XVR Simulation revolutioniert das Training von Einsatzkräften mit immersiven VR-Lösungen in Deutschland, die Schweiz und Österreich

DELFT, Die Niederlande, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XVR Simulation B.V., ein weltweit führender Anbieter von Virtual-Reality-Trainingssoftware, kündigt heute seinen verstärkten Fokus auf die Unterstützung von Einsatzkräften in Deutschland, der Schweiz und Österreich mit seiner hochmodernen VR-Trainingsplattform an. Die Lösung wurde entwickelt, um flexible, benutzerfreundliche und kosteneffiziente Trainingsmöglichkeiten zu bieten und soll die Ausbildung von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten grundlegend verändern.

In einer Zeit, in der reale Trainingsszenarien zunehmend komplex und teuer in der Umsetzung sind, bietet XVR Simulation eine unvergleichliche Alternative. Die VR-Plattform ermöglicht es Einsatzkräften, jederzeit und überall zu trainieren – mit einer unbegrenzten Bandbreite realistischer Einsatzszenarien. Dazu zählen unter anderem großflächige Stadtbrände, Chemieunfälle, komplexe Naturkatastrophen sowie taktische Einsätze mit mehreren Organisationen. Die Software ermöglicht gemeinsames Training in einer vollständig kontrollierbaren virtuellen Umgebung und fördert dabei entscheidende Fähigkeiten wie Kommunikation, Koordination und Entscheidungsfindung unter Druck.

„Wir setzen uns dafür ein, Einsatzkräften die effektivsten und zugänglichsten Trainingswerkzeuge zur Verfügung zu stellen“, sagt Edwin van de Snepscheut, Group Director of Customer Success. „Unsere VR-Plattform ist darauf ausgelegt, maximale Immersion zu bieten, sodass Teilnehmende realistische Szenarien erleben können – ohne die logistischen Herausforderungen oder Risiken von Live-Übungen. Dies ermöglicht es Ausbilder:innen, sich auf die Szenariengestaltung und eine konsistente Nachbesprechung zu konzentrieren, was ein strukturiertes und wirkungsvolles Lernerlebnis schafft, das direkt zu einer besseren Leistung im realen Einsatz führt.“

Die Plattform wird bereits von führenden Organisationen weltweit genutzt, darunter die Polizeiakademie Rheinland-Pfalz, die Berliner Feuerwehr und die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Deutschland, die Kantonspolizei Zürich und Schutz & Rettung Zürich in der Schweiz sowie der Landesfeuerwehrverband Oberösterreich. Das Engagement von XVR Simulation für höchste Standards wird durch die ISO-27001-Zertifizierung für Informationssicherheit unterstrichen, die Datenintegrität und Datenschutz für alle Partner gewährleistet.

Die neueste Version, XVR On Scene 10, erweitert die Möglichkeiten der Plattform nochmals deutlich und bietet fortschrittliche Funktionen für noch dynamischere und realistischere Trainingsumgebungen. In dieser Version stellt XVR ein neues Simulationswerkzeug zur flexiblen und realitätsnahen Darstellung von Vegetationsbränden vor. Durch die Reduzierung des Bedarfs an umfangreichen physischen Ressourcen und Reisen bietet XVR Simulation zudem eine kosteneffiziente Lösung, die den Trainingserfolg maximiert und gleichzeitig die Ausgaben minimiert.

XVR Simulation lädt Einsatzorganisationen in Deutschland, der Schweiz und Österreich ein, zu entdecken, wie ihre VR-Trainingslösungen die Einsatzbereitschaft steigern und die Sicherheit in der Bevölkerung erhöhen können.

XVR Simulation B.V. ist ein führender Entwickler von Virtual-Reality-Trainingssoftware für Sicherheits- und Rettungskräfte weltweit. Mit einem Fokus auf Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz bietet XVR Simulation immersive Trainingslösungen, die es Einsatzkräften ermöglichen, sich jederzeit und überall auf jedes Einsatzszenario vorzubereiten.

