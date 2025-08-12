Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2025 klo 17.30

Verkkokauppa.com Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden nimeämistä henkilöistä. Edustajien nimeämisoikeus määritellään varsinaista yhtiökokousta edeltävän toukokuun viimeisen arkipäivän osakeomistuksen perusteella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Verkkokauppa.comin nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Samuli Seppälä , Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,

, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään, Erkka Kohonen , Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, ja

, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, ja Janne Kujala, Head of Nordic Equities, Evli-Rahastoyhtiö Oy:n nimeämänä.

Toimikunta on järjestäytymiskokouksessaan 12.8.2025 valinnut puheenjohtajakseen Erkka Kohosen.

Arja Talma, Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja, toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään helmikuun viimeisenä arkipäivänä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Lisätietoja:

Erkka Kohonen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

erkka.kohonen@varma.fi

Puh. 010 309 5555

Arja Talma

Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja

arja.talma@boardman.fi

Puh. 010 309 5555

Klaus Korhonen, lakiasiainjohtaja

klaus.korhonen@verkkokauppa.com

Puh. 050 32 555 28

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.