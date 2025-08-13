Til

Nasdaq Copenhagen A/S

Direktionen

Bernstorffsgade 40

1577 København V

www.rd.dk







Telefon 7012 5300











13. august 2025





Selskabsmeddelelse nummer 66/2025

Åbning af nye variabelt forrentede obligationer til finansiering af RD Nibor3® og RD Stibor3®





Realkredit Danmark åbner nye særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) til finansiering/refinansiering af RD Nibor3® og RD Stibor3®.

Obligationerne åbnes med følgende karakteristika:

Referencerente Serie Valuta Rentegulv Rentetillæg Initial rente* Amortisering Konvention Udløb NIBOR 3M 16G NOK 0,00% TBA 4,80% Stående Faktisk/360 01-10-2028 STIBOR 3M 15G SEK 0,00% TBA 2,60% Stående Faktisk/faktisk 01-10-2029

*) Den initiale rente er gældende frem til 01-10-2025.

De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddelelse snarest.





Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.

Vedhæftet fil