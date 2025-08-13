|Til
Nasdaq Copenhagen A/S
|Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dk
Telefon 7012 5300
13. august 2025
Selskabsmeddelelse nummer 66/2025
Åbning af nye variabelt forrentede obligationer til finansiering af RD Nibor3® og RD Stibor3®
Realkredit Danmark åbner nye særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) til finansiering/refinansiering af RD Nibor3® og RD Stibor3®.
Obligationerne åbnes med følgende karakteristika:
|Referencerente
|Serie
|Valuta
|Rentegulv
|Rentetillæg
|Initial rente*
|Amortisering
|Konvention
|Udløb
|NIBOR 3M
|16G
|NOK
|0,00%
|TBA
|4,80%
|Stående
|Faktisk/360
|01-10-2028
|STIBOR 3M
|15G
|SEK
|0,00%
|TBA
|2,60%
|Stående
|Faktisk/faktisk
|01-10-2029
*) Den initiale rente er gældende frem til 01-10-2025.
De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddelelse snarest.
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.
Vedhæftet fil