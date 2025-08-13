Une étude de 123Catalogue.fr révèle un écart d'accessibilité énorme entre Paris et les villes moyennes 

PARIS, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Près de 28 années de revenus moyens - c'est ce qu'il faut désormais pour acheter un logement à Paris, selon une nouvelle analyse de 123Catalogue.fr sur l'accessibilité au logement dans 30 grandes villes françaises. Le ratio prix-revenus de la capitale de 27,9 la place loin devant Aix-en-Provence (17,7) et Nice (16,1) comme les marchés les moins accessibles du pays.

L'étude mesure l'accessibilité comme le nombre d'années qu'un ménage au salaire local moyen devrait consacrer pour acheter un bien de 70 m² dans cette ville. Elle s'appuie sur les dernières données des valeurs immobilières et des revenus, offrant un aperçu clair du pouvoir d'achat à travers le pays.

Les villes moyennes offrent de meilleures perspectives d'évolution

Pour un bien de 70 m² à Paris, le prix moyen est de 872 900 €, soit plus de quatre fois le prix à Saint-Étienne, où le ratio n'est que de 4,5 et le logement moyen coûte 111 580 €. Mulhouse (5,4) et Perpignan (5,7) figurent également parmi les localités les plus abordables. D'autres villes dans la moitié inférieure de l'échelle incluent Le Mans, Brest et Limoges, toutes offrant des ratios inférieurs à 7 années.

Ces chiffres révèlent un fossé croissant entre les plus grandes zones métropolitaines françaises et ses villes moyennes ; un écart façonné par les coûts du logement et les conditions économiques plus larges qui influencent où les gens peuvent réalistiquement accéder à la propriété. Dans les centres à forte demande comme Bordeaux (14,7) et Lyon (13,6), la croissance des prix a largement dépassé l'augmentation des revenus, repoussant les primo-accédants hors du marché.

"Nos données montrent que les résidents de certaines grandes villes font face à une barrière quasi insurmontable pour devenir propriétaires. À Paris, la situation est particulièrement frappante : même avec un revenu au-dessus de la moyenne nationale, le coût du logement reste disproportionné. Pour les ménages souhaitant acheter, explorer les villes moyennes peut offrir un bien meilleur pouvoir d'achat immobilier. Le marché y est souvent plus sain, avec des prix stables et des conditions de vie attrayantes", déclare Marc Dubois, propriétaire de 123Catalogue.fr.

Pour de nombreux acheteurs potentiels, l'attrait des villes moyennes ne réside pas seulement dans l'accessibilité mais dans leur équilibre entre commodités, connectivité et qualité de vie. Des villes comme Saint-Étienne, Mulhouse et Perpignan combinent des coûts de logement plus bas avec des salaires globalement alignés sur ceux des grands centres urbains, offrant une voie plus réalisable vers l'accession à la propriété.



