes eurodes) 30.06.

2025 		31.12.

2024 		30.06.

2024 		31.12.

2023
Põhivara        
Materiaalne põhivara 483 581 102 105
Immateriaalne põhivara ja firmaväärtus 31 941 32 972 32 921 32 854
Põhivara kokku 32 424 33 553 33 023 32 959
Käibevara        
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 20 22 90 24
Ettemaksed 184 165 200 231
Finantsinvesteeringud 0 0 3 500 2 500
Raha ja raha ekvivalendid 4 060 3 432 4 229 3 900
Käibevara kokku 4 264 3 619 8 019 6 655
VARAD KOKKU 36 688 37 172 41 042 39 614
Lühiajalised kohustised        
Maksukohustised 215 270 411 232
Võlad tarnijatele ja muud kohustised 734 913 882 791
Rendikohustised 115 107 0 0
Lepingulised kohustised 1 506 1 669 1 668 1 659
Muud eraldised 338 384 679 1 117
Lühiajalised kohustised kokku 2 908 3 343 3 640 3 799
Pikaajalised kohustised        
Rendikohustised 250 309 0 0
Pikaajalised kohustised kokku 250 309 0 0
Kohustised kokku 3 158 3 652 3 640 3 799
Omakapital        
Aktsiakapital 861 850 33 575 850
Ülekurss 141 141 141 51 242
Reservkapital 85 85 85 85
Vabatahtlik reservkapital 27 710 27 710 0 0
Muud reservid 376 1 235 2 360 2 035
Realiseerimata kursierinevused (27) (35) (13) (21)
Jaotamata kasum / kahjum 4 384 3 534 1 254 (18 376)
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 33 530 33 520 37 402 35 815
Omakapital kokku 33 530 33 520 37 402 35 815
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 36 688 37 172 41 042 39 614

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE 

(tuhandetes eurodes) 01.01.2025 - 30.06.2025 01.01.2024 - 30.06.2024
Müügitulu 7 115 7 809
Muud äritulud 63 59
Kaubad, toore, materjal ja teenused (2 544) (2 396)
Mitmesugused tegevuskulud (715) (1 050)
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel 1 311 2 083
Tööjõukulud (2 649) (3 346)
Põhivara kulum ja väärtuse langus (2 704) (2 052)
Muud ärikulud 0 (10)
Ärikasum (kahjum) (123) 1 097
Finantstulu 38 152
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist (85) 1 249
Tulumaks (8) (4)
Aruandeperioodi kasum (kahjum) (93) 1 245
 

Muu koondkasum 		   

 
Kirjed, mida võidakse klassifitseerida edaspidi ümber kasumiaruandesse
Realiseerimata kursierinevused 8 8
Aruandeperioodi muu koondkasum kokku (85) 1 253
Aruandeperioodi koondkasum (85) 1 253

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 

(tuhandetes eurodes) 01.01.2025 - 30.06.2025 01.01.2024 - 30.06.2024
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi kasum (kahjum) (93) 1 245
Korrigeerimised:    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 2 704 2 052
Finantstulu (38) (152)
Muud korrigeerimised 84 169
Korrigeerimised kokku 2 750 2 069
Muutused äritegevuse nõuetes 2 (66)
Muutused lepingulistes kohustistes (163) 9
Muutused äritegevuse ettemaksetes (18) 34
Muutused äritegevuse kohustistes (280) (167)
Rahavood äritegevusest kokku 2 198 3 124
 

Rahavood investeerimistegevusest 		   
Saadud intressid 38 152
Tähtajalised deposiidid 0 (1 000)
Materiaalsete põhivarade soetused (4) (30)
Tarkvara arenduskulud (1 557) (1 925)
Rahavood investeerimistegevusest kokku  (1 523) (2 803)

Rahavood finantseerimistegevusest 		   
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (66) 0
Laekunud aktsiate emiteerimisest 11 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku  (55) 0
     
RAHAVOOD KOKKU 620 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 432 3 900
Valuutakursside muutuste mõju 8 8
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus  4 060 4 229

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(tuhandetes eurodes) TextMagic AS aktsionäridele kuuluv omakapital kokku
Aktsiakapital Ülekurss Reservkapital Vabatahtlik reservkapital Muud reservid Valuutakursside ümberarvestuse reserv Jaotamata kasum Omakapital kokku
Saldo seisuga 31.12.2023 850 51 242 85 0 2 035 (21) (18 376) 35 815
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 0 1 245 1 245
Muu koondkasum 0 0 0 0 0 8 0 8
Kahjumi katmine 0 (18 376) 0 0 0 0 18 376 0
Muud muutused omakapitalis 32 725 (32 725) 0 0 325 0 9   334
Saldo seisuga 30.06.2024 33 575 141 85 0 2 360 (13) 1 254 37 402
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 0 808 808
Muu koondkasum 0 0 0 0 0 (22) 0 (22)
Tehingud aktsionäridega (5 015) 0 0 0 0 0 0 (5 015)
Muud muutused omakapitalis (27 710) 0 0 27 710 (1 125) 0 1 472 347
Saldo seisuga 31.12.2024 850 141 85 27 710 1 235 (35) 3 534 33 520
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 0 (93) (93)
Muu koondkasum 0 0 0 0 0 8 0 8
Tehingud aktsionäridega 11 0 0 0 0 0 0 11
Muud muutused omakapitalis 0 0 0 0 (859) 0 943 84
Saldo seisuga 30.06.2025 861 141 85 27 710 376 (27) 4 384 33 530

Manus


Attachments

TextMagic AS_2025. aasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud vahearuanne

