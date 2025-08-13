Finansielle resultater 1. halvår 2025

Selskabsmeddelelse nr. 25

Resultat efter skat på 707 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,0 %

Resultatmæssigt betød 1. halvår 2025 et resultat efter skat på 707 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning efter skat på 10,0 %

Resultatet er påvirket af det faldende renteniveau, hvor en lavere forrentning af bankens betydelige overskudslikviditet er med til at reducere nettorenteindtægterne. Dertil kommer hensættelse til restrukturering på samlet 350 mio. kr. samt engangsomkostninger vedrørende rådgivning i forbindelse med Nykredits køb af Spar Nord. På den baggrund realiseres resultat før nedskrivninger samlet set 657 mio. kr. lavere end samme periode sidste år.

Såfremt periodens resultat opgøres eksklusive poster vedrørende Nykredits overtagelse, realiserer Spar Nord i 1. halvår 2025 en egenkapitalforrentning efter skat på 14,4 % og en omkostningsprocent på 52 – begge bedre end bankens strategiske målsætninger.

Forretningsmæssigt bød perioden fra 1. halvår 2024 til 1. halvår 2025 på et fortsat stærkt momentum med nettotilgang af kunder i vores prioriterede segmenter, en årlig vækst i ud- og indlån på hhv. 12 % og 10 % og en stigning i det samlede forretningsomfang på 2 %. 2. kvartal 2025 betød isoleret set en vækst i udlån på 1,5 mia. kr. og en vækst i indlån på 4,9 mia. kr.

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

Økonomidirektør

Vedhæftede filer