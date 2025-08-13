Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 on julkaistu

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
Pörssitiedote 13.8.2025 klo 8:00
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 sekä Pilari III -tiedot 30.6.2025 on julkaistu.
Materiaalit ovat saatavilla osoitteessa: www.saastopankki.fi.
SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI SUOMI OYJ
Lisätietoja:
Kai Koskela, toimitusjohtaja
Säästöpankkiliitto osk
kai.koskela@saastopankki.fi
+358 40 549 0430
Mervi Luurila, toimitusjohtaja
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
mervi.luurila@saastopankki.fi
+358 50 341 1196
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, hoitaa maksujen välitys sekä maksukorttien liikkeeseenlasku.
Liitteet
- Säästöpankkien Yhteenliittymän Pilari III tiedot 30.6.2025
- Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyjn puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025
- Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 (2)