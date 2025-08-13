Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 on julkaistu

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj

Pörssitiedote 13.8.2025 klo 8:00

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 sekä Pilari III -tiedot 30.6.2025 on julkaistu.

Materiaalit ovat saatavilla osoitteessa: www.saastopankki.fi.

Lisätietoja:

Kai Koskela, toimitusjohtaja

Säästöpankkiliitto osk

kai.koskela@saastopankki.fi

+358 40 549 0430

Tero Kangas, toimitusjohtaja

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj

tero.kangas@saastopankki.fi

+358 50 420 1022





Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

