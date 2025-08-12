Aspo julkistaa puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2025 maanantaina 18.8.2025

Aspo Oyj Lehdistötiedote 12.8.2025 klo 17.30



Aspo Oyj julkistaa puolivuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2025 maanantaina 18.8.2025 n. klo 9.00.



Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään maanantaina 18.8.2025 klo 12.00 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityissijoittajille, ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Rolf Jansson sekä talous- ja rahoitusjohtaja Erkka Repo.

Tiedotustilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://aspo.events.inderes.com/q2-2025.

Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin ja webcastin kysymyslomakkeen kautta. Puhelinkonferenssiin rekisteröidytään osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50051735, minkä jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi.

Tallenne tiedotustilaisuudesta on katsottavissa myöhemmin samana päivänä yhtiön verkkosivuilla aspo.fi.





Lisätietoja:

Susanna Hietanen, viestintäjohtaja, Aspo Oyj, puh. 050 3595 701, susanna.hietanen@aspo.com





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.