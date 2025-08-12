Transaction in own shares

ISIN: GB00BLDRH360
12 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 11 August 2025 it had purchased a total of 41,782 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased41,782--
Highest price paid (per ordinary share)561.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)555.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)558.06p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,366,144 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,366,144.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
11-08-202515:04:11GBp339561.00XLONxHaNrbBjKCB
11-08-202515:01:00GBp407560.50XLONxHaNrbBjILq
11-08-202514:54:02GBp285560.50XLONxHaNrbBjVy5
11-08-202514:53:04GBp285560.50XLONxHaNrbBjSda
11-08-202514:53:04GBp910560.50XLONxHaNrbBjSdi
11-08-202514:48:04GBp333560.50XLONxHaNrbBjRhg
11-08-202514:48:04GBp861561.00XLONxHaNrbBjRhi
11-08-202514:36:50GBp349560.50XLONxHaNrbBj581
11-08-202514:35:21GBp371559.50XLONxHaNrbBj2De
11-08-202514:34:19GBp1559.50XLONxHaNrbBj3oE
11-08-202514:34:19GBp470559.50XLONxHaNrbBj3oG
11-08-202514:33:59GBp154559.50XLONxHaNrbBj3CE
11-08-202514:33:57GBp593559.50XLONxHaNrbBj3EU
11-08-202514:33:57GBp214559.50XLONxHaNrbBj39W
11-08-202514:33:08GBp803560.00XLONxHaNrbBj0YN
11-08-202514:30:00GBp96560.00XLONxHaNrbBjE0Q
11-08-202514:30:00GBp117560.00XLONxHaNrbBjE0U
11-08-202514:19:57GBp298559.50XLONxHaNrbBj85M
11-08-202514:19:57GBp12559.50XLONxHaNrbBj85S
11-08-202514:19:57GBp671559.50XLONxHaNrbBj85U
11-08-202514:18:20GBp523560.00XLONxHaNrbBj9zJ
11-08-202514:18:20GBp463560.00XLONxHaNrbBj9zP
11-08-202514:13:29GBp349560.50XLONxHaNrbBkt18
11-08-202514:01:41GBp574559.50XLONxHaNrbBknVM
11-08-202514:01:08GBp1,979560.00XLONxHaNrbBk@o4
11-08-202513:42:29GBp250559.50XLONxHaNrbBkbzQ
11-08-202513:39:57GBp1,230559.50XLONxHaNrbBkYNJ
11-08-202513:25:12GBp415559.00XLONxHaNrbBkgCG
11-08-202513:25:12GBp301559.00XLONxHaNrbBkgCI
11-08-202513:16:28GBp568559.00XLONxHaNrbBkMPw
11-08-202513:09:13GBp523559.50XLONxHaNrbBkLPR
11-08-202513:06:09GBp290559.50XLONxHaNrbBkJXe
11-08-202513:05:42GBp644560.00XLONxHaNrbBkJrf
11-08-202513:05:42GBp467560.00XLONxHaNrbBkJrm
11-08-202513:02:53GBp426560.00XLONxHaNrbBkGxd
11-08-202513:01:43GBp334560.00XLONxHaNrbBkGUA
11-08-202513:00:13GBp37559.50XLONxHaNrbBkH8q
11-08-202513:00:13GBp25559.50XLONxHaNrbBkH8s
11-08-202512:38:20GBp664559.00XLONxHaNrbBkPGD
11-08-202512:23:50GBp442557.00XLONxHaNrbBk3d5
11-08-202512:21:56GBp334557.00XLONxHaNrbBk3KL
11-08-202512:21:56GBp735557.50XLONxHaNrbBk3KN
11-08-202512:16:04GBp344557.50XLONxHaNrbBkEk4
11-08-202512:16:00GBp218558.00XLONxHaNrbBkEfC
11-08-202512:08:09GBp1,018557.50XLONxHaNrbBkDTm
11-08-202512:08:09GBp199557.50XLONxHaNrbBkDTo
11-08-202512:08:09GBp37557.50XLONxHaNrbBkDTq
11-08-202512:08:09GBp101557.50XLONxHaNrbBkDTs
11-08-202512:08:09GBp84557.50XLONxHaNrbBkDTu
11-08-202512:08:09GBp236557.50XLONxHaNrbBkDTw
11-08-202512:02:09GBp28557.00XLONxHaNrbBk8hG
11-08-202511:43:37GBp462556.50XLONxHaNrbBlpXe
11-08-202511:33:12GBp362557.00XLONxHaNrbBl@wW
11-08-202511:33:08GBp430557.00XLONxHaNrbBl@4q
11-08-202511:30:46GBp683557.50XLONxHaNrbBl$ra
11-08-202511:30:05GBp325558.00XLONxHaNrbBl$w0
11-08-202511:26:17GBp203557.00XLONxHaNrbBlyLb
11-08-202511:26:17GBp467557.00XLONxHaNrbBlyLi
11-08-202511:16:38GBp550556.00XLONxHaNrbBluco
11-08-202511:16:38GBp24556.00XLONxHaNrbBlucq
11-08-202511:16:38GBp530556.00XLONxHaNrbBlucu
11-08-202511:16:38GBp515556.00XLONxHaNrbBlucB
11-08-202511:16:38GBp325555.00XLONxHaNrbBlucJ
11-08-202511:16:38GBp467555.50XLONxHaNrbBlucL
11-08-202510:58:02GBp467556.00XLONxHaNrbBlYBJ
11-08-202510:58:02GBp467556.00XLONxHaNrbBlYBM
11-08-202510:36:23GBp222556.00XLONxHaNrbBlgKG
11-08-202510:36:23GBp984556.00XLONxHaNrbBlgNX
11-08-202510:06:27GBp428555.50XLONxHaNrbBlJzi
11-08-202510:01:12GBp254555.50XLONxHaNrbBlGMN
11-08-202510:00:58GBp585556.00XLONxHaNrbBlGT$
11-08-202510:00:58GBp624556.50XLONxHaNrbBlGT4
11-08-202510:00:58GBp92556.50XLONxHaNrbBlGT6
11-08-202509:59:59GBp198557.00XLONxHaNrbBlHke
11-08-202509:57:02GBp198557.00XLONxHaNrbBlHHZ
11-08-202509:50:42GBp406556.50XLONxHaNrbBlVnW
11-08-202509:50:00GBp32556.50XLONxHaNrbBlV4N
11-08-202509:47:40GBp113557.00XLONxHaNrbBlSZ6
11-08-202509:47:40GBp170557.00XLONxHaNrbBlSZ8
11-08-202509:47:31GBp704557.00XLONxHaNrbBlSll
11-08-202509:47:31GBp706557.00XLONxHaNrbBlSl1
11-08-202509:47:31GBp22557.00XLONxHaNrbBlSl4
11-08-202509:47:31GBp683557.00XLONxHaNrbBlSl6
11-08-202509:29:50GBp2556.50XLONxHaNrbBlOTq
11-08-202509:04:39GBp411557.00XLONxHaNrbBl0nf
11-08-202509:04:39GBp496557.00XLONxHaNrbBl0nl
11-08-202508:59:24GBp403557.50XLONxHaNrbBl1M5
11-08-202508:59:24GBp49557.50XLONxHaNrbBl1M7
11-08-202508:50:53GBp575558.00XLONxHaNrbBlFDb
11-08-202508:50:08GBp574558.50XLONxHaNrbBlFLy
11-08-202508:46:23GBp90557.00XLONxHaNrbBlC$b
11-08-202508:46:23GBp360557.00XLONxHaNrbBlC$X
11-08-202508:46:23GBp41557.00XLONxHaNrbBlC$Z
11-08-202508:46:23GBp397557.00XLONxHaNrbBlCyV
11-08-202508:46:23GBp682557.00XLONxHaNrbBlC$h
11-08-202508:46:23GBp56557.00XLONxHaNrbBlC$j
11-08-202508:46:23GBp253557.00XLONxHaNrbBlC$l
11-08-202508:41:43GBp467556.50XLONxHaNrbBlDmB
11-08-202508:20:03GBp294556.00XLONxHaNrbBl9a4
11-08-202508:19:59GBp455556.00XLONxHaNrbBl9c0
11-08-202508:19:59GBp142556.00XLONxHaNrbBl9c2
11-08-202508:19:59GBp142556.00XLONxHaNrbBl9c4
11-08-202508:18:50GBp467556.00XLONxHaNrbBl9r@
11-08-202508:10:00GBp361556.00XLONxHaNrbBetaV
11-08-202508:09:51GBp198556.00XLONxHaNrbBetWs
11-08-202508:05:55GBp262556.00XLONxHaNrbBetS4
11-08-202508:03:48GBp154556.00XLONxHaNrbBeqLM
11-08-202508:03:48GBp280556.00XLONxHaNrbBeqLO
11-08-202508:03:48GBp66556.00XLONxHaNrbBeqLQ

