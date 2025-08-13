Lerøy Seafood Group ASA: Invitasjon til presentasjon av resultater for 2. kvartal og første halvår 2025

Lerøy Seafood Group ASA presenterer resultater for 2. kvartal 2025 den 20. august 2025 på arrangementet "Vestlandet på Børs", Scandic Flesland Airport hotell i Bergen, klokken 08:45. Det vil være mulig å stille spørsmål etter presentasjonen. Presentasjonen vil også kunne følges som webcast på https://www.leroyseafood.com/no/investor/ hvor det vil være adgang til å sende inn spørsmål skriftlig.



Kvartalsrapporten og presentasjonen vil bli offentliggjort kl. 06.30 samme dag.



Et opptak av presentasjon på engelsk vil være tilgjengelig på http://www.leroyseafood.com/en/investor fra kl.13.15.



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.