Dell Medical School setzt auf Rackspace für wegweisende Cloud-Strategie: Aufbau eines akademischen medizinischen Zentrums ohne klassische Rechenzentren

SAN ANTONIO, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es eine Partnerschaft mit der Dell Medical School an der University of Texas in Austin (Dell Med) als strategischer IT-Infrastrukturanbieter geschlossen hat, um die Anforderungen des Gesundheitswesens im Bereich Rechenzentren zu hosten und zu verwalten, einschließlich der Verwaltung des Epic® Electronic Health Record (EHR) und der damit verbundenen Workloads. Die strategische Partnerschaft ist Teil des Transformationsprozesses, mit dem Dell Med als Anker eines akademischen medizinischen Zentrums von Weltklasse für Zentraltexas und darüber hinaus etabliert werden soll.

Im Zuge ihrer digitalen Neuausrichtung hat sich Dell Med für Rackspace als strategischen Partner entschieden, um ein vollständig verwaltetes Servicemodell für das gehostete Rechenzentrum sowie die Epic-Implementierung der Einrichtung bereitzustellen. Diese Partnerschaft legt den Grundstein dafür, dass Epic künftig als zentrale EHR-Plattform für alle Kliniken und Krankenhäuser des medizinischen Zentrums fungieren wird.

„Die Zusammenarbeit mit Rackspace für unsere gehosteten Rechenzentrumsanforderungen ist für unseren weiteren Erfolg von entscheidender Bedeutung, und die Implementierung von Epic wird dabei einer der ersten großen Schritte auf unserem gemeinsamen Weg in die Zukunft sein“, so Michael Ryan, CIO und Chief Administrative Officer bei Dell Med. „Das Rackspace-Team übernimmt nicht nur das primäre Hosting unserer Epic-Bereitstellung und anderer Anwendungs-Workloads, sondern stellt auch ein vollständig verwaltetes Servicemodell bereit, das einen reibungslosen Übergang und operative Exzellenz sicherstellt.“

Die Partnerschaft bekräftigt das gemeinsame Engagement für bahnbrechende Initiativen, die die Gesundheitsversorgung, medizinische Ausbildung und Forschung nachhaltig verbessern. Durch die Nutzung der Infrastruktur und der Expertise von Rackspace im Bereich Epic-Implementierungen möchte Dell Med den Zugang zur Gesundheitsversorgung revolutionieren und die Standards in der Patientenversorgung deutlich verbessern.

„Transformative Lösungen wie unsere können die betriebliche Effizienz erheblich steigern. Wir sind stolz, mit einer so renommierten Institution zusammenzuarbeiten“, sagte Harjott Atrii, Senior Vice President und Chief Revenue Officer für Private Cloud bei Rackspace Technology. „Wir wissen, wie entscheidend eine vertrauenswürdige Partnerschaft im Bereich Gesundheitstechnologie ist. Mit unserer Erfahrung in der Bereitstellung geschäftskritischer Funktionen können wir Dell Med effektiv bei ihrer Mission unterstützen – und zeigen, wie moderne Cloud-Lösungen die IT im Gesundheitswesen neu definieren.“

Zukunftspläne

Im Rahmen ihrer langfristigen Digitalstrategie plant Dell Med den Aufbau eines neuen akademischen medizinischen Zentrums – komplett ohne traditionelles physisches Rechenzentrum. Rackspace wird zentrale Komponenten der digitalen Infrastruktur des Systems – darunter Epic und weitere klinische Workloads – über sichere, konforme Cloud-Services hosten und verwalten. Diese sind mit Redundanzen ausgestattet, um Patientensicherheit, regulatorische Compliance und die Ausfallsicherheit des Systems jederzeit zu gewährleisten.

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6ab793c-027c-41bc-9bcf-6387af19e24b