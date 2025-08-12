Kuntarahoitus Oyj

12.8.2025 klo 15.00

Kuntarahoitus-konsernin riski- ja vakavaraisuusraportti (Pilari III) tammi–kesäkuulta 2025 on julkaistu

Kuntarahoitus-konserni on julkaissut Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU mukaisen konsernin riski- ja vakavaraisuustietojen julkistamista koskevan selvityksen (Pilari III) vuoden 2025 ensimmäisestä puolikkaasta. Selvitys on saatavilla englanninkielisenä tämän tiedotteen liitteenä ja Kuntarahoituksen verkkosivuilla.



KUNTARAHOITUS OYJ

Harri Luhtala

johtaja, talous

puh. 050 592 9454



Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on yli 55 miljardia euroa.



Kuntarahoituksen asiakkaita ovat Suomen kunnat ja hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.



Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.



