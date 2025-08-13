Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 on julkaistu

 | Source: Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj  
Pörssitiedote 13.8.2025 klo 8:00  

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 sekä Pilari III -tiedot 30.6.2025 on julkaistu.   

Materiaalit ovat saatavilla osoitteessa: www.saastopankki.fi.    

SP-KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ  

Lisätietoja:  

Kai Koskela, toimitusjohtaja  
Säästöpankkiliitto osk 

kai.koskela@saastopankki.fi 

+358 40 549 0430 

Tero Kangas, toimitusjohtaja  
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj 

tero.kangas@saastopankki.fi 

+358 50 420 1022 


Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.  

Liitteet


Attachments

Säästöpankkien Yhteenliittymän Pilari III tiedot 30.6.2025 SpKiinnitysluottopankki Oyjn puolivuosikatsaus 113062025 Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 (2)