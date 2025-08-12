L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes et la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes(MD) renforcent leur partenariat par une promesse de don d’un million de dollars pour la recherche et les soins en santé

TORONTO, 12 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fidèle à sa mission, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMD entend promouvoir l’équité en matière de santé des femmes par un investissement d’un million de dollars dans la recherche et les soins en santé au cours des deux prochaines années, par l’entremise de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF), le plus important bailleur de fonds non gouvernemental pour la recherche en santé des femmes au Canada. Cet investissement sera consacré à la recherche et à l’amélioration des soins pour la ménopause, un domaine souvent négligé de la santé des femmes.

Cet investissement récent s’appuie sur trois années de partenariat soutenu, avec un financement totalisant plus de trois millions de dollars versé à l’ACESF. En tant que partenaire fondateur de l’ACESF, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMD joue un rôle important en attirant l’attention sur les lacunes dans la santé des femmes et en aidant à les combler grâce à des investissements stratégiques audacieux. Son soutien continu dès le début a été un catalyseur qui a incité d’autres entreprises de premier plan à offrir leur soutien à l’initiative.

« L’entreprise a été plus que généreuse, elle a fait preuve de leadership, explique Amy Flood, directrice générale de l’ACESF. La Fondation a cru en l’importance de notre travail depuis le début et a contribué à façonner un mouvement. Grâce à cet engagement renouvelé, nous prenons des mesures concrètes en vue d’établir une nouvelle norme en matière de soins pour la ménopause au Canada, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Ensemble, nous aidons un plus grand nombre de femmes, finançons plus de recherches et plaidons en faveur d’un changement dans l’ensemble du système. »

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec l’ACESF pour aider à combler l’écart en matière de santé des femmes au Canada, explique Paulette Minard, directrice de l’investissement communautaire au sein de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes. Cet investissement témoigne de notre engagement continu à l’égard du soutien des femmes dans nos collectivités à chaque étape de leur vie, grâce à l’amélioration de la recherche et des soins et l’obtention de meilleurs résultats en santé. »

L’investissement soutiendra la création d’une norme améliorée de soins pour la ménopause fondée sur des données probantes au pays. Par l’entremise du réseau national de l’ACESF, le financement aidera à accélérer l’exécution des projets locaux et régionaux, en veillant à ce que les femmes, peu importe où elles vivent, bénéficient d’un meilleur accès à des soins de haute qualité pour la ménopause.

À propos de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF)

L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) est une alliance stratégique des principales fondations hospitalières de la santé des femmes au Canada, qui travaillent ensemble pour promouvoir l’équité dans la recherche et les soins en santé dans ce domaine. L’ACESF apporte des ressources, organise des collectes de fonds, des activités de sensibilisation et de défense des droits, en collaboration avec des partenaires dont la vision commune est d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé des femmes et de favoriser un changement durable dans ce domaine. La WHCC est composée de la BC Women’s Health Foundation, de l’Alberta Women’s Health Foundation, de la Women’s College Hospital Foundation, de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill et de la IWK Foundation.

Pour en savoir plus sur l’ACESF, ses membres et le travail qu’elle effectue, ou pour faire un don, veuillez consulter le site whcc.ca/fr/.

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMD

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMD, l’organisme de bienfaisance de PharmaprixMD, s’engage à aider les Canadiennes à adopter un mode de vie plus sain en rendant les soins plus équitables et accessibles. Elle investira 50 millions de dollars d’ici 2026 pour s’attaquer à certaines des iniquités en matière de santé les plus marquées avec lesquelles les femmes sont aux prises, notamment le manque de représentation dans la recherche sur la santé, les obstacles à l’accès aux soins de santé mentale et les conséquences urgentes qu’elles subissent de manière disproportionnée en raison de la pauvreté et de la violence familiale. Pour en savoir plus, consultez le site shoppersfoundation.ca/fr/.

Personnes-ressources pour les médias :

Daniel St. Germaine

Directeur, Marketing, marque et communications | Association canadienne pour l’équité en santé des femmes

daniel.stgermaine@whcc.ca