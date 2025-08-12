ALK opjusterer forventningerne til omsætningen i 2025

Intern viden

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B) har i dag annonceret, at forventningerne til helåret er blevet opjusteret.

Omsætningen forventes nu at stige med 12-14% i lokale valutaer (mod tidligere: 9-13% vækst).

Forventningerne til EBIT-marginen er fortsat en stigning på 5 procentpoint til 25%.

De opjusterede forventninger afspejler en højere omsætning end forventet i Europa i andet kvartal 2025 og bedre udsigter for resten af året. Andet kvartal var positivt påvirket af salget af adrenalin-autoinjektorer og momentum i tabletsalget i Europa, som forventes at fortsætte i andet halvår. Denne udvikling forventes at blive understøttet af solid vækst i tabletsalget i Nordamerika. De opjusterede forventninger afspejler desuden lavere risici forbundet med markedsvilkårene i Europa for resten af året. På baggrund af de forbedrede omsætningsforventninger, har ALK besluttet at allokere yderligere midler til strategiske vækstinvesteringer i andet halvår.

De foreløbige resultater for andet kvartal viser en omsætningsvækst på 12% i lokale valutaer til DKK 1,527 millioner (1,374), mens driftsresultatet (EBIT) steg med 41% i lokale valutaer til DKK 375 millioner (264), svarende til en EBIT-margin på 25%.

ALK offentliggør sit halvårsregnskab den 21. august 2025. En præsentation for investorer og analytikere finder sted samme dag kl. 13.30.

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Presse: Maiken Riise Andersen, tlf. 5054 1434

Denne meddelelse indeholder intern viden. Dette er oplysninger, som ALK-Abelló A/S er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.800 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

Den danske meddelelse er en oversættelse af den engelske meddelelse. Den engelske meddelelse er den til enhver tid gældende version.

