Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 on julkaistu

Pörssitiedote 13.8.2025 klo 8:00

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 sekä Pilari III -tiedot 30.6.2025 on julkaistu.

Materiaalit ovat saatavilla osoitteessa: www.saastopankki.fi.

Kai Koskela, toimitusjohtaja

Säästöpankkiliitto osk

kai.koskela@saastopankki.fi

+358 40 549 0430

Mervi Luurila, toimitusjohtaja

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

mervi.luurila@saastopankki.fi

+358 50 341 1196

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, hoitaa maksujen välitys sekä maksukorttien liikkeeseenlasku.

