2025 m. 6 mėn.: solidūs rezultatai ir nuoseklus strategijos įgyvendinimas, pažymėtas Baltijos šalyse didžiausio 313,7 MW Kelmės vėjo parko komercinės veiklos pradžia. 2025 m. Koreguoto EBITDA ir Investicijų prognozė išlieka nepakitusi

AB „Ignitis grupė“ skelbia 2025 m. 6 mėn. tarpinį pranešimą, kuris pridėtas prie šios publikacijos.
Finansiniai rezultatai
Mūsų 2025 m. 6 mėn. Koreguotas EBITDA siekė 300,8 mln. Eur (+3,8 proc., palyginti su 2024 m. 6 mėn.). Augimą daugiausiai lėmė geresni mūsų dviejų didžiausių – Žaliųjų pajėgumų ir Tinklų – segmentų rezultatai. Žaliųjų pajėgumų segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią mūsų Koreguoto EBITDA dalį (55,4 proc.).
2025 m. 6 mėn. laikotarpiu mūsų Investicijos siekė 343,2 mln. Eur (-18,7 proc., palyginti su 2024 m. 6 mėn.). 48,1 proc. visų investicijų nukreipėme į Tinklų segmentą, o 45,6 proc. – į Žaliųjų pajėgumų segmentą, daugiausiai – saulės, sausumos vėjo parkų ir Kruonio HAE plėtros projektams. Keletui projektų pasiekus komercinės veiklos pradžią arba statyboms artėjant prie pabaigos, investicijos, palyginti su 2024 m. 6 mėn., sumažėjo.
Mūsų finansinio sverto rodikliai išliko stiprūs. FFO (12 mėn.) / Grynosios skolos rodiklis išliko stabilus (padidėjo 0,1 p. p. iki 29,8 proc., palyginti su 29,7 proc. 2024 m. gruodžio 31 d.).
Verslo plėtra
Žalieji pajėgumai: Užtikrintus pajėgumus padidinome iki 3,4 GW (nuo 3,1 GW), Veikiančius pajėgumus – iki 1,8 GW (nuo 1,4 GW).
Svarbiausi pasiekimai:
– Kelmės VP (313,7 MW) Lietuvoje pasiekė komercinės veiklos pradžią;
– Varmės SP (94 MW) ir Stelpės I SP (72,5 MW) Latvijoje patiekėme pirmąją elektrą į tinklą; po ataskaitinio laikotarpio, abu projektai pasiekė komercinės veiklos pradžią;
– priėmėme galutinius investicinius sprendimus dėl Kelmės (147 MW), Kruonio (99 MW) ir Mažeikių (45 MW) elektros energijos kaupiklių sistemų projektų Lietuvoje.
Tinklai: 10 metų (2024–2033 m.) investicijų plane numatytas 3,5 mlrd. Eur (+40 proc.) Investicijas 2025 m. sausio 23 d. suderinome su reguliuotoju (VERT); įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius pasiekė 1,18 mln.
Rezerviniai pajėgumai: laimėjome Lenkijos galios mechanizmo aukcioną – užtikrinsime prieinamą 381 MW galią 2026 m. I ketv. ir 484 MW galią 2026 m. IV ketv.
Sprendimai klientams: pasirašėme 7 metų trukmės elektros prekybos sutartį su Lietuvos perdavimo sistemos operatoriumi (AB „Litgrid“) dėl iki 160 GWh elektros tiekimo per metus nuo 2026 m. sausio mėn., taikant fiksuotą 74,5 Eur/MWh kainą; pasirašėme 3,8 mln. Eur dotacijos sutartį elektromobilių įkrovimo infrastruktūros Baltijos šalyse plėtrai; įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos – 1 380 (+289 nuo 2024 m. gruodžio 31 d.).
Tvarumas
Mūsų Žaliosios gamybos dalis sudarė 63,8 proc. (-21,0 p. p., palyginti su 2024 m. 6 mėn.), dėl atitinkamai išaugusios elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse (Rezerviniai pajėgumai).
Per 2025 m. 6 mėn. mūsų bendras išmetamų ŠESD kiekis sudarė 2,61 mln. t CO2 ekv. (+26,0 proc., palyginti su 2024 m. 6 mėn.). Elektrėnų komplekse teikiamos naujos paslaugos prisidėjo prie 116,6 proc. didesnių nei 2024 m. 6 mėn. laikotarpiu 1 apimties emisijų. Palyginti su 2024 m. 6 mėn. laikotarpiu, 2 apimties emisijos padidėjo 10,0 proc. dėl mažesnių žaliaisiais sertifikatais padengiamų tinklo nuostolių, o 3 apimties emisijos – 15,8 proc. dėl Lenkijoje išaugusių elektros energijos pardavimų ir bendrai išaugusių gamtinių dujų pardavimų.
Anglies dioksido išmetimo intensyvumas (1 ir 2 apimčių) padidėjo 16,6 proc., palyginti su 2024 m. 6 mėn., iki 236 g CO2 ekv./kWh, daugiausiai dėl išaugusios elektros energijos gamybos iš gamtinių dujų Elektrėnų komplekse.
2025 m. 6 mėn. laikotarpiu mirtinų nelaimingų atsitikimų neužfiksuota. Mūsų darbuotojų bendras registruojamų sužeidimų rodiklis (TRIR) siekė 0,72 (-0,28, palyginti su 2024 m. 6 mėn.), o rangovų TRIR – 0,43 (+0,22, palyginti su 2024 m. 6 mėn.). Bendros darbuotojų patirties indeksas išliko aukštas ir siekė 69,2 (+2,7, palyginti su 2024 m. 6 mėn.). Be to, 27,7 proc. aukščiausio lygio vadovų pozicijų užėmė moterys (+3,8 proc., palyginti su 2024 m. 6 mėn.).
Grąža akcininkams ir 2025 m. prognozės
Pagal mūsų Dividendų politiką, už 2025 m. 6 mėn. laikotarpį siūlome išmokėti 0,683 Eur dividendą už akciją, viso – 49,4 mln. Eur. Dėl to sprendimą dar turi priimti visuotinis akcininkų susirinkimas, įvyksiantis 2025 m. rugsėjo 10 d.
Ir toliau tikimės, kad 2025 m. Koreguotas EBITDA sieks 500–540 mln. Eur, Investicijos – 700–900 mln. Eur.
Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)
|mln. Eur
|2025 m. 6 mėn.
|2024 m. 6 mėn.
|Pokytis
|Koreguotas EBITDA
|300.8
|289,7
|3,8 %
|Žalieji pajėgumai
|166,6
|134,5
|23,9 %
|Tinklai
|132,6
|115,7
|14,6 %
|Rezerviniai pajėgumai
|29,1
|25,2
|15,5 %
|Sprendimai klientams
|(27,7)
|11,8
|n/a
|Kitos veiklos ir eliminavimai2
|0,2
|2,5
|(92,0 %)
|Koreguoto EBITDA marža
|22,5 %
|26,6 %
|(4,1 p. p.)
|EBITDA
|262,5
|294,2
|(10,8 %)
|Koreguotas EBIT
|198,6
|203,4
|(2,4 %)
|Veiklos pelnas (EBIT)
|160,3
|207,9
|(22,9 %)
|Koreguotas grynasis pelnas
|146,2
|164,6
|(11,2 %)
|Grynasis pelnas
|111,4
|168,4
|(33,8 %)
|Investicijos
|343,2
|422,3
|(18,7 %)
|Žalieji pajėgumai
|156,4
|269,6
|(42,0 %)
|Tinklai
|165,2
|135,8
|21,6 %
|Rezerviniai pajėgumai
|1,0
|0,5
|100,0 %
|Sprendimai klientams
|10,1
|7,8
|29,5 %
|Kitos veiklos ir eliminavimai2
|10,5
|8,6
|22,1 %
|FFO
|225,9
|225,4
|0,2 %
|FCF
|64,0
|(105,0)
|n/a
|Koreguotas ROE (12 mėn,)
|10,7 %
|13,5 %
|(2,8 p. p.)
|ROE (12 mėn.)
|9.0 %
|15,0 %
|(6,0 p. p.)
|Koreguotas ROCE (12 mėn.)
|8,6 %
|10,4 %
|(1,8 p. p.)
|ROCE (12 mėn.)
|7,7 %
|11,6 %
|(3,9 p. p.)
|Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai
|1,54
|2,33
|(33,9 %)
|2025 m.
birželio 30 d.
|2024 m.
gruodžio 31 d.
|Pokytis
|Grynoji skola
|1 609,9
|1 612,3
|(0,1 %)
|Grynasis apyvartinis kapitalas
|(53,7)
|102,6
|n/a
|Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartai
|2,99
|3,05
|(2,0 %)
|FFO (12 mėn.) / Grynoji skola
|29,8 %
|29,7 %
|0,1 p. p.
1 Visi rodikliai, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR). Finansinių rodiklių formulių aprašymus pateikiame mūsų svetainėje.
2 Kitos veiklos ir eliminavimai – konsolidavimo koregavimai, susijusių šalių sandoriai ir patronuojančiosios bendrovės finansiniai rezultatai.
Pristatymas investuotojams
Paskelbus 2025 m. 6 mėn. rezultatus, 2025 m. rugpjūčio 13 d., trečiadienį, 13:00 val. Vilniaus / 11:00 val. Londono laiku vyks rezultatų pristatymas investuotojams ir analitikams.
Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia:
https://edge.media-server.com/mmc/go/Ignitis6M2025results/
Taip pat prie pristatymo galėsite prisijungti ir telefonu. Norėdami gauti prisijungimo telefonu detales, prašome užsiregistruoti čia. Užbaigę registraciją, prisijungimo detales matysite savo įrenginio ekrane, jas gausite ir nurodytu el. paštu. Prisijungti prie skambučio galėsite arba paskambinę nurodytais telefono numeriais ir įvedus unikalų kodą, arba pasirinkus funkciją „Call me“ bei sulaukus automatinio skambučio į jūsų telefono įrenginį vos prasidėjus pristatymui.
Visus kilusius klausimus Grupės ryšių su investuotojais komandai galite užduoti iš anksto, užsiregistravę pristatymui, arba gyvai pristatymo metu.
Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš skambutį:
https://ignitisgrupe.lt/investuotojams/ataskaitos-pristatymai-ir-faktu-lenteles
2025 m. 6 mėn. tarpinį pranešimą, faktų lentelę (Excel formatu) ir kitus publikuojamus dokumentus pateikiame čia:
https://ignitisgrupe.lt/investuotojams/ataskaitos-pristatymai-ir-faktu-lenteles
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt
Priedas