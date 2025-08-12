银河娱乐集团2025年第二季度及中期业绩

透过会议奖励旅游、娱乐及体育盛事带领澳门非博彩多元化

2025年第二季度经调整EBITDA为36亿元，

按年上升12%，按季上升8%

宣布派发中期股息每股0.70元

澳门银河 嘉佩乐独家私人预览

深受高价值顾客好评

香港, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团（「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号﹕27）今天公布截至2025年6月30日止三个月及六个月期间之业绩。（除另有注明，所有金额均以港元列示）

银娱主席吕耀东先生表示：

「今天我很高兴向大家报告澳门市场及银娱在2025年第二季度及上半年的稳健表现。尽管面对全球关税纠纷、经济持续放缓及区域竞争等因素，整体澳门市场于2025年第二季度表现仍然强韧，博彩收益总额按年增长8%，按季增长6%，达到593亿元。银娱在竞争激烈的市场环境下，取得稳健的表现，市场占有率亦上升。我们成功推动各项业务板块的发展，特别是高端中场。

2025年上半年，集团录得净收益为232亿元，按年上升8%。经调整EBITDA为69亿元，较去年增加14%。第二季度，集团净收益为120亿元，按年增加10%，按季增加8%。经调整EBITDA为36亿元，按年升12%，按季升8%。银娱的最新酒店项目 — 极致奢华的澳门银河 嘉佩乐已于五月提供独家预览，为集团在黄金周期间录得强劲表现作出贡献。于六月，我们的银河综艺馆带来了韩国流行歌星G-Dragon和香港著名歌手张学友的演出，促使『澳門銀河™』创下单日客流量超过12.3万人次的新高。

集团的资产负债表维持稳健及高流动性，截至2025年6月30日，现金及流动投资为307亿元，负债极低。雄厚的财政实力使我们能够为发展蓝图提供资金，探索海外拓展业务的机遇，并透过派发股息以回馈股东。早前宣布的末期股息每股0.50元已于6月派发，董事会今天宣布中期股息每股0.70元，将于2025年10月派发。这再次显示我们对澳门，尤其对银娱的中长期前景充满信心。

我们凭借卓越的产品和服务以及持续的物业升级，包括零售、餐饮、多家酒店和天浪淘园，继续保持竞争力。更重要的是，我们持续发挥旗下会展设施和银河综艺馆的竞争优势。过去两年证明了娱乐表演和活动成功吸引新顾客和回头客到访澳门。于2025年上半年，我们共举办了约190场娱乐、体育和会展活动，『澳門銀河™』的客流量较去年同期增加65%。

第二季，我们呈献多场大型娱乐盛事，于4月，我们举行了全球其中一个最享负盛名的乒乓球赛事 – 2025年澳门国际乒联世界杯；于5月，著名歌手周华健及韩国流行音乐组合防弹少年团成员j-hope均举办了世界巡回演唱会。6月，韩国男团BIGBANG的G-Dragon及香港著名歌手张学友亦在我们的场馆举办演唱会，顾客对所有演出都反应炽热。延续第二季的势头，我们于7月邀请到美国其中一位最炙手可热的栋笃笑明星欧阳万成，到访澳门作首度演出，并于8月我们带来『乐坛天王』陈奕迅的世界巡回演唱会，众多娱乐盛事均为我们业务带来显著的贡献。于11月，我们将支持全国运动会，并在银河综艺馆举办其中的乒乓球比赛。我们对下半年的盛事旅游前景保持乐观。

我们早前宣布已全面安装电子娱乐桌，现在我们正开始体验这项技术的优势，并更精准地利用数据以提供更佳的客户体验。

于6月，银娱宣布基于商业考量，华都娱乐场将于本年底前停运。有关华都娱乐场隶属银娱之团队成员将会被调派到集团旗下其他物业或娱乐场继续工作，相关部门会与有关团队成员探讨最合适的方案，以及为其提供一系列职业培训，协助他们适应新的工作环境。银娱感谢澳门市民、顾客及各界人士多年来对华都娱乐场的爱戴及支持。

银娱日前于『2025亚太地区全球博彩大奖』中勇夺两项大奖，包括旗舰项目『澳門銀河™』获颁『年度综合度假村』 大奖，以及连续第二年荣获 『年度娱乐场营运商』殊荣。此外，在《香港澳门米芝莲指南2025》名单上，我们旗下的四间餐厅一共摘取五颗米芝莲星。于《福布斯旅游指南2025》名单中，『澳門銀河™』连续第三年成为全球奢华度假村中，拥有最多『福布斯五星酒店评级』的综合度假村，证明其在行业的领导地位。这些来自国际业界的认可，充分肯定了银娱在推动综合旅游、休闲及博彩业可持续发展的卓越成就。

最近全套房式的澳门银河 嘉佩乐于五月为我们最尊贵的客户提供独家预览及住宿邀请，并预计于未来数月全面开业。澳门银河 嘉佩乐的独家预览深受市场欢迎，为我们吸引了超高价值的客户。

项目发展方面，我们正在推进第四期的建设。目前大楼及外观的施工已经完成，我们正进入下一阶段、即内部装修工程。我们已签订了一份新合同，负责第四期面积约60万平方米之内部装修工程，其中包括多个首度进驻澳门的高端酒店品牌、拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期目标于2027年竣工。同时，我们将继续按个别情况评估大湾区和海外市场，包括研究泰国市场的发展机会。

在审视经济形势和博彩业的实际营运情况后，澳门政府于六月宣布，已将2025年的博彩收益总额预测从2,400亿澳门元下调至2,280亿澳门元。我们认为，受到全球经济放缓和关税措施带来的潜在影响，短期内市场存在挑战，然而，我们对澳门的中长期前景依然充满信心。银娱将一如既往，致力为澳门的休闲和旅游业作出贡献。

最后，我要感谢我们所有的团队成员，每天提供『傲视世界 情系亚洲』的服务，为集团的成功作出贡献。」

2025年第二季度及中期业绩摘要



银娱：为未来的增长做好准备

上半年集团净收益为232亿元，按年上升8%

上半年集团经调整EBITDA为69亿元，按年上升14%

上半年股东应占溢利为52亿元，按年上升19%

第二季度集团净收益为120亿元，按年上升10%，按季上升8%

第二季度集团经调整EBITDA为36亿元，按年上升12%，按季上升8%

撇除因净赢率偏高所增加之4.07亿元，第二季度正常化后经调整EBITDA为32亿元

过去十二个月经调整EBITDA为130亿元，按年上升13%，按季上升3% 「澳門銀河™」：集团收益主要动力

上半年净收益为191亿元，按年上升13%

上半年经调整EBITDA为63亿元，按年上升18%

第二季度净收益为100亿元，按年上升16%，按季上升9%

第二季度经调整EBITDA为33亿元，按年上升20%，按季上升10%

撇除因净赢率偏高所增加之4.10亿元，第二季度正常化后经调整EBITDA为29亿元

第二季度九间酒店平均入住率为98% 澳门星际酒店：继续推进主要的物业升级工程

上半年净收益为24亿元，按年下跌10%

上半年经调整EBITDA为6.53亿元，按年下跌21%

第二季度净收益为12亿元，按年下跌11%，按季下跌6%

第二季度经调整EBITDA为3.03亿元，按年下跌22%，按季下跌13%

撇除因净赢率偏低所减少之300万元，第二季度正常化后经调整EBITDA为3.06亿元

第二季度酒店入住率为100% 「澳門百老匯™」、城市娱乐会、建筑材料业务

「澳門百老匯™」：第二季度经调整EBITDA为400万元，对比2024年第二季度为800万元，2025年第一季度为200万元

城市娱乐会：第二季度经调整EBITDA为200万元，对比2024年第二季度为500万元，2025年第一季度为100万元

建筑材料业务：第二季度经调整EBITDA为2.38亿元，按年下跌7%，按季上升29% 资产负债表：维持健康及高流动性

截至2025年6月30日，现金及流动投资为307亿元，扣除负债4亿元后之净额为303亿元

已于2025年6月派发之前宣布的末期股息每股0.50元

宣布中期股息每股0.70元，将约于2025年10月31日派发 最新发展概况：澳门银河 嘉佩乐于5月提供独家私人预览；继续提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店的表现; 正推进第四期 澳门银河 嘉佩乐于5月提供独家私人预览

路氹第三期：继续提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店的表现

路氹第四期：我们正致力发展第四期。第四期项目聚焦在非博彩业务，主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括娱乐场

国际：继续探索海外市场的机遇，包括泰国



澳门市场概览

根据博彩监察协调局公布，2025年上半年澳门博彩收益总额按年上升4%至1,153亿元。2025年第二季度博彩收益总额为593亿元，按年上升8%，按季上升6%，为2019年水平的83%。

于2025年上半年，访澳旅客为1,920万人次，按年上升15%，其中过夜旅客及即日来回旅客分别按年上升3%及26%。来自内地的旅客为1,380万人次，按年上升19%。其中，透过「一周一行」、「一签多行」及「团进团出」方式入境的内地旅客分别有867,492人次、241,257人次及72,149人次。在珠海旅客按年增长57%的带动下，大湾区珠三角九市旅客按年上升26%至700万人次。国际旅客共有130万人次，按年上升15%。银娱持续与澳门旅游局合作，积极推广澳门为旅游目的地之选。我们在东京、首尔和曼谷亦设有市场推广办公室。

集团财务业绩

2025年上半年

2025年上半年集团净收益为232亿元，按年上升8%，经调整EBITDA为69亿元，按年上升14%。股东应占溢利为52亿元，按年上升19%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为63亿元，按年上升18%。澳门星际酒店经调整 EBITDA为6.53亿元，按年下跌21%。「澳門百老匯™」经调整 EBITDA为600万元，对比2024年上半年为1,200万元。

在 2025年上半年，由于银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA 增加约7.37亿元。净赢率正常化后，2025年上半年经调整EBITDA为61亿元，按年上升3%。





于2025年上半年，集团的博彩收益总额为229亿元，按年上升15%。中场博彩收益总额为170亿元，按年上升6%，贵宾厅博彩收益总额为44亿元，按年上升63%，角子机博彩收益总额为15亿元，按年上升20%。

集团主要财务数据 （百万港元） 2024年

上半年 2025年

上半年 收益： 净博彩 16,776 18,578 非博彩 3,089 3,165 建筑材料 1,605 1,503 净收益总额 21,470 23,246 经调整 EBITDA 6,011 6,865 博彩数据 1 （百万港元） 2024年

上半年 2025年

上半年 转码数2 84,612 102,139 净赢率 % 3.2% 4.3% 博彩收益 2,690 4,391 中场博彩投注额3 63,841 67,266 净赢率 % 25.1% 25.3% 博彩收益 16,019 17,041 角子机博彩投注额 41,413 54,171 净赢率 % 3.0% 2.8% 博彩收益 1,258 1,514 博彩收益总额4 19,967 22,946



2025年第二季度

于2025年第二季度，集团净收益为120亿元，按年上升10%，按季上升8%。经调整EBITDA为36亿元，按年上升12%，按季上升8%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为33亿元，按年上升20%，按季上升10%。澳门星际酒店经调整EBITDA为3.03亿元，按年下跌22%，按季下跌13%。「澳門百老匯™」经调整EBITDA为400万元，对比2024年第二季度为800万元及2025年第一季度为200万元。

过去十二个月集团经调整EBITDA为130亿元，按年上升13%，按季上升3%。

于2025年第二季度，由于银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA增加约4.07亿元。净赢率正常化后，2025年第二季度经调整EBITDA为32亿元，按年下跌1%，按季上升7%。

银娱2025年第二季度及上半年经调整EBITDA及其调整之简表﹕

(百万港元) 2024年

第二季度 2025年

第一季度 2025年

第二季度 按年

变化 按季

变化 2024年

上半年 2025年

上半年 经调整EBITDA 3,176 3,296 3,569 12% 8% 6,011 6,865 净赢率之影响 5 (20) 330 407 - - 43 737 正常化后之经调整EBITDA 3,196 2,966 3,162 (1)% 7% 5,968 6,128







于2025年第二季度，集团的博彩收益总额为120亿元，按年上升16%，按季上升10%。中场博彩收益总额为88亿元，按年上升6%，按季上升7%。贵宾厅博彩收益总额为24亿元，按年上升73%，按季上升22%。角子机博彩收益总额为7.85亿元，按年上升19%，按季上升8%。

集团主要财务数据

（百万港元） 2024年

第二季 2025年

第一季 2025年

第二季 2024年

上半年 2025年

上半年 收益： 净博彩 8,595 8,922 9,656 16,776 18,578 非博彩 1,483 1,557 1,608 3,089 3,165 建筑材料 840 723 780 1,605 1,503 净收益总额 10,918 11,202 12,044 21,470 23,246 经调整 EBITDA 3,176 3,296 3,569 6,011 6,865 博彩数据 6 （百万港元） 2024年

第二季 2025年

第一季 2025年

第二季 2024年

上半年 2025年

上半年 转码数7 46,155 46,375 55,764 84,612 102,139 净赢率 % 3.0% 4.3% 4.3% 3.2% 4.3% 博彩收益 1,391 1,978 2,413 2,690 4,391 中场博彩投注额8 32,370 32,190 35,076 63,841 67,266 净赢率 % 25.6% 25.6% 25.1% 25.1% 25.3% 博彩收益 8,291 8,230 8,811 16,019 17,041 角子机博彩投注额 22,370 25,562 28,609 41,413 54,171 净赢率 % 2.9% 2.9% 2.7% 3.0% 2.8% 博彩收益 658 729 785 1,258 1,514 博彩收益总额9 10,340 10,937 12,009 19,967 22,946



资产负债表及股息

集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2025年6月30日，现金及流动投资为307亿元，扣除负债4亿元后，净额为303亿元。我们强健的资产负债表配合强劲的营运现金流，让集团能够透过派发股息以回馈股东，并支持未来发展。集团于2025年6月已派发早前宣布的末期股息每股0.50元。于结算日后，银娱董事会宣布派发中期股息每股0.70元，将约于2025年10月31日派发。

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团最大的收益及盈利贡献来源。于2025年上半年，净收益为191亿元，按年上升13%。经调整EBITDA为63亿元，按年上升18%。于2025年上半年，由于「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA增加约7.55亿元。净赢率正常化后，2025年上半年经调整EBITDA为56亿元，按年上升3%。

2025年第二季度，「澳門銀河™」经调整 EBITDA 为33亿元，按年上升20%，按季上升10%。于2025年第二季度，由于「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约4.10亿元。净赢率正常化后，2025年第二季度经调整EBITDA为29亿元，按年上升3%，按季上升9%。

2025年上半年及第二季度九间酒店入住率均为98%。

「澳門銀河™」主要财务数据 （百万港元） 2024年

第二季 2025年

第一季 2025年

第二季 2024年

上半年 2025年

上半年 收益： 净博彩 7,347 7,762 8,567 14,234 16,329 酒店/餐饮/其他 971 1,052 1,105 2,027 2,157 商场 326 335 328 697 663 净收益总额 8,644 9,149 10,000 16,958 19,149 经调整 EBITDA 2,782 3,016 3,325 5,395 6,341 经调整 EBITDA 利润率 32% 33% 33% 32% 33% 博彩数据 10 （百万港元） 2024年

第二季 2025年

第一季 2025年

第二季 2024年

上半年 2025年

上半年 转码数11 44,577 44,371 54,859 82,010 99,230 净赢率 % 2.9% 4.4% 4.4% 3.1% 4.4% 博彩收益 1,287 1,941 2,391 2,530 4,332 中场博彩投注额12 24,647 25,270 27,416 49,119 52,686 净赢率 % 28.6% 27.8% 28.0% 27.4% 27.9% 博彩收益 7,047 7,027 7,669 13,453 14,696 角子机博彩投注额 14,772 16,333 18,435 27,551 34,768 净赢率 % 3.5% 3.5% 3.3% 3.7% 3.4% 博彩收益 524 570 611 1,011 1,181 博彩收益总额 8,858 9,538 10,671 16,994 20,209



澳门星际酒店

于2025年上半年，澳门星际酒店净收益为24亿元，按年下跌10%。经调整EBITDA为6.53亿元，按年下跌21%。于2025年上半年，由于澳门星际酒店博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA减少约1,800万元。净赢率正常化后，2025年上半年经调整EBITDA为6.71亿元，按年下跌14%。

2025年第二季度，澳门星际酒店经调整EBITDA为3.03亿元，按年下跌22%，按季下跌13%。于2025年第二季度，由于澳门星际酒店博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA下跌约300万元。净赢率正常化后，2025年第二季度经调整EBITDA为3.06亿元，按年下跌14%，按季下跌16%。

2025年上半年及第二季度酒店入住率均为100%。

澳门星际酒店主要财务数据 （百万港元） 2024年

第二季 2025年

第一季 2025年

第二季 2024年

上半年 2025年

上半年 收益： 净博彩 1,190 1,118 1,047 2,425 2,165 酒店/餐饮/其他 128 119 119 256 238 商场 5 5 5 11 10 净收益总额 1,323 1,242 1,171 2,692 2,413 经调整 EBITDA 390 350 303 825 653 经调整 EBITDA 利润率 29% 28% 26% 31% 27% 博彩数据 13 （百万港元） 2024年

第二季 2025年

第一季 2025年

第二季 2024年

上半年 2025年

上半年 转码数14 1,578 2,004 905 2,602 2,909 净赢率 % 6.5% 1.8% 2.4% 6.1% 2.0% 博彩收益 104 37 22 160 59 中场博彩投注额15 7,467 6,734 7,501 14,223 14,235 净赢率 % 16.2% 17.4% 14.8% 17.5% 16.1% 博彩收益 1,207 1,174 1,112 2,490 2,286 角子机博彩投注额 6,325 8,351 9,284 11,370 17,635 净赢率 % 1.8% 1.8% 1.7% 1.8% 1.7% 博彩收益 113 146 162 206 308 博彩收益总额 1,424 1,357 1,296 2,856 2,653



「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以街头娱乐和美食的度假城，并得到澳门本地中小企支持。于2025年上半年，「澳門百老匯™」净收益为9,700万元，按年下跌3%。2025年上半年经调整EBITDA为600万元，对比2024年上半年为1,200万元。于2025年第二季度，「澳門百老匯™」经调整EBITDA为 400万元，对比2024年第二季度为800万元，2025年第一季度为200万元。

城市娱乐会

于2025年上半年，城市娱乐会为集团带来经调整EBITDA的贡献为300万元，对比2024年上半年为900万元。2025年第二季度经调整EBITDA为200万元，对比2024年第二季度为500万元，2025年第一季度为100万元。

银娱宣布，基于商业考量，华都娱乐场将于本年底前停运。有关华都娱乐场隶属银娱之团队成员将会被调派到集团旗下其他物业或娱乐场继续工作，相关部门会与有关团队成员探讨最合适的方案，以及为其提供一系列职业培训，协助他们适应新的工作环境。银娱感谢澳门市民、顾客及各界人士多年来对华都娱乐场的爱戴及支持，并会一如既往，继续致力为澳门的休闲及旅游业作出贡献。

建筑材料业务

建筑材料业务继续录得稳健业绩。于2025年上半年，经调整EBITDA为4.23亿元，按年上升16%。于2025年第二季度，建筑材料业务的经调整EBITDA为2.38亿元，按年下跌7%，按季上升29%。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续优化旗下的度假城设施藉以保持竞争力及对顾客的吸引力，包括在「澳門銀河™」增添新的餐饮及零售产品。我们亦继续提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店的表现。

在澳门星际酒店，我们已开始进行一系列升级措施，包括主博彩楼层、酒店大堂的抵达体验及增加餐饮选择。我们已完成三楼的升级改造，澳门星际酒店现时拥有全澳其中一个最大规模的直播电子赌桌游戏。

路氹 – 新里程

澳门银河 嘉佩乐是银娱旗下第十家酒店品牌。我们于2025年5月起提供独家预览并预计在未来几个月全面对外开幕。全套房式的澳门银河 嘉佩乐，坐落于亚洲最璀璨迷人的休闲娱乐胜地 – 屡获殊荣的「澳門銀河™」综合度假城。酒店宛如一座金碧辉煌的奢华殿堂，气派非凡。其个性化订制服务更将顶级奢旅体验提升至全新高度，是品味超卓的宾客深度探索澳门的最佳选择。澳门汇聚亚洲的休闲娱乐体验，不仅拥有丰富悠久的文化底蕴，更是大湾区的重要旅游枢纽。作为联合国教科文组织评定的创意城市美食之都，澳门的魅力无处不在。入住澳门银河 嘉佩乐，宾客将更深入地感受澳门的独特魅力，与之产生更深的联结与共鸣。这幢楼高17层的项目将提供95间顶级豪华的特色套房及嘉佩乐顶层套房。每间嘉佩乐顶层套房均设有光线充足的露台及私人无边际泳池、户外休息区及日光浴、娱乐休息室及隐密的冬日花园，以及一系列的独特设施。澳门银河 嘉佩乐是优雅、为奢华而设以及细致款待的终极体现。它定必为澳门带来全新标准的优雅和极致奢华。

项目发展方面，我们正在推进第四期的建设。目前大楼及外观的施工已经完成，我们正进入下一阶段、即内部装修工程。我们已签订了一份新合同，负责第四期面积约60万平方米之内部装修工程，其中包括多个首度进驻澳门的高端酒店品牌、拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期目标于2027年竣工。我们继续对澳门的未来充满信心，将透过第三及四期项目支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

2025年上半年部分主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 年度娱乐场营运商 2025亚太地区全球博彩大奖 「第11届杰出企业社会责任奖」颁奖典礼 - 杰出企业社会责任奖 香港《镜报》 2025年澳门国际环保合作发展论坛及展览 - 环保展台嘉许奖 澳门展贸协会和澳门低碳发展协会 最佳紧密合作伙伴 携程





「澳門銀河™」 年度综合度假村 2025亚太地区全球博彩大奖 米芝莲一星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

鮨吉祥 宫川 米芝莲入选餐厅 尚坊

庭园意大利餐厅

丽思咖啡厅 《香港澳门米芝莲指南2025》 五星酒店

澳门悦榕庄

「銀河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门银河 莱佛士

澳门丽思卡尔顿酒店 五星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

山里 五星水疗 澳门悦榕SPA

澳门丽思卡尔顿水疗中心 2025福布斯旅游指南 2025黑珍珠餐厅指南一钻

8½ Otto e Mezzo BOMBANA 美团酒店 年度影响力酒店 - 「澳門銀河™」

年度人气渡假酒店 - 「銀河酒店™」

年度卓越服务酒店 - 澳门安达仕酒店 美团 《南华早报》100 Top Tables 2025 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

鮨吉祥 宫川

承‧铁板料理

山里 《南华早报》 「澳门环保酒店奖 」－ 金奖 － 澳门大仓酒店 澳门特别行政区政府环境保护局





澳门星际酒店 米芝莲二星餐厅 - 风味居 《香港澳门米芝莲指南2025》 2025黑珍珠餐厅指南一钻 - 风味居 美团 《南华早报》100 Top Tables 2025 - 风味居 《南华早报》





「澳門百老匯™」

美团酒店 - 年度人气酒店 -「澳門百老匯™」 美团 「澳门环保酒店奖 」－ 银奖 － 百老汇酒店 澳门特别行政区政府环境保护局 海外人气奖 - 「澳門百老匯™」 携程 2025年旅人评论奖 - 「澳門百老匯™」 Booking.com





建筑材料业务 全民减碳大行动 - 作为协作伙伴参与全民减碳大行动 - 证书 环境运动委员会



展望

展望将来，我们将继续聚焦于提升客户服务水平，目标是确保顾客每次到访均有难忘而超卓的互动体验。我们将继续逐步升级旗下的度假城设施，以确保其维持世界级的水平及具有竞争力。我们将继续提高现有资产的营运效率，包括酒店、餐饮、零售、度假城和戏院设施。我们持续审慎控制成本，以期望在收入持续增长的同时，实现营运杠杆。

我们早前宣布已全面安装电子娱乐桌，现在我们正开始体验这项技术的优势，并更精准地利用数据以提供更佳的客户体验。

大型娱乐活动显著提高我们度假城的客流量。娱乐盛事表演已大幅提升博彩、零售、餐饮和酒店的收入。我们正努力将银河综艺馆打造成为世界级的娱乐场所，并在未来吸引更多大型娱乐活动在此举行。于11月，我们将支持全国运动会，并在银河综艺馆举办其中的乒乓球比赛。我们对下半年的盛事旅游前景保持乐观。

澳门银河 嘉佩乐最近的独家预览深受高价值顾客的好评，我们将陆续在未来几个月推出余下所有设施。项目发展方面，我们正在推进第四期的建设。目前大楼及外观的施工已经完成，我们正进入下一阶段、即内部装修工程。我们已签订了一份新合同，负责第四期面积约60万平方米之内部装修工程，其中包括多个首度进驻澳门的高端酒店品牌、拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期目标于2027年竣工。

泰国议会原定于2025年7月9日就《娱乐综合体法案》进行辩论，但目前议会已决定撤回该法案的讨论。我们正等待《娱乐综合体法案》后续进展的最新消息。我们相信，在曼谷发展综合度假城将可提升我们的度假城组合。我们对泰国市场仍然保持浓厚兴趣。

全球经济形势以及正在进行的关税谈判，虽然引起了媒体的广泛报道，但至今对博彩收益的影响并未如部分分析员预计般大。澳门仍属内地客首选的三大旅游目的地之一。

开拓国际市场仍是我们的首要任务，我们正充分利用位于东京、首尔和曼谷的营销办事处。2025年上半年，访澳国际旅客人数按年增长15%，达到130万人次。

我们对澳门的前景依然充满信心，有赖于交通基建的持续改善，使往返澳门以及澳门市内的交通更加便捷，包括近期延伸的澳门轻轨新线连接横琴口岸、澳门国际机场扩建以及填海工程的启动等等。此外，第四条澳氹大桥已于2024年底通车，进一步优化澳门的交通设施。

我们对澳门的中长期前景充满信心。在此期间，我们将继续运用度假城的资产和员工团队来拓展业务，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心。

有关银河娱乐集团（香港联合交易所股份编号：27）

银河娱乐集团有限公司（「银娱」或「公司」）及其附属公司（「银娱」或「集团」）是全球首屈一指的度假城、酒店及博彩企业，集团主要在澳门发展及经营一系列综合度假城、零售、餐饮、酒店及博彩项目。银娱于香港联合交易所上市，并为恒生指数成份股。

澳门博彩市场在2002年开放时，银娱透过其附属公司银河娱乐场股份有限公司为三家最初获得批给合同的营运商之一。于2022年，银娱获授予新的博彩批给合同，期限由2023年1月1日至2032年12月31日止。银娱一直以成功打造崭新、触目及屡获殊荣的项目、产品及服务见称，加上「傲视世界 情系亚洲」的服务理念，令集团的表现持续傲视澳门市场。

集团于澳门经营三个旗舰项目：包括位于路氹、全球其中一个规模最大的综合度假城「澳門銀河™」；毗邻「澳門銀河™」独一无二的娱乐及美食街新地标「澳門百老匯™」；以及位于澳门半岛、屡获殊荣的尊尚项目澳门星际酒店。

集团拥有的发展蓝图为澳门博彩营运商之中最大。随着位于路氹的新里程落成后，银娱在路氹的度假城版图将超过二百万平方米，成为全球其中一个规模最大并集度假城、娱乐及会展设施于一身的多元化综合旅游度假胜地。银娱亦会考虑大湾区及国际的拓展机遇。这些项目将有助银娱发展，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

于 2015 年 7 月，银娱宣布对摩纳哥公国之世界著名豪华酒店及度假村营运商「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」（Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco）作出策略性股权投资。银娱会继续与「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」积极物色海外发展机会。

银娱致力为顾客提供世界级的独特度假体验，并矢志为其经营业务之社区建立可持续发展的未来。

更多关于集团的详情，请浏览 www.galaxyentertainment.com

____________________________________

1 博彩數據未扣除佣金及獎勵。

2 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。

3 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。

4 博彩收益總額包括來自城市娛樂會之博彩收益。

5 反映與我們的轉碼活動相關之淨贏率影響。

6 博彩數據未扣除佣金及獎勵。

7 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。

8 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。

9 博彩收益總額包括來自城市娛樂會之博彩收益。

10 博彩數據未扣除佣金及獎勵。

11 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。

12 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。

13 博彩數據未扣除佣金及獎勵。

14 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。

15 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。

