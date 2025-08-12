Fejl i indre værdi i Sparinvest SICAV

Det skal oplyses, at der den 12. august i perioden 11:26 til 11:41 , er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdeling. Indre værdi for nedenstående afdeling har i perioden været undervurderet med 55 bps.
|Afdelingsnavn
|ISIN
|Orderbookcode
|Påvirkning
|Responsible Corporate Bonds IG DKK R
|LU2703611538
|SSIRCBDKKR
|-0,55%
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze