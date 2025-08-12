IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 32 - 2025

|Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 04 août au 08 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|04/08/2025
|FR0010259150
|2000
|104,5
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/08/2025
|FR0010259150
|2518
|106,7804607
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/08/2025
|FR0010259150
|4281
|107,0309974
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|06/08/2025
|FR0010259150
|2571
|106,0250875
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|06/08/2025
|FR0010259150
|3731
|106,238676
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|07/08/2025
|FR0010259150
|333
|106,2252252
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|07/08/2025
|FR0010259150
|3723
|105,6383562
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/08/2025
|FR0010259150
|300
|105,9
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/08/2025
|FR0010259150
|1600
|105,875
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/08/2025
|FR0010259150
|300
|106
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/08/2025
|FR0010259150
|3 212
|105,98471
|XPAR
|TOTAL
|24 569
|106,1133
Pièce jointe