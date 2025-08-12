Enlight Research uuendas EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiaanalüüsi

Enlight Research uuendas EfTEN Real Estate Fund AS-i (EfTEN; EFT1T) aktsiaanalüüsi ja tõstis aktsia hinnasihti. Analüüsi kohaselt on aktsia õiglane väärtus baasstsenaariumi kohaselt 22,86 eurot. See on 1,6% kõrgem võrreldes Enlight Research’i poolt eelmise aasta detsembris avaldatud analüüsiga ja pea 20% kõrgem võrreldes aktsia viimase sulgemishinnaga Tallinna Väärtpaberiturul.

Enlight Research toob EfTEN Real Estate Fund AS-i puhul välja järgmised aspektid: (i) dividendi kasvavad väljamaksed; (ii) logistika, kaubanduse ja hooldekodude segmentide kõrge täituvus; (iii) esimesed märgid büroopindade vakantsuse vähenemisest; (iv) konservatiivselt hinnastatud kinnisvaraportfell.

Analüüs on leitav EfTEN Real Estate Fund AS-i kodulehel ja Enlight Research’i kodulehel.

Kristjan Tamla

EfTEN Capital AS

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee