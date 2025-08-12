VIEL & Cie :1er semestre 2025 : Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 9,4 % à 653,5 millions d’euros à cours de change variables (+ 9,9 % à cours de change constants)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1er semestre 2025 : Chiffre d’affaires consolidé en hausse de

9,4 % à 653,5 millions d’euros à cours de change variables

(+ 9,9 % à cours de change constants)

Au premier semestre 2025, VIEL & Cie poursuit sa dynamique de croissance dans un contexte de forte volatilité des marchés.

Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s’élève à 653,5 millions d’euros contre 597,2 millions d’euros sur la même période en 2024, en croissance de 9,4% à cours de change variables.

A cours de change constants, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 656,2 millions d’euros en hausse de 9,9 %.

Le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre 2025 s’établit à 323,2 millions d’euros contre 298,3 millions d’euros en 2024, en hausse de 8,4 % à cours de change variables. A cours de change constants, le chiffre d’affaires est en hausse de 11,3%.

La situation financière du Groupe n’a pas connu de changement significatif depuis la publication de son rapport financier annuel 2024.

*Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.

