Havila Kystruten AS: Optimaliserer LNG-innkjøp – Sikrer kostnadsbesparelser og fleksibilitet i leveranser

Havila Kystruten AS har, i tråd med bestemmelsene i sin LNG-innkjøpsavtale, reforhandlet enkelte vilkår som gjør det mulig for selskapet å kjøpe om lag en tredel av sitt LNG-volum direkte fra en alternativ leverandør i Nord-Norge frem til og med 2030. Denne leverandøren henter LNG fra produksjonsanlegget på Melkøya, nær Hammerfest.

Den reviderte avtalen innfører en to-leverandørmodell og knytter deler av LNG-prisen til gassolje, noe som gir en mer diversifisert prisindeksering – med to tredeler knyttet til TTF og én tredel til gassolje. Denne strukturen er forventet å redusere eksponeringen mot drivstoffprisvolatilitet og øke forutsigbarheten i kostnader.

Kombinert med planlagte forbedringer i bunkringslogistikken i Nord-Norge og en mer konkurransedyktig prisformel sammenlignet med dagens ordning, forventer selskapet å oppnå årlige drivstoffbesparelser på mer enn 10 %, basert på dagens terminpriser. Effekten av den nye ordningen er forventet fra og med 4. kvartal 2025.

Den oppdaterte innkjøpsstrukturen styrker Havila Kystrutens robusthet i drivstofforsyningen og støtter selskapets fortsatte fokus på kostnadsoptimalisering.

Kontakter:

Administrerende direktør: Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør: Aleksander Røynesdal, +47 413 18 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12