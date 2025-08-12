SUSE reconnu comme leader dans le 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Container Management

LUXEMBOURG, 12 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, leader mondial des solutions d’entreprise innovantes, ouvertes et sécurisées, a annoncé aujourd’hui avoir été positionné par Gartner®, Inc. dans le Quadrant des leaders du « Magic Quadrant™ for Container Management » (Magic Quadrant™ pour la gestion des conteneurs) avec SUSE Rancher Prime.

Un Magic Quadrant de Gartner représente l’aboutissement de recherches sur un marché spécifique, offrant une vue d’ensemble des positions relatives des concurrents du secteur. Selon Gartner, les leaders sont les entreprises qui mettent efficacement en œuvre leur vision actuelle et sont stratégiquement positionnés pour l’avenir.

« Je suis convaincu que cette reconnaissance de SUSE en tant que leader du Magic Quadrant™ for Container Management de Gartner® souligne notre engagement indéfectible en faveur de l’innovation, de l’efficacité opérationnelle et de la création de valeur tangible pour nos clients », a déclaré Peter Smails, vice-président senior et directeur général de Cloud Native chez SUSE. « Je pense que cette distinction valide notre vision et la confiance que les entreprises nous accordent. SUSE permet des opérations cohérentes et sécurisées dans les environnements edge, cloud et datacenter. Notre engagement à offrir choix et flexibilité à nos clients distingue SUSE Rancher Prime. Dans un contexte d’évolution du marché du cloud natif, des solutions modernes, ouvertes et sécurisées sont plus cruciales que jamais. »

Les leaders se distinguent par une offre de services adaptée à une adoption stratégique et par une feuille de route ambitieuse. Ils peuvent répondre à un large éventail de cas d’utilisation, même s’ils n’excellent pas dans tous les domaines et ne sont pas nécessairement les meilleurs fournisseurs pour un besoin spécifique. Ils peuvent également ne pas répondre à certains cas d’utilisation. Les leaders de ce marché disposent d’une part de marché importante et de nombreux clients référencés.

La plateforme SUSE Rancher Prime s’impose comme une solution complète conçue pour offrir aux entreprises une liberté et un contrôle incomparables sur leurs environnements. SUSE Rancher Prime propose une suite d’outils essentiels pour la création de plateformes.

La vision de SUSE en matière d’infrastructure hyperconvergée cloud native se reflète dans son offre SUSE Virtualization. SUSE est également pionnière dans la gestion des distributions Kubernetes hétérogènes et dans le déploiement de Kubernetes en périphérie, notamment avec K3. Sa position dans l’écosystème open source offre à SUSE l’opportunité de répondre aux préoccupations géopolitiques croissantes.

Qu’est-ce que cela signifie pour les clients ?

Child Rescue Coalition (CRC), une organisation à but non lucratif dont la mission est de protéger les enfants dans le monde, adapte sa plateforme stratégique avec SUSE Rancher Prime.

« La reconnaissance de SUSE dans le Magic Quadrant de Gartner n’est pas une surprise pour Child Rescue Coalition. SUSE offre une infrastructure cloud native sécurisée, évolutive et flexible qui s’étend du cœur à la périphérie, conformément à sa vision globale », a indiqué Roberto Machorro, développeur logiciel senior chez CRC. « SUSE est un partenaire clé de notre réussite, et SUSE Rancher Prime aide notre petite équipe à améliorer sa résilience opérationnelle tout en optimisant notre impact. »

Pour en savoir plus, consultez le blog d’annonces officiel ou accédez au rapport complet de Gartner.

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner, Magic Quadrant for Container Management, Dennis Smith, Wataru Katsurashima, Tony Iams, Lucas Albuquerque, Michael Warrilow et Stephanie Bauman, 6 août 2025

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales, et est utilisée avec l’autorisation de son propriétaire. Tous droits réservés.

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses rapports de recherche, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs les mieux notés ou autrement désignés. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne sauraient être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial des solutions open source d’entreprise innovantes, fiables et sécurisées, telles que SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite, et SUSE® AI Suite. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 s’appuient sur SUSE pour optimiser leurs charges de travail critiques et innover partout, du centre de données au cloud, en passant par la périphérie et au-delà. SUSE redonne une dimension « ouverte » à l’open source en collaborant avec des partenaires et des communautés pour offrir à ses clients l’agilité nécessaire pour relever les défis de l’innovation d’aujourd’hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions de demain. Pour en savoir plus, consultez le site www.suse.com.

