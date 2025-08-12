IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 32 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 04 août au 08 août 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1104/08/2025FR00102591502000104,5XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1105/08/2025FR00102591502518106,7804607CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1105/08/2025FR00102591504281107,0309974XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1106/08/2025FR00102591502571106,0250875CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1106/08/2025FR00102591503731106,238676XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1107/08/2025FR0010259150333106,2252252CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1107/08/2025FR00102591503723105,6383562XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/08/2025FR0010259150300105,9AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/08/2025FR00102591501600105,875CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/08/2025FR0010259150300106TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/08/2025FR0010259150 3 212 105,98471XPAR
   TOTAL24 569 106,1133 

