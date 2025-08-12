Rogers Sugar annonce des résultats solides pour le troisième trimestre et une demande vigoureuse dans les secteurs du sucre et des produits de l’érable

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la « Société », « Rogers », « RSI », « notre », « nos », « nous ») (TSX : RSI) présente aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’exercice 2025. Le BAIIA ajusté consolidé du trimestre a augmenté pour s’établir à 36,6 millions de dollars, grâce au rendement élevé des secteurs des produits de l’érable et du sucre de la Société.

« Notre solide performance reflète la demande sous-jacente stable pour nos édulcorants et elle est le fruit du travail que nous avons accompli au fil des ans pour optimiser nos activités », a déclaré Mike Walton, président et chef de la direction de Rogers et de Lantic Inc. « Les conditions commerciales changeantes en raison des tarifs douaniers américains ont rendu le marché plutôt volatil ces derniers mois, mais les répercussions sur nos deux secteurs d’activité ont été limitées jusqu’à présent. »

Principaux résultats consolidés

du troisième trimestre de l’exercice 2025

(non audité) T3 2025 T3 2024 CUM 2025 CUM 2024 Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 313 761 309 091 963 236 898 734 Marge brute 48 500 36 635 148 205 126 140 Marge brute ajustée1) 51 993 47 742 150 749 141 353 Résultat des activités d’exploitation 25 722 16 315 86 020 67 129 BAIIA1) 33 071 23 372 108 337 88 081 BAIIA ajusté1) 36 564 34 479 110 881 103 294 Bénéfice net 14 429 7 379 50 781 35 167 de base par action 0,11 0,06 0,40 0,31 dilué par action 0,10 0,06 0,36 0,28 Bénéfice net ajusté1) 17 041 16 337 52 723 47 841 Bénéfice net ajusté de base par action1) 0,13 0,13 0,41 0,42 Flux de trésorerie disponibles sur douze mois1) 87 804 74 542 87 804 74 542 Dividendes par action 0,09 0,09 0,27 0,27 Volumes Sucre (en tonnes métriques) 191 147 185 799 585 502 548 793 Sirop d’érable (en milliers de livres) 13 796 11 392 40 472 35 021 1) Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS.

La volatilité du marché actuelle attribuable aux conditions commerciales en lien avec les nouveaux tarifs douaniers américains sur les importations a eu une incidence limitée sur nos activités et celles de nos clients jusqu’à présent. Nous suivons de près l’évolution de la situation et nous collaborons étroitement avec les différentes parties prenantes.



Au troisième trimestre, nous avons modifié légalement la dénomination du secteur des produits de l’érable, qui est passée de The Maple Treat Corporation à Lantic Érable Inc.

Le bénéfice net ajusté 1) consolidé du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’exercice 2025 s’est établi à 17,0 millions de dollars et à 52,7 millions de dollars, par rapport à 16,3 millions de dollars et à 47,8 millions de dollars pour les périodes correspondantes de l’exercice précédent.

consolidé du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’exercice 2025 s’est établi à 17,0 millions de dollars et à 52,7 millions de dollars, par rapport à 16,3 millions de dollars et à 47,8 millions de dollars pour les périodes correspondantes de l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté 1) consolidé du troisième trimestre de l’exercice 2025 s’est chiffré à 36,6 millions de dollars, en hausse de 2,1 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de l’apport plus important de notre secteur du sucre, contrebalancé en partie par l’apport légèrement moindre de notre secteur des produits de l’érable.

consolidé du troisième trimestre de l’exercice 2025 s’est chiffré à 36,6 millions de dollars, en hausse de 2,1 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de l’apport plus important de notre secteur du sucre, contrebalancé en partie par l’apport légèrement moindre de notre secteur des produits de l’érable. Le BAIIA ajusté 1) consolidé des neuf premiers mois de l’exercice 2025 s’est établi à 110,9 millions de dollars, en hausse de 7,6 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de l’augmentation des volumes de ventes dans nos deux secteurs d’activité.

consolidé des neuf premiers mois de l’exercice 2025 s’est établi à 110,9 millions de dollars, en hausse de 7,6 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de l’augmentation des volumes de ventes dans nos deux secteurs d’activité. Le BAIIA ajusté 1) du secteur du sucre s’est établi à 32,5 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui représente une hausse de 2,4 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent, en raison surtout de l’accroissement des volumes de ventes et de la marge brute ajustée.

du secteur du sucre s’est établi à 32,5 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui représente une hausse de 2,4 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent, en raison surtout de l’accroissement des volumes de ventes et de la marge brute ajustée. Les volumes de ventes du secteur du sucre, qui se sont établis à 191 100 tonnes métriques pour le trimestre à l’étude, ont été conformes à nos attentes, malgré la volatilité du marché actuelle attribuable à la révision des conditions commerciales avec les États-Unis.

Le BAIIA ajusté 1) du secteur des produits de l’érable s’est établi à 4,0 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui constitue une baisse de 0,3 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, attribuable en grande partie à la composition défavorable des produits vendus au cours du trimestre et à l’incidence des achats opportunistes de sirop d’érable au cours de l’exercice précédent, qui ont eu un effet favorable sur le coût des produits vendus.

du secteur des produits de l’érable s’est établi à 4,0 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui constitue une baisse de 0,3 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, attribuable en grande partie à la composition défavorable des produits vendus au cours du trimestre et à l’incidence des achats opportunistes de sirop d’érable au cours de l’exercice précédent, qui ont eu un effet favorable sur le coût des produits vendus. Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2025, les volumes de ventes du secteur des produits de l’érable ont augmenté de 16 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent en raison des conditions de marché favorables.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025, un montant de 30,3 millions de dollars a été affecté à des entrées d’immobilisations corporelles, dont une tranche de 25,7 millions de dollars a été affectée à l’accroissement de la capacité de raffinage et de logistique de notre secteur du sucre de l’Est du Canada (le « projet LEAP »).

La phase de construction liée à l’accroissement de la capacité de raffinage du sucre du projet LEAP à Montréal progresse comme prévu. Au troisième trimestre, nous avons achevé la construction du nouveau local électrique, progressé dans les travaux de gros œuvre liés à la remise à neuf du bâtiment principal du projet d’agrandissement et commencé l’installation de l’équipement de raffinage du sucre et des infrastructures logistiques.

Les flux de trésorerie disponibles 1) pour la période de douze mois close le 28 juin 2025 se sont élevés à 87,8 millions de dollars, en hausse de 13,3 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison essentiellement de l’augmentation du BAIIA ajusté 1) consolidé.

pour la période de douze mois close le 28 juin 2025 se sont élevés à 87,8 millions de dollars, en hausse de 13,3 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison essentiellement de l’augmentation du BAIIA ajusté consolidé. Le 9 mai 2025, nous avons conclu une nouvelle entente de cinq ans avec les producteurs de betteraves à sucre de l’Alberta pour l’approvisionnement de l’usine de betteraves de Taber. La première récolte visée par la nouvelle entente sera celle de l’automne 2025.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025, nous avons versé un dividende sur actions ordinaires de 0,09 $ par action à nos actionnaires, ce qui correspond à un montant de 11,5 millions de dollars.

Après la clôture du trimestre, les débentures convertibles subordonnées non garanties de septième série (les « débentures de septième série ») d’un capital de 97,6 millions de dollars sont arrivées à échéance et ont été remboursées le 30 juin 2025 aux détenteurs.

Le 11 août 2025, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action ordinaire, lequel sera payable au plus tard le 15 octobre 2025.

Le 11 août 2025, Eric Morisset a été nommé au conseil d'administration de RSI, avec prise d'effet le 2 septembre 2025. M. Morisset se présentera à l’élection lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires en février 2026.



1) Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS.

Secteur du sucre

Principaux résultats du secteur du sucre pour le troisième trimestre de l’exercice 2025

(non audité) T3 2025 T3 2024 CUM 2025 CUM 2024 Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 246 281 252 453 763 749 725 218 Marge brute 40 340 31 304 126 022 107 710 Marge brute ajustée1) 46 457 41 862 128 946 123 041 par tonne métrique ($/TM)1) 243 225 220 224 Charges administratives et de vente 13 173 11 003 32 039 31 197 Frais de distribution 6 395 6 137 20 097 18 415 Résultat des activités d’exploitation 20 772 14 164 73 886 58 098 BAIIA1) 26 420 19 553 91 098 74 047 BAIIA ajusté1) 32 537 30 111 94 022 89 378 Volumes (en tonnes métriques) Volume total 191 147 185 799 585 502 548 793 1) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025, les produits ont diminué de 6,2 millions de dollars par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, en raison essentiellement de la baisse du prix moyen du sucre brut no 11. Le prix moyen du sucre brut no 11 a diminué de 2,2 cents US la livre pour se chiffrer à 17,4 cents US la livre pour le trimestre à l’étude, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La variation négative a été en partie contrebalancée par une hausse des volumes de ventes par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Au troisième trimestre de l’exercice 2025, les volumes de ventes de sucre se sont chiffrés à environ 191 100 tonnes métriques, ce qui représente une hausse d’environ 3 %, ou 5 300 tonnes métriques, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Les variations des volumes de ventes par catégorie de clients sont les suivantes :

Les volumes de ventes de produits industriels ont augmenté de 2 400 tonnes métriques par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, sous l’effet de la forte demande de nos clients existants.

Les volumes de ventes de produits liquides ont diminué de 5 500 tonnes métriques par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout de la perte de deux clients importants dans l’Ouest canadien.

Les volumes de ventes de produits de consommation ont enregistré une légère hausse par rapport à un an plus tôt, en raison du calendrier des ventes.

Les volumes d’exportations ont augmenté de 7 900 tonnes métriques au troisième trimestre de 2025, ce qui s’explique par l’augmentation des ventes aux clients existants attribuable à la hausse de la demande du marché américain.

La marge brute s’est chiffrée à 40,3 millions de dollars pour le trimestre à l’étude, et elle comprend une perte de 6,1 millions de dollars liée à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Par comparaison, la marge brute de la période correspondante de l’exercice précédent s’est chiffrée à 31,3 millions de dollars, et elle comprenait une perte de 10,6 millions de dollars liée à l’évaluation à la valeur de marché.

La marge brute ajustée a augmenté de 4,6 millions de dollars au troisième trimestre comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent, hausse qui s’explique principalement par l’augmentation des volumes de ventes et par les marges plus élevées sur les ventes de sucre du fait de l’accroissement des prix moyens pour les activités liées au raffinage du sucre.

La marge brute ajustée par tonne métrique s’est établie à 243 $ pour le troisième trimestre, ce qui représente une hausse de 18 $ par tonne métrique par rapport à un an plus tôt. La variation favorable est principalement attribuable à la composition favorable des produits vendus et à des hausses de prix liées au marché pour les clients.

Le résultat des activités d’exploitation du troisième trimestre l’exercice 2025 s’est établi à 20,8 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 6,6 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits et les pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA du troisième trimestre de l’exercice 2025 s’est établi à 26,4 millions de dollars, comparativement à 19,6 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits et les pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre s’est établi à 32,5 millions de dollars, en hausse de 2,4 millions de dollars par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui est essentiellement attribuable à la hausse de la marge brute ajustée, facteur atténué par l’augmentation des frais de distribution et des charges administratives et de vente.

Secteur des produits de l’érable

Principaux résultats du secteur des produits

de l’érable pour le troisième trimestre

de l’exercice 2025

(non audité) T3 2025 T3 2024 CUM 2025 CUM 2024 Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 67 480 56 638 199 487 173 516 Marge brute 8 160 5 331 22 183 18 430 Marge brute ajustée1) 5 536 5 880 21 803 18 312 en pourcentage des produits1) 8,2 % 10,4 % 10,9 % 10,6 % Charges administratives et de vente 3 088 2 833 9 420 8 510 Frais de distribution 122 347 629 889 Résultat des activités d’exploitation 4 950 2 151 12 134 9 031 BAIIA1) 6 651 3 819 17 239 14 034 BAIIA ajusté1) 4 027 4 368 16 859 13 916 Volumes (en milliers de livres) Volume total 13 796 11 392 40 472 35 021 1) Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS.

Les produits du troisième trimestre ont augmenté de 10,8 millions de dollars par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui s’explique surtout par la hausse du volume des ventes attribuable à la conjoncture de marché favorable.

La marge brute s’est chiffrée à 8,2 millions de dollars pour le trimestre à l’étude, et elle comprend un profit de 2,6 millions de dollars lié à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Par comparaison, la marge brute de la période correspondante de l’exercice précédent s’est chiffrée à 5,3 millions de dollars, et elle comprenait une perte de 0,5 million de dollars liée à l’évaluation à la valeur de marché.

La marge brute ajustée du troisième trimestre s’est établie à 5,5 millions de dollars, en baisse de 0,4 million de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La variation défavorable est principalement associée à la composition des produits vendus au cours du trimestre et à l’incidence des achats opportunistes à moindre coût de sirop d’érable au cours de l’exercice précédent. Cette variation a été partiellement contrebalancée par la hausse des volumes vendus au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025. En conséquence, le pourcentage de la marge brute ajustée pour le troisième trimestre de l’exercice 2025 a été de 8,2 %, soit une diminution de 2,2 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le résultat des activités d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2025 s’est établi à 5,0 millions de dollars, comparativement à 2,2 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA du troisième trimestre de l’exercice 2025 s’est chiffré à 6,7 millions de dollars, par rapport à 3,8 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de l’exercice 2025 a diminué de 0,3 million de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison surtout de la contraction de la marge brute ajustée et de la hausse des charges administratives et de vente, en partie contrebalancées par la diminution des frais de distribution.

PROJET LEAP

Le 11 août 2023, le conseil d’administration de Lantic a approuvé le projet LEAP. Le projet LEAP devrait faire augmenter d’environ 100 000 tonnes métriques la capacité d’approvisionnement en sucre raffiné du marché canadien en croissance et comprend des actifs de raffinage du sucre, de même que des actifs de logistique destinés à augmenter la capacité de livraison sur le marché de l’Ontario. Le coût total du projet LEAP devrait se situer entre 280 millions de dollars et 300 millions de dollars, et nous prévoyons une croissance de la capacité d’approvisionnement en sucre raffiné attribuable au projet LEAP qui sera mis en service d’ici la fin de l’année civile 2026.

Au cours du trimestre précédent, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur la partie montréalaise du projet, qui est la pierre angulaire du projet LEAP, car elle comprend la capacité de raffinage du sucre supplémentaire de 100 000 tonnes métriques. À l’appui de notre stratégie, nous avons réaffecté des ressources liées à la partie torontoise du projet à la partie montréalaise afin de contribuer à son achèvement. Durant le trimestre, nous avons ajusté et échelonné les travaux liés à notre centre de distribution de Toronto afin de mieux faire concorder l’achèvement des travaux et la date de mise en service prévue de la capacité supplémentaire de raffinage du sucre à Montréal.

La phase de construction liée à l’accroissement de la capacité de raffinage du sucre à Montréal progresse comme prévu. Au cours des trois derniers mois, nous avons achevé la construction du nouveau local électrique, progressé dans les travaux de gros œuvre liés à la remise à neuf du bâtiment principal du projet d’agrandissement et commencé l’installation de l’équipement de raffinage du sucre et des infrastructures logistiques.

Nous finançons le projet LEAP au moyen d’une combinaison de capitaux empruntés, de capitaux propres, de flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et de notre facilité de crédit renouvelable. Dans le cadre du plan de financement du projet LEAP, nous avons émis 22 769 000 actions ordinaires de RSI au cours de l’exercice 2024, pour un produit net de 112,5 millions de dollars. Nous avons également augmenté de 75 millions de dollars le montant disponible au titre de notre facilité de crédit renouvelable pour le porter à 340 millions de dollars. Au cours de l’exercice 2023, toujours dans le cadre du financement du projet LEAP, Lantic a conclu deux conventions de prêt garanti avec Investissement Québec (les « prêts d’IQ ») pour un montant maximal de 65 millions de dollars. Au 28 juin 2025, un montant de 7,4 millions de dollars était prélevé aux termes des prêts d’IQ. À l’heure actuelle, nous prévoyons effectuer un deuxième prélèvement sur cette facilité au quatrième trimestre de l’exercice 2025.

Au 28 juin 2025, un montant de 115,2 millions de dollars, incluant des intérêts de 3,1 millions de dollars, était inscrit à l’actif au titre des travaux de construction en cours, dans le bilan, pour le projet LEAP. Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2025, un montant de 61,3 millions de dollars a été inscrit à l’actif dans le cadre du projet LEAP.

PERSPECTIVES

Nous continuons de mettre l’accent sur une croissance constante, rentable et durable. Suivant une solide performance de nos deux secteurs d’activité en 2024 et au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2025, nous prévoyons dégager des résultats financiers solides en 2025, sous réserve de l’incidence négative possible des tarifs douaniers américains supplémentaires. La vigueur de la demande et des prix devrait se poursuivre pour notre secteur du sucre à l’avenir.

Du côté du secteur des produits de l’érable, nous nous attendons à ce que la reprise en 2024 ouvre la voie à une excellente année en 2025, dans un contexte de croissance du marché global des produits de l’érable, sous réserve également de l’incidence négative possible des tarifs douaniers américains supplémentaires.

La volatilité du marché actuelle attribuable à la remise en cause des conditions commerciales en lien avec les tarifs douaniers américains sur les importations a eu une incidence limitée sur nos activités et celles de nos clients jusqu’à présent. Nous suivons de près l’évolution de la situation et nous collaborons étroitement avec les différentes parties prenantes en ce qui a trait à nos deux secteurs d’activités, et nous ajusterons notre stratégie commerciale au besoin.

Secteur du sucre

Nous nous attendons à ce que le secteur du sucre fasse bonne figure au cours de l’exercice 2025. La demande de sucre sous-jacente en Amérique du Nord demeure favorable. Nos perspectives en matière de volumes de ventes pour l’exercice 2025 demeurent inchangées par rapport à celles du trimestre dernier, soit 785 000 tonnes métriques. Dans l’ensemble, cela représenterait une augmentation d’un exercice à l’autre d’environ 1 % par rapport à 2024, après ajustement pour tenir compte de l’incidence défavorable de l’arrêt de travail à Vancouver, qui a réduit les volumes au cours des deux premiers trimestres de l’exercice précédent. Nos perspectives en matière de volumes de ventes reflètent la volatilité actuelle du marché liée aux effets persistants des tarifs douaniers américains potentiels ainsi qu’une certaine faiblesse de la demande de la part de certains de nos clients industriels sous l’effet des hausses de prix pour d’autres ingrédients connexes comme le cacao. Nous prévoyons de continuer à donner la priorité aux ventes sur le marché national et de saisir les occasions de ventes à l’exportation au cours de l’exercice 2025, dans le but de respecter constamment nos engagements envers nos clients.

À Taber, la période des récoltes a donné environ 100 000 tonnes métriques de sucre de betterave, ce qui est inférieur aux prévisions compte tenu de la quantité de betteraves reçues. La baisse du rendement s’explique par les conditions météorologiques défavorables qui ont eu une incidence sur les conditions d’entreposage en décembre, en janvier et en février, ce qui a entraîné la détérioration de certaines des betteraves à sucre reçues, nous amenant à rejeter un plus grand nombre de betteraves que d’habitude, ce qui a réduit la production globale de sucre. Des betteraves à sucre ont été semées sur une superficie totale de 22 500 acres pour la récolte de l’année prochaine, dans le cadre de la nouvelle entente de cinq ans avec l’association des producteurs de betteraves à sucre de l’Alberta signée le 9 mai 2025.

Les coûts de production et les programmes d’entretien de nos trois usines de production devraient augmenter en 2025 en raison de l’accroissement des coûts d’entretien pour les neuf premiers mois de 2025 découlant de bris d’équipement, principalement à Montréal. Autre facteur qui a contribué à l’accroissement, l’augmentation des coûts liés au marché et des hausses salariales annuelles pour les employés. Pour 2025, nous envisageons de poursuivre les activités d’entretien nécessaires pour assurer un processus de production sans heurts afin de répondre aux besoins de nos clients. Nous restons déterminés à gérer nos coûts de manière responsable et à entretenir adéquatement nos actifs de production et les installations connexes, ce qui nous permet d’offrir à notre personnel un environnement de travail sécuritaire, tout en assurant un approvisionnement régulier à nos clients.

Les frais de distribution devraient être légèrement plus élevés en 2025 par rapport à 2024. Cette estimation rend compte de la conjoncture actuelle du marché et tient compte du coût lié au transfert du sucre entre nos installations pour répondre à la demande de nos clients en attendant que notre projet LEAP soit achevé.

Pour 2025, les charges administratives et de vente devraient être légèrement supérieures à celles de 2024 en raison d’une charge non récurrente comptabilisée au troisième trimestre de 2025 relativement à des indemnités de départ.

Nous nous attendons à ce que nos coûts de financement soient stables au cours de l’exercice 2025, puisque la trésorerie excédentaire liée au calendrier de la partie financement par capitaux propres du projet LEAP entraîne une augmentation temporaire de nos liquidités disponibles, ce qui atténue l’incidence du taux d’intérêt plus élevé sur notre facilité de crédit. Nous avons été en mesure d’atténuer l’incidence des récentes hausses des taux d’intérêt et des coûts de l’énergie grâce à notre stratégie de couverture pluriannuelle. Nous prévoyons que notre stratégie de couverture continuera d’atténuer notre exposition à ces risques au cours de l’exercice 2025.

Les dépenses affectées aux projets d’immobilisations des activités régulières devraient diminuer légèrement au cours de l’exercice 2025 par rapport à 2024. Nous prévoyons consacrer de 25,0 millions de dollars à 30,0 millions de dollars à différentes initiatives. Cette estimation des dépenses d’investissement ne tient pas compte des dépenses engagées pour notre projet LEAP, lesquelles sont actuellement estimées à environ 90 millions de dollars pour l’exercice 2025.

Secteur des produits de l’érable

Nous prévoyons que les résultats financiers de notre secteur des produits de l’érable seront solides en 2025, après la reprise observée au cours de l’exercice écoulé et les excellents résultats au cours des neuf premiers mois. À l’heure actuelle, nous prévoyons que les volumes de ventes augmenteront de 3,0 millions de livres en 2025, ce qui représente un taux de croissance d’environ 6,5 %, sous réserve de l’incidence négative éventuelle de l’imposition potentielle de tarifs douaniers américains. Ces attentes au titre du volume des ventes tiennent compte de la conjoncture mondiale actuelle du marché et de la disponibilité prévue des quantités de sirop d’érable provenant des producteurs.

La récolte de sirop d’érable de 2025 a permis la production de 4,1 livres de sirop d’érable par entaille au Québec, ce qui est plus élevé que la moyenne du secteur. Nous nous sommes assurés d’avoir suffisamment de sirop d’érable pour répondre à la demande attendue de nos clients.

Nous prévoyons consacrer des dépenses de l’ordre de 1,0 million de dollars à 1,7 million de dollars par année à des projets d’immobilisations pour le secteur des produits de l’érable. La principale motivation des projets d’immobilisations retenus est l’amélioration de la productivité et de la rentabilité au moyen de l’automatisation.

Se reporter à la rubriques « Énoncés prospectifs » ci-après.

Le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de Rogers pour le troisième trimestre de l’exercice 2025 peuvent être consultés sur www.LanticRogers.com ou sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca .

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Lors de l’analyse de nos résultats, en plus des mesures financières calculées et présentées conformément aux IFRS, nous recourons également à un certain nombre de mesures financières non conformes aux IFRS. Par mesure financière non conforme aux IFRS, on entend une mesure numérique de la performance, de la situation financière ou des flux de trésorerie d’une société qui exclut (inclut) des montants, ou fait l’objet d’ajustements ayant pour effet d’exclure (d’inclure) des montants, qui sont inclus (exclus) dans la plupart des mesures directement comparables calculées et présentées conformément aux IFRS. Les mesures financières non conformes aux IFRS ne faisant pas l’objet d’une définition normalisée, il pourrait donc être impossible de les comparer avec les mesures financières non conformes aux IFRS présentées par d’autres sociétés exerçant les mêmes activités ou des activités similaires. Les investisseurs sont priés de lire intégralement nos états financiers consolidés audités ainsi que nos rapports mis à la disposition du public, et de ne pas se fier à une seule mesure financière.

Nous utilisons ces mesures financières non conformes aux IFRS à titre de complément de nos résultats présentés en vertu des IFRS. Elles permettent de présenter nos activités sous un angle différent et, conjuguées à nos résultats formulés en vertu des IFRS et aux rapprochements avec les mesures financières correspondantes conformes aux IFRS, elles font ressortir de manière plus nette les facteurs et tendances touchant nos activités. Pour obtenir plus d’informations, il faut se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » qui figure à la fin du rapport de gestion qui se rapporte au trimestre considéré.

Le texte qui suit présente la définition des mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse :

La marge brute ajustée s’entend de la marge brute compte tenu de « l’ajustement du coût des ventes », lequel comprend les profits ou pertes liés à l’évaluation à la valeur de marché comptabilisés à l’égard des contrats à terme normalisés sur le sucre et des contrats de change à terme, tels qu’ils sont présentés dans les notes afférentes aux états financiers consolidés, et le cumul des écarts temporaires découlant des profits ou pertes liés à l’évaluation à la valeur de marché comptabilisés à l’égard des contrats à terme normalisés sur le sucre et des contrats de change à terme.

Le résultat ajusté des activités d’exploitation s’entend du résultat des activités d’exploitation compte tenu de l’ajustement du coût des ventes.

Le BAIIA s’entend du bénéfice avant les intérêts, l’impôt et l’amortissement.

Le BAIIA ajusté s’entend du résultat des activités d’exploitation après ajustement afin de rajouter la dotation aux amortissements.

Le bénéfice net ajusté s’entend du bénéfice net compte tenu de l’ajustement du coût des ventes et de l’incidence fiscale sur ces ajustements.

Le taux de la marge brute ajustée par TM s’entend de la marge brute ajustée du secteur du sucre divisée par le volume des ventes de ce même secteur.

Le pourcentage de la marge brute ajustée s’entend de la marge brute ajustée du secteur des produits de l’érable divisée par les produits tirés de ce même secteur.

Le bénéfice net ajusté par action s’entend du bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Les flux de trésorerie disponibles s’entendent des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, exclusion faite de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des ajustements liés à l’évaluation à la valeur de marché et au moment de la constatation des instruments dérivés et des montants hors trésorerie au titre des instruments financiers. Sont inclus les frais de financement différés, les fonds tirés de l’exercice d’options sur actions, les dépenses en immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite des dépenses en immobilisations à valeur ajoutée et des dépenses en immobilisations associées au projet LEAP, et les paiements effectués au titre des contrats de location-acquisition.

Dans le présent communiqué de presse, nous traitons des mesures financières non conformes aux IFRS, en décrivant notamment les raisons pour lesquelles nous estimons que ces mesures fournissent des renseignements utiles sur notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos flux de trésorerie, le cas échéant, et, dans la mesure où cela est important, les autres fins visées par le recours à ces mesures. Ces mesures ne doivent pas être considérées individuellement ni perçues comme étant un substitut à une analyse de nos résultats présentés aux termes des IFRS. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-après.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX IFRS

T3 2025

T3 2024 Résultats consolidés

(en milliers de dollars) Sucre Produits

de l’érable Total Sucre Produits

de l’érable Total Marge brute 40 340 8 160 48 500 31 304 5 331 36 635 Ajustement total du coût des ventes1) 6 117 (2 624 ) 3 493 10 558 549 11 107 Marge brute ajustée 46 457 5 536 51 993 41 862 5 880 47 742 Résultat des activités d’exploitation 20 772 4 950 25 722 14 164 2 151 16 315 Ajustement total du coût des ventes1) 6 117 (2 624 ) 3 493 10 558 549 11 107 Résultat ajusté des activités d’exploitation 26 889 2 326 29 215 24 722 2 700 27 422 Résultat des activités d’exploitation 20 772 4 950 25 722 14 164 2 151 16 315 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que des actifs au titre de droits d’utilisation 5 648 1 701 7 349 5 389 1 668 7 057 BAIIA1) 26 420 6 651 33 071 19 553 3 819 23 372 BAIIA1) 26 420 6 651 33 071 19 553 3 819 23 372 Ajustement total du coût des ventes1) 6 117 (2 624 ) 3 493 10 558 549 11 107 BAIIA ajusté 32 537 4 027 36 564 30 111 4 368 34 479 Bénéfice net 14 429 7 379 Ajustement total du coût des ventes1) 3 493 11 107 Variation nette de la juste valeur des swaps de taux d’intérêt1) 21 943 Impôt sur les ajustements ci-dessus (902 ) (3 092 ) Bénéfice net ajusté 17 041 16 337 Bénéfice net de base par action 0,11 0,06 Ajustement au titre de l’élément ci-dessus 0,02 0,07 Bénéfice net ajusté de base par action 0,13 0,13 1) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » du rapport de gestion pour obtenir plus d’informations.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX IFRS (SUITE)

CUM 2025 CUM 2024 Résultats consolidés

(en milliers de dollars) Sucre Produits

de l’érable Total Sucre Produits

de l’érable Total Marge brute 126 022 22 183 148 205 107 710 18 430 126 140 Ajustement total du coût des ventes1) 2 924 (380 ) 2 544 15 331 (118 ) 15 213 Marge brute ajustée 128 946 21 803 150 749 123 041 18 312 141 353 Résultat des activités d’exploitation 73 886 12 134 86 020 58 098 9 031 67 129 Ajustement total du coût des ventes1) 2 924 (380 ) 2 544 15 331 (118 ) 15 213 Résultat ajusté des activités d’exploitation 76 810 11 754 88 564 73 429 8 913 82 342 Résultat des activités d’exploitation 73 886 12 134 86 020 58 098 9 031 67 129 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que des actifs au titre de droits d’utilisation 17 212 5 105 22 317 15 949 5 003 20 952 BAIIA1) 91 098 17 239 108 337 74 047 14 034 88 081 BAIIA1) 91 098 17 239 108 337 74 047 14 034 88 081 Ajustement total du coût des ventes1) 2 924 (380 ) 2 544 15 331 (118 ) 15 213 BAIIA ajusté1) 94 022 16 859 110 881 89 378 13 916 103 294 Bénéfice net 50 781 35 167 Ajustement total du coût des ventes1) 2 544 15 213 Variation nette de la juste valeur des swaps de taux d’intérêt1) 71 1 837 Impôt sur les ajustements ci-dessus (673 ) (4 376 ) Bénéfice net ajusté 52 723 47 841 Bénéfice net de base par action 0,40 0,31 Ajustement au titre de l’élément ci-dessus 0,01 0,11 Bénéfice net ajusté de base par action 0,41 0,42 1) Se reporter à la rubrique « Résultats ajustés » du rapport de gestion pour obtenir plus d’informations.

Audioconférence et webémission

Rogers tiendra une audioconférence pour discuter des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2025 le 12 août 2025 à 8 h (heure de l’Est). Si vous souhaitez y participer par téléphone, veuillez composer le 1-800-717-1738. Pour accéder à la présentation webdiffusée en direct, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

Pour écouter l’enregistrement de l’audioconférence qui sera disponible peu après sa conclusion, composez le 1-888-660-6264 suivi du code d’accès 08258#. L’enregistrement sera disponible jusqu’au 12 septembre 2025. Il sera également possible d’écouter une émission audio webdiffusée en direct de l’audioconférence sur notre site à l’adresse www.LanticRogers.com .

À propos de Rogers Sugar

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Lantic exploite également un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés principalement sous la marque de commerce « Lantic » dans l’Est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de Lantic Érable Inc. (auparavant connue sous la dénomination The Maple Treat Corporation) et son siège social est situé à Montréal, au Québec. Lantic Érable Inc. exploite des usines d’embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de Lantic Érable Inc., qui comprennent le sirop d’érable, le sucre d’érable et les produits dérivés du sirop d’érable, sont offerts par des distributeurs dans environ 50 pays et sont vendus au détail sous diverses marques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Rogers, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.LanticRogers.com .

