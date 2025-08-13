Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 on julkaistu

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj
Pörssitiedote 13.8.2025 klo 8:00
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n ja Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 sekä Pilari III -tiedot 30.6.2025 on julkaistu.
Materiaalit ovat saatavilla osoitteessa: www.saastopankki.fi.
SP-KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ
Lisätietoja:
Kai Koskela, toimitusjohtaja
Säästöpankkiliitto osk
+358 40 549 0430
Tero Kangas, toimitusjohtaja
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj
+358 50 420 1022
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.
Liitteet
- Säästöpankkien Yhteenliittymän Pilari III tiedot 30.6.2025
- SpKiinnitysluottopankki Oyjn puolivuosikatsaus 113062025
- Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 (2)