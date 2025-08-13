Sampo Oyj, johdon liiketoimet, 13.8.2025 klo 9.15
Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Clausen)
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3) on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Christian Clausen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Sampo Oyj
LEI: 743700UF3RL386WIDA22
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 118234/6/7
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-07
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000552500
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 100 000 Yksikköhinta: 9,8015 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 100 000 Keskihinta: 9,8015 EUR
SAMPO OYJ
Sami Taipalus
Johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030
