Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 on julkaistu

Pörssitiedote 13.8.2025 klo 8:00  

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 sekä Pilari III -tiedot 30.6.2025 on julkaistu.   

Materiaalit ovat saatavilla osoitteessa: www.saastopankki.fi.    

SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI SUOMI OYJ  

Lisätietoja: 

Kai Koskela, toimitusjohtaja  
Säästöpankkiliitto osk 
kai.koskela@saastopankki.fi 

+358 40 549 0430   

Mervi Luurila, toimitusjohtaja  
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj  
mervi.luurila@saastopankki.fi

+358 50 341 1196  

  

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, hoitaa maksujen välitys sekä maksukorttien liikkeeseenlasku.  

Säästöpankkien Yhteenliittymän Pilari III tiedot 30.6.2025 Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyjn puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 (2)