Fejl i indre værdi i Sparinvest SICAV

Det skal oplyses, at der den 12. august i perioden 11:26 til 11:41 , er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet med 55 bps.

Afdelingsnavn ISIN Orderbookcode Påvirkning Responsible Corporate Bonds IG DKK R LU2703611538 SSIRCBDKKR -0,55%

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

