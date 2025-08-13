Åbning af nye variabelt forrentede obligationer til finansiering af RD Nibor3® og RD Stibor3®

Selskabsmeddelelse nummer 66/2025

Åbning af nye variabelt forrentede obligationer til finansiering af RD Nibor3® og RD Stibor3®


Realkredit Danmark åbner nye særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) til finansiering/refinansiering af RD Nibor3® og RD Stibor3®.

Obligationerne åbnes med følgende karakteristika:

ReferencerenteSerieValutaRentegulvRentetillægInitial rente*AmortiseringKonventionUdløb
NIBOR 3M16GNOK0,00%TBA4,80%StåendeFaktisk/36001-10-2028
STIBOR 3M15GSEK0,00%TBA2,60%StåendeFaktisk/faktisk01-10-2029

*)    Den initiale rente er gældende frem til 01-10-2025.

De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddelelse snarest.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.

