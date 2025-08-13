Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Clausen)

Sampo Oyj, johdon liiketoimet, 13.8.2025 klo 9.15

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3) on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Christian Clausen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Sampo Oyj
LEI: 743700UF3RL386WIDA22
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 118234/6/7
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-07
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000552500
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 100 000 Yksikköhinta: 9,8015 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 100 000 Keskihinta: 9,8015 EUR

____________________________________________

SAMPO OYJ

Sami Taipalus
Johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com


