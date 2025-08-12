ZenaTech reporta un aumento de más del 500 % en los ingresos interanuales del segundo trimestre de 2025 y de más del 250 % en los ingresos del primer semestre del año

VANCOUVER, Columbia Británica, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones empresariales tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia los resultados financieros del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2025. Los resultados incluyen un aumento del 500% en los ingresos interanuales para el segundo trimestre y un aumento del 250% en los ingresos para el primer semestre del año en comparación con el mismo período del año anterior. Además, la empresa alcanzó sus ingresos trimestrales más altos de la historia, generados por un rendimiento excepcional para su segmento de Drones como un Servicio (DaaS), un crecimiento constante en su división de software empresarial como servicio (SaaS) y logró avances para fortalecer su negocio en el sector de defensa.

Puntos importantes para el segundo trimestre de 2025

Ingresos récord: Los ingresos del trimestre fueron de $ 2.24 millones, un aumento del 503% frente a los $ 371,049 en el segundo trimestre de 2024

Impulso de crecimiento de seis meses: Los ingresos para el primer semestre de 2025 alcanzaron $ 3.38 millones, un aumento del 251% sobre los $ 962,428 registrados en el mismo período en 2024

Diversificación exitosa del mercado: Dron como un servicio generó $ 1.98 millones en ingresos en el primer semestre, complementados con $ 1.39 millones provenientes del software empresarial como servicio (SaaS)

Balance general sólido: Las reservas en efectivo aumentaron a $10.29 millones al 30 de junio de 2025, sobre los $ 3.75 millones registrados al cierre de 2024

Adquisiciones estratégicas: Se completaron seis adquisiciones de empresas estadounidenses de topografía e ingeniería en el primer semestre de 2025, creando una plataforma nacional para levantamientos topográficos, inspecciones, gestión de inventarios y otras soluciones impulsadas por drones para empresas y organismos gubernamentales

Negocios de defensa: Se presentaron solicitudes para Green UAS (Sistemas aéreos no tripulados), parte del proceso para convertirse en un proveedor gubernamental verificado, se establecieron alianzas con importantes consultores de desarrollo de negocios para ayudar a asegurar contratos gubernamentales con el Departamento de Defensa (DoD) y lanzó Zena AI Inc., que se centrará en el desarrollo avanzado de aplicaciones militares con inteligencia artificial (IA)





Shaun Passley, PhD, director ejecutivo de ZenaTech, comentó: “El segundo trimestre de 2025 fue transformador para ZenaTech. Nuestra entrada agresiva en el mercado de servicios de drones ha generado un crecimiento sustancial de los ingresos, mientras que nuestro negocio de software empresarial establecido continúa proporcionando una base estable. La integración de nuestras adquisiciones en topografía nos posiciona para liderar el sector en servicios DaaS de pago por uso y por suscripción para varias aplicaciones, desde mapeo e inspecciones hasta agricultura de precisión y gestión de inventarios.

"Es importante destacar que logramos avances significativos en nuestro negocio de defensa, con el lanzamiento de Zena AI, nuestro centro especializado en desarrollo de inteligencia artificial para aplicaciones de defensa. Nos asociamos con varios consultores para ayudarnos a identificar oportunidades de adquisiciones gubernamentales, subvenciones y establecer relaciones que nos permitan vender al Departamento de Defensa. Además, completamos nuestra solicitud para la certificación Green UAS para los drones IQ Nani e IQ Square, parte de nuestro camino para convertirnos en proveedor Blue UAS certificado para el DoD. Creemos que el sector de defensa seguirá siendo un segmento clave para nuestra subsidiaria ZenaDrone y estamos listos para reaccionar rápidamente a las históricas directivas políticas en curso que impulsan a los fabricantes estadounidenses de drones, fomentan el crecimiento del sector y generan cambios regulatorios y operativos una vez implementados", continuó el Dr. Passley.

Visión general financiera

Crecimiento de ingresos: El aumento significativo fue impulsado por el despliegue a gran escala del segmento Dron como un Servicio (DaaS) que incluye seis adquisiciones y sólidas renovaciones de licencias de software empresarial

Crecimiento de activos: Los activos totales crecieron a $ 52.94 millones de $ 34.65 millones al 31 de diciembre de 2024, lo que refleja el impacto de nuestras adquisiciones e inversiones en tecnología

Fortaleza del capital de trabajo: El capital de trabajo mejoró a $ 13.02 millones, en comparación con $ 3.39 millones al final del año 2024

Inversiones en crecimiento empresarial: Los gastos aumentaron como se esperaba durante el segundo trimestre, en gran parte debido a los costos asociados con las operaciones adquiridas, la expansión de los esfuerzos de ventas y marketing, honorarios profesionales y costos relacionados con la integración de las adquisiciones y la comercialización de productos





Puntos destacados operativos

Expansión de la presencia de DaaS en EE. UU.: Expansión de la presencia en las regiones noroeste y sureste mediante seis adquisiciones, con planes inmediatos para la integración de la tecnología de topografía con drones en todas las ubicaciones

Expansión de Spider Vision Sensors en Taiwán: Expansión de la empresa de fabricación de componentes para drones, con personal adicional de desarrollo de negocios e ingeniería para ampliar las asociaciones en Asia Oriental dirigidas a los mercados de defensa y comerciales

Ampliación de capacidades de fabricación: Se acelera la producción de drones en EE. UU. para satisfacer la creciente demanda futura mediante el inicio de la triplicación de pies cuadrados en Phoenix al asegurar una nueva instalación para permitir la fabricación completa de drones en EE. UU. y un equipo de hasta 30 personas para finales de este año

Camino hacia la rentabilidad: Si bien la empresa continúa invirtiendo fuertemente en la ampliación de operaciones e integración de adquisiciones, la gerencia mantiene la confianza en el plan estratégico para lograr una rentabilidad sostenible mientras la adopción de drones se acelera en todo el mundo





Visión

ZenaTech espera un crecimiento continuo de ingresos en el segundo semestre de 2025, impulsado por:

Contribuciones del período completo de adquisiciones recientes

Una cartera de adquisiciones objetivo con la meta de haber adquirido un total de 25 empresas relacionadas con DaaS para mediados de 2026

Mayor utilización de la tecnología de drones en las operaciones existentes en topografía e inspecciones, e introducción de nuevas aplicaciones como agricultura de precisión, inspecciones de mantenimiento y lavado a presión

Expansión de las ofertas de SaaS entre los clientes empresariales existentes y nuevos

Solicitudes presentadas y pendientes para la certificación Green UAS, que será seguida por la presentación de la certificación Blue UAS, requisito para ser proveedor verificado en la lista de adquisiciones para vender al Departamento de Defensa (DoD) y otras agencias de defensa





"Ahora estamos bien posicionados para expandir nuestra gama de servicios de drones en EE. UU. y en todo el mundo. Hemos construido una plataforma sólida para el crecimiento a largo plazo. La demanda de tecnología de drones y soluciones de software está creciendo rápidamente, impulsada en EE. UU. por las nuevas directivas de políticas gubernamentales, y estamos en una posición única para capturar participación de mercado tanto en los sectores comercial como de defensa. Mantenemos la confianza en nuestro plan estratégico para lograr una rentabilidad sostenible a medida que la adopción de drones se acelera en todo el mundo", concluyó el Dr. Passley.

Información adicional está disponible en el formulario 6K de ZenaTech en el sitio web de SEC EDGAR.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es un proveedor de soluciones de tecnología empresarial especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales de software como un servicio (SaaS) y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y con drones implementados en los sectores agrícola, defensa, logística y estudios topográficos de terrenos, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está desarrollando su negocio DaaS y una red en Estados Unidos.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para estudios topográficos de terrenos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

