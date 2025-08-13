Geespace melancarkan 11 satelit untuk pengembangan IoT global

SHANGHAI, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada 9 Ogos 2025, syarikat aeroangkasa komersial China, Geespace, berjaya melengkapkan penempatan orbit keempat GEESATCOM, yang dikenali sebagai Geely Constellation, dengan melancarkan 11 satelit dari perairan berhampiran Rizhao, Wilayah Shandong, menggunakan sebuah roket tunggal. Semua satelit berjaya memasuki orbit yang dirancang dan kini beroperasi seperti biasa.

GEESATCOM, yang dibangunkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Geespace, membolehkan ujian IoT satelit dan komunikasi antara satelit untuk pelbagai aplikasi, termasuk kenderaan pintar bersambung, perikanan marin, jentera pembinaan, mobiliti altitud rendah, komunikasi kecemasan, pengangkutan dan logistik, infrastruktur awam, tenaga, sumber air, pertanian, perhutanan, serta penternakan. Ia juga menyokong pemerhatian Bumi bagi pemantauan ekologi dan alam sekitar.

Dengan pelancaran ini, jumlah satelit dalam konstelasi meningkat daripada 30 kepada 41 satelit di orbit 600 km. Dalam tempoh dua bulan, jumlah ini dijangka mencapai 64 satelit, sekali gus membolehkan liputan data masa nyata global tanpa gangguan—kecuali di kawasan kutub. Setelah siap sepenuhnya, konstelasi ini akan menawarkan perkhidmatan IoT satelit komersial di seluruh dunia.

Dengan memanfaatkan capaian global dan model kerjasama terbuka, Geespace telah menjalin kolaborasi dengan pengendali telekomunikasi di lebih 20 negara, khususnya di Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin, dengan pencapaian kadar kejayaan komunikasi sebanyak 99.15% dan ketersediaan rangkaian 99.97% dalam ujian POC.

Di Malaysia, usaha sama ADISB bersama pengendali telekomunikasi tempatan ALTEL sedang memacu perkhidmatan GEESATCOM tempatan untuk sektor maritim, pertanian, pengangkutan, dan tenaga. Projek ini telah menarik perhatian Perdana Menteri, Menteri Komunikasi, serta pegawai kanan kerajaan lain.

Seiring dengan percepatan penempatan konstelasi, Geespace akan bekerjasama dengan rakan ekosistem global bagi memacu penggunaan komersial berskala besar teknologi komunikasi IoT satelit orbit rendah di seluruh dunia.

