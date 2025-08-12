TerraMaster lancia l’F2-425 2-Bay NAS: Benchmark delle prestazioni Intel x86

SHENZHEN, Cina, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TerraMaster presenta l’F2-425, un NAS a 2 bay progettato per rivoluzionare l’archiviazione e la gestione multimediale domestica. Sostituendo i modelli F2-210 e F2-212, l’F2-425 abbandona i processori ARM per un potente quad-core Intel x86, con prestazioni fino al 40% superiori, ideale per utenti domestici che cercano soluzioni professionali a prezzi accessibili.
Caratteristiche principali
Prestazioni elevate
Equipaggiato con un processore quad-core Intel x86, 4 GB di RAM e una porta 2.5GbE, l’F2-425 eccelle nella codifica/decodifica video 4K, perfetto per backup e streaming.
Capacità di archiviazione
Supporta fino a 60 TB (2 dischi da 30 TB), in grado di archiviare milioni di foto, documenti, film HD e brani musicali.
Sicurezza avanzata
Offre configurazioni RAID (0, 1, JBOD, Single, TRAID/TRAID+), crittografia TLS a 256 bit, autenticazione a due fattori, modalità di isolamento e snapshot TFSS per protezione da ransomware.
Hub domestico
Centralizza i dati da PC, Mac, telefoni e cloud, supportando oltre 50 account per la famiglia con spazi condivisi e album dedicati.
Streaming multimediale
Con decodifica 4K e compatibilità uPnP/DLNA, trasmette su smartphone, tablet, Roku, Apple TV e smart TV tramite il Multimedia Server o app come Plex ed Emby.
App TNAS mobile
Consente backup di foto, categorizzazione AI (volti, animali, oggetti), gestione utenti e condivisione sicura con autorizzazioni personalizzabili.
Integrazione PC
Il client TNAS consente l’accesso ai file come un disco locale, mentre TerraSync sincronizza i dati in tempo reale con versioni storiche.
Disponibilità
L’F2-425 di TerraMaster è ora disponibile tramite il sito ufficiale di TerraMaster (www.terra-master.com) e i canali autorizzati, con una garanzia globale di 2 anni e supporto tecnico a vita.
Informazioni su TerraMaster
TerraMaster è un marchio professionale focalizzato su soluzioni di archiviazione innovative per case, aziende e imprese. Con un impegno per prestazioni, affidabilità e design user-friendly, TerraMaster offre prodotti NAS e DAS all’avanguardia per soddisfare diverse esigenze di archiviazione.
