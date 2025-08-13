Aurskog Sparebank: Organisk vekst gir resultatforbedring

Aurskog Sparebank går inn i andre halvår med solid drift og i god finansiell posisjon. Ved utløpet av første halvår passerte bankens forvaltningskapital 20 milliarder kroner og forretningskapitalen passerer 24 milliarder kroner for første gang. Veksten bidrar til at resultatet for 2. kvartal er bankens beste noensinne. Innføringen av ny standardmetode gir som ventet banken økt kapitalmargin og bedret vekstevne. Etterspørselen etter bankens tjenester er fortsatt god. Sammen med etablering av nye kontorer, bidrar lokal tilstedeværelse, personlig rådgivning og høy fagkompetanse til å styrke markedsposisjonen.

