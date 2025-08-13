Kvietimas į AB Akola group 2024-2025 finansinių metų 12 mėn. rezultatų pristatymą internetu

AB Akola group, įmonės kodas 148030011, buveinės adresas: Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius, Lietuva.
AB Akola group kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2024–2025 finansinių metų 12 mėn. rezultatų pristatymą vebinare (angl. „webinar“). Pradžia – 2025 m. rugpjūčio 21 d. 9:00 val. Seminaras vyks anglų kalba.
Bendrovės finansų direktorius ir valdybos narys Mažvydas Šileika pakomentuos finansinius veiklos rezultatus, aktualijas bei po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus.
Maloniai prašome atsiųsti klausimus iš anksto iki 2025 m. rugpjūčio 20 d. el. paštu simona.backiene@nasdaq.com
Kaip prisijungti prie vebinaro?
Visus norinčius dalyvauti, prašome registruotis aktyvuojant šią nuorodą https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_n8BM5SCVQZS2RUcRhyWDMw
Jums bus išsiųsta nuoroda prisijungti į internetinį seminarą su instrukcija, kaip sėkmingai tai padaryti. Jungiantis pirmą kartą, bus prašoma atsisiųsti nedidelį priedą interneto naršyklei. Vebinaras bus įrašomas ir jo įrašas bus patalpintas Nasdaq Baltic youtube.com paskyroje.
Mažvydas Šileika, AB Akola group finansų direktorius ir valdybos narys
E.p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403