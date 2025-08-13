Pranešimas apie šaukiamą AB „Ignitis grupė“ visuotinį akcininkų susirinkimą

2025 m. rugpjūčio 13 d. AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba AB „Ignitis grupė“), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba, priėmė sprendimą sušaukti Grupės visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau –VAS).
VAS įvyks 2025 m. rugsėjo 10 d. 16:00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 15:00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 15:45 val. (Vilniaus laiku).
VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:
- dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.;
- dėl AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., patvirtinimo;
- dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.
Dėl Grupės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų VAS pateikimo
Išklausiusi Grupės vadovo ir valdybos informaciją, atsižvelgdama į nepriklausomo auditoriaus („KPMG Baltics“, UAB) išvadą bei į Grupės audito komiteto veiklos ataskaitą, Grupės stebėtojų taryba teikia pasiūlymus VAS:
- pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.;
- tvirtinti AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.;
- skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,683 Eur dydžio dividendą už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., akcininkams išmokėti 49 441 659,68 Eur dividendų.
Detalesnė informacija apie VAS darbotvarkę, sprendimų projektus ir kitus klausimus pateikiama pridedamame pranešime apie VAS.
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt
Priedai