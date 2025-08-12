Marimekko avaa lippulaivamyymälän Pariisiin

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 12.8.2025 klo 13:00

Marimekko avaa syksyllä 2025 historiansa ensimmäisen lippulaivamyymälän Pariisiin, Ranskaan. Uusi, kokemuksellinen myymälä avautuu merkittävänä muodin ja designin keskittymänä tunnetulle, vilkkaalle Le Marais’n alueelle kansainvälisten premium-brändien liikkeiden sekä Picasso-museon läheisyyteen.

Marimekko lähestyy markkina-alueitaan avainkaupunkien kautta. Pariisi on yksi globaalin muotimaailman tärkeimmistä kaupungeista, jonka vaikutus bränditunnettuuden ja positioinnin rakentamisessa ulottuu Euroopan lisäksi Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Näin Pariisin-lippulaivamyymälä tukee Marimekon brändi-ilmiön ja pitkän aikavälin kasvun skaalaamista laajemmin eri kanavissa ja kansainvälisillä markkinoilla.

"Ilmeeltään Herttoniemen kangaspainomme arkkitehtuurista inspiraatiota ammentava ja uusinta, jatkuvasti muuntautuvaa myymäläkonseptiamme edustava lippulaivamyymälämme Pariisissa on näyteikkuna Marimekon kuviotaiteeseen ja optimistiseen lifestyle-filosofiaan yhdessä maailman tärkeimmistä muotipääkaupungeista. Myymälä toimii Marimekon brändikulttuurin ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun sydämenä, inspiroivien tapahtumien alustana ja yhteisömme kohtaamispaikkana Pariisissa, ja sillä on tärkeä rooli globaalin bränditunnettuutemme ja monikanavaisen kasvun vauhdittamisessa sekä jakeluverkostomme modernisoimisessa Euroopassa. Myös digitalisoituneessa maailmassa luovilla ja tunteita herättävillä fyysisillä vähittäiskauppakonsepteilla on merkittävä rooli skaalatessamme Marimekon kasvua ympäri maailman”, sanoo Noora Laurila, Marimekon Region West -alueen myyntijohtaja.

Marimekon läsnäolo Pariisissa vahvistuu jo ennen lippulaivamyymälän avautumista, kun syksyn aikana Marimekko-pop-up-myymälät lanseerataan Pariisin ikonisissa ja laajasti myös turistien suosimissa tavarataloissa Le Bon Marchéssa ja Galeries Lafayettessa.

