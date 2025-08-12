Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 (tilintarkastamaton)

Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat, strategian toteuttaminen etenee

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 12.8.2025 kello 9.00

TAMMI-KESÄKUU 2025

Vahvistimme kokonaistarjoomaamme vastauksena markkinakysyntään, ja käynnistimme uuden Advisory-liiketoiminta-alueen

Sopeutimme osaamisprofiiliamme vastaamaan tekoälyyn keskittyvää strategiaamme ja nykyistä markkinatilannetta

Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 57 543 (59 186) tuhatta euroa, jossa laskua edellisvuodesta 2,8 %

Ensimmäisen puolivuotiskauden oikaistu EBITA oli 2 562 (3 309) tuhatta euroa ja vastaavasti 4,5 % (5,6 %) liikevaihdosta

HUHTI-KESÄKUU 2025

Jatkoimme kokonaistarjoomamme vahvistamista uudistamalla Siili One -palvelukonseptin ja kirkastamalla jatkuvien palveluiden konseptiamme

Vahvistimme henkilöstömme data- ja AI-osaamista ja jatkoimme kulttuurimme systemaattista kehittämistä

Vuoden 2025 toisen neljänneksen liikevaihto oli 27 627 (29 362) tuhatta euroa, jossa laskua edellisvuodesta 5,9 %

Oikaistu EBITA oli 1 294 (1 719) tuhatta euroa ja vastaavasti 4,7 % (5,9 %) liikevaihdosta

1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 4-6/2025 4-6/2024 Liikevaihto, 1 000 EUR 57 543 59 186 111 899 27 627 29 362 Liikevaihdon kasvu, % -2,8 % -9,3 % -8,8 % -5,9 % -7,3 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -4,8 % -9,3 % -8,8 % -8,0 % -7,3 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 26,1 % 28,0 % 29,0 % 25,1 % 28,4 % Oikaistu EBITA 2 562 3 309 5 409 1 294 1 719 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 4,5 % 5,6 % 4,8 % 4,7 % 5,9 % EBITA (Oikaistu liikevoitto), 1 000 EUR 1 636 2 694 4 752 428 1 319 Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 971 2 110 3 592 50 1 028 Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,09 0,22 0,43 0,05 0,15 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 900 966 942 900 966 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 921 987 975 929 970 Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa 882 934 900 882 934 Kokoaikaisen alihankinann määrä (FTE) kauden lopussa 132 138 133 132 138

Näkymät vuodelle 2025 ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2025–2028

Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 108–130 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 4,7–7,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö on julkistanut 26.11.2024 taloudelliset tavoitteet vuosille 2025–2028 seuraavasti:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet.

Oikaistu EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta.

Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään pitämään alle kahdessa.

Osinkoa pyritään maksamaan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta.

TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme asiakkaidemme tukemista heidän tekoälytransformaatioissaan ja mukautimme osaamisprofiiliamme vastaamaan viime vuonna julkistettua strategiaa ja nykyistä markkinakysyntää.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 57,5 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edellisvuodesta 2,8 %. Liikevaihto laski koko konsernissa edellisvuodesta haastavana jatkuneen markkinatilanteen seurauksena. Liikevaihdon laskuun vaikutti osaltaan myös edellisvuotta pienempi työpäivien lukumäärä. Oikaistu EBITA oli tammi-kesäkuussa 2,6 miljoonaa euroa ja 4,5 % liikevaihdosta.

Strategian toteuttaminen etenee suunnitellusti

Otimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla monia tärkeitä askelia vuosi sitten julkaistun dataan ja tekoälyyn keskittyvän strategiamme toteuttamisessa, ja olemme auttaneet asiakkaitamme heidän tekoälymatkallaan useassa mielenkiintoisessa projektissa. Vastasimme alkuvuoden aikana muun muassa erään asiakkaamme laskutusprosessin uudistamisesta, jolla on merkittävä vaikutus prosessin laadun parantamiseen ja tehostamiseen.

Olemme olleet mukana myös Varman keskeisen järjestelmän modernisoinnissa. Modernisoinnin tavoitteena on ollut parantaa järjestelmän ylläpidettävyyttä, skaalautuvuutta ja kehityskelpoisuutta, jotta se palvelee luotettavasti liiketoiminnan tarpeita myös tulevaisuudessa.

Vahvistimme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kokonaistarjoomaamme, ja maaliskuussa käynnistämämme Advisory-liiketoiminta-alue on lähtenyt hyvin käyntiin. Uudistimme kevään aikana Siili Onen toimintamallia, ja toukokuussa lisäsimme omistusta unkarilaisesta tytäryhtiö Supercharge Kft:ssä 85 %:iin. Olemme myös vahvistaneet asemaamme turvallisuuskriittisellä sektorilla solmimalla strategiset kumppanuudet NATO Communications and Information Agency (NCIA):n, Digital Defence Ecosystemin ja Pia ry:n kanssa.

Jatkamme osaamispohjamme ja kulttuurimme vahvistamista

Jatkamme panostamista tekoälyavusteiseen ohjelmistokehitykseen ja henkilöstömme osaamisen vahvistamiseen. Jatkoimme tekoälyyn liittyvien taitojen vahvistamista, ja vuoden alkupuoliskolla yli 400 siililäistä suoritti oman AI-kurssimme, mikä on jatkoa systemaattiselle henkilöstömme kouluttamiselle tekoälyn huippuosaajiksi. Lisäksi jatkokoulutimme siilejä laajojen kielimallien sekä RAG-mallin käytöstä. Tämä osaamispohja mahdollistaa meille edelläkävijän aseman tekoälyn eturintamassa. Vahvistimme alkuvuodesta osaamisprofiiliamme myös saattaessamme päätökseen enemmistöosuuden ostamisen Integrations Group Oy:n osakekannasta. Jatkoimme lisäksi kulttuurimme systemaattista vahvistamista. Touko-kesäkuussa järjestimme kaikilla Suomen toimistoillamme kehittämiseen osallistavan ennakkokyselyn ja työpajat, joissa siilit pääsivät jakamaan näkemyksiään siitä miten strategia, brändi ja kulttuuri näkyvät arjessa ja ohjaavat asiakastyötämme.

Uudistamme organisaatiotamme ja toimintamalliamme

Ilmoitimme tänään uudistavamme toimintamalliamme ja organisaatiotamme vastaamaan paremmin Siili-konsernin strategiaa ja tekoälymurroksen luomia asiakastarpeita. Meillä on vahva kokemus ja osaaminen tekoälymurroksen edelläkävijyydestä ja asiakkaidemme tukemisesta heidän muutosmatkallaan. Suunnitellun uuden toimintamallimme ja sitä tukevan organisaatiorakenteemme avulla pystymme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneista kuukausista. Erityiset kiitokset haluan osoittaa kaikille siileille, jotka ovat antaneet arvokkaan osaamisensa ja sitoutumisensa asiakasarvon luomiseen ja Siilin strategian toteuttamiseen. Olemme nyt hyvissä asemissa jatkamaan matkaamme tekoälymurroksen edelläkävijänä.

LIIKEVAIHTO

Ensimmäisellä puolivuotiskaudella liikevaihto laski vertailukaudesta 2,8 % (-9,3 %) ja oli 57 543 (59 186) tuhatta euroa. Liikevaihdon orgaaninen muutos oli -4,8 % (-9,3 %). Ulkomaan liiketoimintojen osuus raportointikauden liikevaihdosta oli 26,1 % (28,0 %). Liikevaihto laski koko konsernissa edellisvuodesta haastavana jatkuneen markkinatilanteen seurauksena sekä tehostamistoimenpiteiden johdosta pienentyneen kokonaiskapasiteetin takia.

KANNATTAVUUS

Raportointikauden oikaistu liikevoitto (EBITA) oli tilikaudella 1 636 (2 694) tuhatta euroa ja laski 1 058 tuhatta euroa edellisvuodesta. Konsernin kannattavuus heikkeni ensimmäisen puolivuotiskauden aikana ja oikaistu liikevoitto oli 2,8 % (4,6 %)

liikevaihdosta. Kannattavuuden heikkenemiseen vuotta aiemmasta vaikutti liikevaihdon laskun lisäksi tehostamistoimenpiteiden seurauksena raportointikaudelle kirjatut työsuhteiden päättymisistä aiheutuneet kertaluonteiset henkilöstökulut.

Ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat katsauskaudella 12 063 (12 131) tuhatta euroa eli 21,0 % (20,5 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut laskivat puolivuotiskauden aikana 35 995 (36 588) tuhanteen euroon ja olivat 62,6 % (61,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut pienenivät henkilömäärän laskun johdosta. Muutoksen vaikutusta pienentää liiketoimintojen uudellenorganisoinnin seurauksena kirjatut kertaluonteiset kulut. Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 921 (987) työntekijää ja kauden lopussa 900 (966) työntekijää. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat vuotta aiemmasta ja olivat 6 353 (6 100) tuhatta euroa ja 11,0 % (10,3 %) liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistu EBITA oli 2 562 (3 309) tuhatta euroa ja 4,5 % (5,6 %) liikevaihdosta. Oikaisuerät olivat yhteensä 926 (615) tuhatta euroa ja ne muodostuivat raportointikaudelle kirjatuista työsuhteiden päättymisistä aiheutuneista kertaluonteisista kuluista sekä yrityshankinnan kuluista. Oikaistun EBITAn laskentakaava on esitetty osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

Konsernin raportointikauden liikevoitto (EBIT) oli 971 (2 110) tuhatta euroa eli 1,7 % (3,6 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut puolivuotiskaudella olivat 400 (+343) tuhatta euroa. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 571 (2 453) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,09 (0,22) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 81 525 (86 524) tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 49,9 % (46,6 %), sijoitetun pääoman tuotto 5,1 % (9,3 %) ja nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) 0,45 (0,44).

Katsauskauden liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä puolivuotiskaudella oli 1 477 (4 851) tuhatta euroa ja laski vertailukaudesta 69,6 %. Liiketoiminnan rahavirran lasku johtui pääosin katsauskauden voiton ja ostovelkojen pienenemisestä, joka vaikutti nettokäyttöpääomaan negatiivisesti.

Katsauskauden investointien rahavirta oli -5 321 (-10 127) tuhatta euroa ja sisälsi Supercharge Kft:n ja Integrations Group Oy:n vähemmistöomistajille lisäosuuksien hankinnasta maksetut kauppahinnat 5 246 tuhatta euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -608 (-6 240) tuhatta euroa ja sisälsi Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille maksetun osingon 1 460 tuhatta euroa, Supercharge Kft:n, Vala Group Oy:n ja Integrations Group Oy:n määräysvallattomille omistajille maksetut

osingot 670 tuhatta euroa sekä Supercharge Kft:n vähemmistöomistushankintaan liittyvien pankkilainojen nostot 4 237 tuhatta euroa ja pankkilainojen lyhennykset 1 258 tuhatta euroa.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 15 884 (17 497) tuhatta euroa, ja konsernilla oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa korollisia pankkilainoja yhteensä 9 268 (7 487) tuhatta euroa, josta lyhytaikaisia 2 664 tuhatta euroa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Siili on altis erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät yhtiön operatiiviseen toimintaan ja liiketoimintaympäristöön. Riskien toteutumisella voi olla epäedullinen vaikutus Siilin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai yhtiön arvoon. Alla on kuvattuna Siilin toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit, joiden ohella on olemassa myös muita tunnettuja riskejä, jotka voivat tulevaisuudessa muuttua merkittäviksi. Lisäksi on olemassa riskejä, joista Siili ei välttämättä ole tietoinen, ja jotka voivat muodostua merkittäviksi.

Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai asiakkaan strategian muutos IT-palveluiden hankinnan suhteen Siilille epäedullisella tavalla.

Epäonnistuminen rekrytointitavoitteiden saavuttamisessa niin laadun kuin määrän osalta sekä epäonnistuminen tarjonnan sovittamisessa oikeaaikaisesti asiakkaiden kysyntään.

Edellä mainittujen riskien toteutumistodennäköisyys ja riskin toteutumisen haitalliset vaikutukset korostuvat taloudellisesti epävarmassa toimintaympäristössä.

Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa.

Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen tai työnantajamaineen heikentyminen.

Kyber- ja tietoturvariskien toteutuminen esimerkiksi tietomurron ja/tai työntekijän inhimillisen virheen seurauksena. Lisäksi geopoliittinen epävarmuus ja valtiollisten toimijoiden aktiivisuus ovat lisääntyneet, mikä on johtanut kyberuhkien kasvuun.

Yleinen negatiivinen tai heikentynyt talouskehitys ja sen tuoma epävarmuus asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta.

Yleinen epävarmuus ja inflaatio vaikuttavat edelleen asiakkaidemme investointipäätöksiin ja siten myös Siilin liiketoimintaan heikentävästi. Johdon arvion mukaan nämä tekijät vaikuttavat Siilin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin myös kuluvalla tilikaudella. Jatkamme tilanteeseen sopeutumista huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön osakkeiden takaisinosto-ohjelma päätökseen

Siili tiedotti 17.7.2025 saattaneensa päätökseen kesäkuussa aloitetun omien osakkeiden takaisinostoohjelman. Ohjelman puitteissa hankittiin yhteensä 31 000 osaketta, joka vastaa noin 0,38 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Hankittujen osakkeiden keskimääräinen osakekohtainen hinta oli 6,38 ja kokonaishinta noin 197 809 euroa. Hankintojen jälkeen Siili omistaa yhteensä 31 698 omaa osaketta.

Siili uudistaa organisaatiotaan ja toimintamalliaan

Yhtiö tiedotti 12.8.2025 uudistavansa toimintamalliaan ja organisaatiorakennettaan vastaamaan paremmin Siili-konsernin strategiaa ja tekoälytransformaation tuomia muutoksia. Lisätietoja on saatavilla 12.8.2025 julkistetussa lehdistötiedotteessa, osoitteessa / https://sijoittajille.siili.com Yhtiön johdolla ei ole tiedossa muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2025

Siili järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 12.8.2025 kello 13.00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Liiketoimintakatsaus kaudelta 1.1.–30.9.2025 julkaistaan 21.10.2025.

Helsingissä 12. päivänä elokuuta 2025

Siili Solutions Oyj Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

puhelin: 040 834 1399

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

puhelin: 040 534 2709

SIILI SOLUTIONS LYHYESTI:

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. / www.siili.com/fi

Liite